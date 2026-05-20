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Aoi Fujimiya

なぜSwitch 2は1万円以上値上げ？価格改定の3つの理由・旧価格で買える期限・値上げ前に購入する方法

なぜSwitch 2は1万円以上値上げされる？価格改定の3つの理由・半導体高騰や円安の影響・旧価格で買えるのはいつまで？

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任天堂が発表した「Nintendo Switch 2」の大幅値上げが、ゲームファンの間で大きな話題となっている。国内専用モデルは49,980円から59,980円へ改定され、1万円の値上げ幅に注目が集まっている状況だ。

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本記事では、Nintendo Switchの値上げの理由・日時を紹介する。

Switch 2が値上げする理由は？原因は3つ？

Nintendo Switch 2 COSTNintendo

任天堂が「Nintendo Switch 2」を含むSwitchシリーズの価格改定を発表し、国内専用モデルは49,980円から59,980円へ1万円値上げされることになった。背景には、単純な価格調整ではなく、半導体市場の急変や歴史的な円安など、複数の経済要因が重なっている。

任天堂は公式に「市場環境の変化を受けた事業性の検討結果」と説明しているが、実際にはゲーム業界全体を取り巻くコスト増加が大きく影響している状況だ。

半導体メモリ価格の急騰

最大の要因とされるのが、DRAMやNANDフラッシュといった半導体メモリ価格の高騰だ。Switch 2にも大量に使用されるこれらの部品は、生成AI向けサーバー需要の急拡大によって世界的な供給不足が続いている。

特にAIデータセンター向けの需要が爆発的に増加しており、2026年には世界のメモリ供給の約70％がAI関連で消費されるとも予測されている。その影響でゲーム機向け部材価格も大幅に上昇し、DRAM価格は前年比171％増という異例の高騰を記録した。

要因影響
AI需要拡大半導体供給不足
DRAM価格高騰前年比171％上昇
NAND価格上昇本体製造コスト増加

歴史的な円安の影響

もう一つ大きな理由となっているのが円安だ。ゲーム機部品の多くはドル建てで取引されるため、1ドル＝156円台まで進んだ円安によって、日本国内向けSwitch 2の製造コストが急増している。

値上げ前の国内価格49,980円は、ドル換算で約318ドル。北米価格449.99ドルと比較すると大幅に安く、日本だけ極端に低価格な状態となっていた。この“内外価格差”を放置すると、国内販売ほど利益が減る「逆ざや」状態になるリスクがあった。

地域販売価格
日本49,980円(値上げ前)
北米449.99ドル

収益性維持のための価格改定

Switch 2は発売初期から普及重視の価格設定が行われていたとされ、利益率が低いハードだったと見られている。部材価格高騰や物流費上昇によって、1台あたりのコストは前年より約60ドル増加したとも試算されており、今回の1万円値上げはコスト増加分を反映した“防衛的値上げ”という側面が強い。

さらに、物流費やエネルギーコストの上昇も影響。ソニーのPS5も同様の値上げを実施しており、ゲーム機市場全体が「低価格競争」から「高価格帯家電化」へ移行している流れも背景にある。

主な値上げ理由内容
半導体高騰AI需要による部材不足
円安輸入コスト増加
物流費上昇輸送コスト高騰
収益性維持逆ざや回避・利益確保

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Switch 2の値上げはいつ？

Gamers Line Up As New Nintendo Switch 2 Goes On SaleGetty Images

任天堂は、日本国内における「Nintendo Switch 2」の価格改定を正式発表した。国内専用モデルは2026年5月25日から新価格が適用され、49,980円から59,980円へ1万円値上げされる。

今回の価格改定では、Switch 2だけでなく、現行のNintendo Switchシリーズも対象となる。有機ELモデル、通常モデル、Nintendo Switch Liteも同日に一斉値上げとなり、Switchシリーズ全体で価格見直しが行われる形となった。

一方で、マイニンテンドーストア限定販売となる「Nintendo Switch 2 多言語対応モデル」については、69,980円のまま価格据え置きとなる。

また、本体価格改定とは別に、有料オンラインサービス「Nintendo Switch Online」も2026年7月1日から料金改定を実施予定。オンラインプレイや追加特典を利用しているユーザーにも影響が及ぶ見込みだ。

項目内容
Switch 2価格改定日2026年5月25日
Switch 2 国内専用モデル49,980円→59,980円(+10,000円)
Switch 有機ELモデル37,980円→47,980円(+10,000円)
Switch 通常モデル32,978円→43,980円(+11,002円)
Switch Lite21,978円→29,980円(+8,002円)
Switch 2 多言語対応モデル69,980円(価格据え置き)
Nintendo Switch Online料金改定日2026年7月1日
Switch Online 個人プラン(12か月)2,400円→3,000円(+600円)
Switch Online ファミリープラン(12か月)4,500円→5,800円(+1,300円)

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Switch2本体の購入場所は？在庫はある？

SwitchおよびSwitch2本体は、任天堂公式ストアのほか、大手ECサイトや家電量販店などでも販売されている。現在は価格改定前の駆け込み需要が急増しており、店舗によっては抽選販売や在庫切れが続いている状況だ。

任天堂公式の「マイニンテンドーストア」は定価購入を狙いやすい販売ルートとして注目を集めている。一方で、販売時期によってはプレイ実績などの購入条件が設定される場合もある。また、「Nintendo Switch 2 多言語対応モデル」は価格据え置きとなっており、海外アカウント利用を考えているユーザーから人気を集めている。

Amazonや楽天市場、Yahoo!ショッピングでは、ポイント還元やセールキャンペーンを利用することで実質価格を抑えられるのもメリット。ただし、転売価格の商品が混在しているケースもあるため、購入時は「販売元」「発送元」を確認しておきたい。

また、ヨドバシカメラやビックカメラ、ノジマ、エディオンなどの家電量販店では、オンライン在庫が完売していても店舗販売が行われるケースもある。特に地方店舗ではゲリラ販売や店頭入荷が行われることもあり、SNSや公式アプリを活用した在庫確認も有効な手段となる。

SwitchおよびSwitch2本体の主な販売サイトは以下の通り。

販売店特徴
マイニンテンドーストア公式販売／定価購入可能
Amazon在庫変動が早い／販売元確認推奨
楽天市場・楽天ブックスポイント還元が充実
Yahoo!ショッピングLYPプレミアム会員向け還元あり
ヨドバシカメラ店舗・EC両対応
ビックカメラポイント還元・店舗受取対応
ノジマ／エディオン／Joshin抽選販売・先着販売を実施する場合あり(※公式未発表)
ゲオ(GEO)本体・周辺機器・ソフトを販売
イオンスタイルオンライン本体・周辺機器・ソフトを販売
ヤマダウェブコム本体・周辺機器・ソフトを販売
セブンネットショッピング本体・周辺機器・ソフトを販売

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Nintendo Switch関連情報

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