『EA Sports FC 26』は近年最も期待されたサッカーゲームの一つだった。しかし、ある明らかな欠落が多くの人々を困惑させている。ブラジル代表のスーパースターであり、かつてバルセロナとPSGの象徴的存在だったネイマールがゲームに登場しないのだ。

長年、ネイマールはラインナップで繰り返し選ばれる人気選手だったが、 『FC 26』では彼のカードが完全に消えたようだ。なぜEAは彼を削除する決断をしたのか？ここではその理由を探る。

なぜネイマールはEA Sports FC 26に登場しない？

最も広く受け入れられている説明は、EAスポーツが『FC 26』にブラジル国内リーグを収録するためのライセンス契約を最終的に締結できなかったためだ。

ネイマールは現在ブラジルでプレーしているため、EAは適切な権利を確保せずに彼（または同リーグの選手）を合法的に収録できない。

要するに：リーグライセンスなし＝ネイマールなし（通常版ゲームにおいて）。

ブラジルにおけるライセンス取得が欧州市場より困難な背景には、いくつかの複雑な要因がある。以下の通りだ。

権利保有者の分散- ブラジルサッカー市場は中央集権化されていない。肖像権、チーム権、選手権は複数の団体によって管理される場合があり、交渉をより複雑にしている。

選手固有の契約：場合によっては、個々の選手やクラブが独自の条件を要求することがある。

コストと複雑さを考慮し、EAはライセンス投資に見合う価値がないと判断したのかもしれない。このため、ブラジルリーグ契約を締結できなかったことが、事実上ネイマールの収録を阻んでいる。

ネイマールはいつか復帰するか？

標準的なネイマールカードは欠けているものの、特に彼が引退する（あるいは引退する可能性がある）場合、FC 26（または今後の作品）においてアイコンカードやヒーローカードとして登場する可能性が推測されている。

EAがゲームライフサイクルの後半でブラジルリーグの権利を獲得しない限り（その可能性は依然として低い）、現役の「クラブ」選手としてのネイマールの復帰はあり得ない。

シーズン中にネイマールがEAがすでにライセンスを取得しているリーグのクラブに移籍した場合、彼は追加収録の対象となる可能性がある。

通常のリーグ権利がなくても、EAは別途の権利契約に基づき、スペシャルモード（アイコン、レジェンド、プロモカードなど）でネイマールのイメージを使用する可能性がある。