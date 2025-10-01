マックス・ダウマンは、アーセナルの慢性的な負傷者問題の緩和を目的に加わった。

彼はすでにプレミアリーグで大きな影響力を示しており、ミケル・アルテタ監督率いるチームで数度の印象的な途中出場を果たしている。

アーセナルのトップチームでプレーした史上2番目に若い選手であり、イングランドトップリーグ出場史上2番目の若さであるダウマンは、14歳の時からトップチームと共にトレーニングを積んできた。

年齢を考慮し、アーセナルは特別なプロトコルを実施。トレーニング前や試合日にはチームメイトとは別の更衣室を使用させ、学習時間を組み込んだ教育に重点を置き、専任のセキュリティサポートを提供している。

なぜマックス・ダウマンは『FC 26』に登場しないのか？

マックス・ダウマンは年齢制限なくチャンピオンズリーグに出場できる資格があるものの、FIFAの規定により17歳になるまでプロ契約を結ぶことができない。特に英国では、制限や考慮事項はあるもののプロ契約が可能なアメリカのU-16選手とは異なり、17歳になるまでプロ契約を結べない。 したがって、年齢上の理由でアーセナル（または他のクラブ）とプロ契約をまだ結んでいないため、『FC 26』には収録されていない。

Getty Images

マックス・ダウマンはEA FC 27に追加されるのか？

EAは現在、特にプロ契約を締結していない17歳未満の選手をゲームデータベースに含めない方針を取っている。マックス・ダウマンは2026年12月31日に17歳になる。したがってEAは、新作ゲーム（FC 27）の発売時、あるいはFC 27の途中（彼が社内規定で対象となる時期）まで待つ可能性がある。

ダウマンが現在の成長率を維持すれば、ゲームデータベースに追加される際には非常に優れた選手カードとなる見込みだ。