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2026年のプロ野球日本シリーズでは、横浜DeNAベイスターズと福岡ソフトバンクホークスが対戦する。

本記事では、日本シリーズ2026の始球式担当者や開催会場、試合日程を紹介する。

日本シリーズ2026 今日の始球式は誰？

プロ野球日本シリーズ2026は、10月24日(土)から開催。第1戦の始球式はDeNA前監督の三浦大輔さん、第2戦はプロゴルファーの吉田鈴さんが担当する。

続く第3戦はアジア大会柔道金メダリストの近藤美月さん、第4戦は車いすテニス選手の上地結衣さん、第5戦はホークスジュニア主将の堤三蔵さん、第6戦は元横浜監督の権藤博さんが始球式に登場予定だ。

また、第1戦ではアーティストの龍玄とし(Toshl)さん、第3戦ではテノール歌手の榛葉昌寛さんが国歌独唱を担当する。

日本シリーズ2026の始球式担当者、試合日程は以下の通り。

試合 開催日時 始球式担当者 会場 第1戦 10/24(土)

18:30 三浦大輔

(DeNA前監督) 横浜スタジアム 第2戦 10/25(日)

18:00 吉田鈴

(プロゴルファー) 横浜スタジアム 第3戦 10/27(火)

18:00 近藤美月

(柔道選手) みずほPayPayドーム福岡 第4戦 10/28(水)

18:00 上地結衣

(車いすテニス選手) みずほPayPayドーム福岡 第5戦 10/29(木)

18:00 堤三蔵

(ホークスジュニア主将) みずほPayPayドーム福岡 第6戦 10/31(土)

18:30 権藤博

(元横浜監督) 横浜スタジアム 第7戦 11/1(日)

18:00 未発表 横浜スタジアム

※一方のチームが4勝した時点で日本シリーズは終了。勝者決定後は以降の試合は開催なし。

DeNA対ソフトバンクの開催会場は？

日本シリーズ2026のDeNA対ソフトバンクは、横浜スタジアムとみずほPayPayドーム福岡の2会場で開催される。

第1戦・第2戦はDeNAの本拠地『横浜スタジアム』、第3戦～第5戦はソフトバンクの本拠地『みずほPayPayドーム福岡』で開催。第6戦・第7戦までもつれた場合は、再び横浜スタジアムで行われる。

プレイボール時間は第1戦・第6戦が18:30、それ以外の試合は18:00を予定している。

日本シリーズ2026の中継予定

日本シリーズ2026は、地上波『TBS系列』が第1戦～第3戦・第6戦・第7戦、『日本テレビ系列』が第4戦、『テレビ朝日系列』が第5戦を生中継予定だ。

ネットでは『U-NEXT』が第1戦～第3戦・第6戦・第7戦をライブ配信する。U-NEXTは31日間無料トライアルを利用でき、地上波とは異なりCMなしの完全ノーカット配信で視聴可能だ。

その他、『Hulu』が第4戦、『ABEMA』が第5戦、『TVer』が全試合をライブ配信する。

チャンネル 形態 中継試合 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) ネット 第1～3・6・7戦 Hulu ネット 第4戦 ABEMA ネット 第5戦 TBS系列 地上波 第1～3・6・7戦 日本テレビ系列 地上波 第4戦 テレビ朝日系列 地上波 第5戦 NHK BS 衛星放送 第2・3戦 TVer ネット 全試合

※試合日程・中継局は変更となる場合があります。最新情報は各中継局および球団公式サイトよりご確認ください。

日本シリーズ2026のおすすめ視聴方法

【U-NEXT】第1～3・6・7戦をライブ配信＆無料トライアルあり

U-NEXT

『U-NEXT』では日本シリーズ2026の第1戦～第3戦、第6戦・第7戦(開催の場合)をライブ配信する。U-NEXTには31日間無料トライアルが利用可能。体験期間内にキャンセルすれば追加費用はかからない。

U-NEXTなら地上波とは異なりCMなし、終了まで完全ノーカットで配信するのでおすすめだ。

■U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

【Hulu】第4戦をライブ配信！

Hulu

10月28日の第4戦は『Hulu』でもライブ配信を行う。

■Huluの登録方法

Hulu公式サイトにアクセス 使用するメールアドレスを入力して確認コードを送信 氏名などの必要情報と決済方法を入力して登録完了！

【ABEMA】第5戦をライブ配信！

（C）AbemaTV,Inc.

『ABEMAプレミアム』とは、動画配信サービス『ABEMA』が展開する有料会員サービス。プレミアム会員になると、広告なしでビデオを再生したり、放送中の番組を最初で見ることや、PPV(ペイパービュー)コンテンツ、新作映画などのレンタル作品を割引価格で視聴できる。

無料会員でも十分楽しめるのがABEMAの良さだが、プレミアム会員の良さはなんといっても広告がないため、ストレスフリーだ。さらにプレミアム対象作品の視聴もできるなど、まさに“プレミアム”な体験を受けることができる。

なお、『ABEMA』では10月29日(木)の日本シリーズ第5戦をライブ配信予定だ。

■ABEMAの登録方法

プロ野球日本シリーズ2026の関連情報

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。