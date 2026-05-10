【2026年5月】最新UFCランキング日本人ファイター最高位は誰？階級別順位一覧

8月5日(火)に最新のUFC公式ランキングが発表された。

本記事では、最新のUFCランキングについて紹介する。

UFCランキングとは？決定方式は？

UFCランキングは、アメリカの総合格闘技団体UFCに所属するファイターを対象に、各階級およびパウンド・フォー・パウンド(PFP)で順位付けを行う公式評価システムだ。2013年2月に導入され、複数の総合格闘技メディア関係者による投票で決定される。投票対象はUFC契約下の選手のみで、過去の試合結果、対戦相手の実力、試合内容などを総合的に評価し、通常は毎週または毎月更新される。

ランキングは男子8階級(フライ級〜ヘビー級)と女子4階級(ストロー級〜フェザー級)に分かれており、各階級にはチャンピオンが存在。王者と暫定王者はその階級のランキングには含まれないが、PFPランキングには投票対象として含まれる。PFPは階級の枠を超えて最強の選手を決めるランキングで、「UFC No.1ファイター」の称号ともされる。

ランキング変動は試合結果に直結し、勝利すれば順位上昇、1位選手が敗れれば挑戦権のチャンスが下位にも広がる。長期欠場による自動降格はないが、代役選手の勝利や王者の防衛状況なども間接的に影響する。UFCランキングは、タイトル戦線や選手の評価を左右する重要な指標だ。

日本人のUFCランキングは？上位に入ったのは…

最新のUFC公式ランキングでは、日本人選手の中で男子フライ級の平良達郎と堀口恭司がトップ5入りを果たしている。平良は3位、堀口は5位にランクインしており、日本人勢として世界トップクラスの評価を受けている状況だ。

平良達郎は、高精度のグラップリングと安定感ある試合運びを武器にUFCフライ級戦線で存在感を拡大。ジョシュア・ヴァンが王者に君臨する階級でタイトル挑戦圏内に位置しており、日本人男子初のUFC王者誕生への期待も高まっている。

また、RIZINなどでも活躍してきた堀口恭司も5位にランクイン。長年にわたり世界トップ戦線で戦ってきた実績が高く評価されている。

一方、他階級では現時点で日本人選手のランクインはなし。過去には岡見勇信、水垣偉弥らがUFCランキング上位入りを果たしており、日本人ファイターの世界挑戦は今も続いている。

最新のUFCランキング一覧(2026年5月10日)

フライ級(〜56.7kg)

順位 選手 王者 ジョシュア・ヴァン 1位 アレッシャンドリ・パントージャ 2位 マネル・ケイプ 3位 平良達郎 4位 ブランドン・ロイバル 5位 堀口恭司

バンタム級(〜61.2kg)

順位 選手 王者 ピョートル・ヤン 1位 メラブ・ドバリシビリ 2位 ウマル・ヌルマゴメドフ 3位 ショーン・オマリー 4位 コーリー・サンドヘイゲン 5位 ソン・ヤドン

フェザー級(〜65.8kg)

順位 選手 王者 アレクサンダー・ヴォルカノフスキー 1位 モフサル・エフロエフ 2位 ディエゴ・ロペス 3位 リローン・マーフィー 4位 アルジャメイン・スターリング 5位 ヤイール・ロドリゲス

ライト級(〜70.3kg)

順位 選手 王者 イリア・トプリア 暫定王者 ジャスティン・ゲイジー 2位 アルマン・ツァルキヤン 3位 チャールズ・オリベイラ 4位 マックス・ホロウェイ 5位 ブノワ・サン・デニ

UFCのおすすめ視聴方法

UFCの全イベントは『U-NEXT』がライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。