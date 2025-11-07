FIFAU-17ワールドカップの日本戦はどこで見れる？地上波中継・無料配信はある？

2025年のFIFA U-17ワールドカップが、2025年11月3日(月)から11月27日(木)にかけてカタールで開催される。

本記事では、U-17ワールドカップ日本戦の視聴方法、地上波中継予定、無料配信の有無について紹介する。

U-17ワールドカップの試合スケジュールは？

2025年のFIFA U-17ワールドカップは、2025年11月3日(月)から11月27日(木)にかけて、開催国カタールのライヤーンに位置するスポーツ複合施設「アスパイア・ゾーン(ASPIRE Zone)」を中心に開催される。決勝戦は日本時間の11月28日(金)午前1時に行われ、世界48カ国のU-17代表が頂点を目指して激突する。

今大会からは従来の24チーム制から48チーム制へと拡大され、グループステージから決勝までの全試合がアスパイア・ゾーン内のスタジアムで実施予定。試合間隔も短く、若き才能たちが中東の地で密度の高いスケジュールを戦い抜く。

また、準決勝と決勝は「ハリーファ国際スタジアム」で開催され、U-17世代最高峰の戦いを締めくくる舞台として注目を集めている。以下は大会全体のスケジュール(日本時間)一覧。

ステージ 日程(日本時間) 参加チーム数 グループステージ 2025年11月3日(月)～11月12日(水) 48チーム(12グループ) ラウンド32 2025年11月14日(金) 32チーム ラウンド16 2025年11月18日(火) 16チーム 準々決勝 2025年11月21日(金) 8チーム 準決勝 2025年11月24日(月) 4チーム 3位決定戦 2025年11月27日(木) 2チーム 決勝 2025年11月28日(金) 午前1:00

(現地時間11月27日19:00) 2チーム

※日程は日本時間で記載。大会スケジュールは変更となる場合があります。

U-17ワールドカップ日本戦はどこで見られる？地上波中継・配信予定

FIFA U-17ワールドカップ カタール2025に出場するU-17日本代表の試合は、衛星放送『J SPORTS』およびネット『J SPORTSオンデマンド』で生中継・ライブ配信される。地上波での放送予定は伝えられておらず、テレビで視聴する場合はBS/CSチャンネルの『J SPORTS』が中心となる。

『J SPORTS』ではグループステージ全3試合に加え、ラウンド32、ラウンド16での日本戦、さらに準々決勝以降の全試合を生中継・ライブ配信予定。大会序盤から決勝まで、U-17世代の戦いを余すことなく見届けられる。

また、Amazonプライムビデオチャンネルの『J SPORTSチャンネル(14日間無料体験あり)』でも視聴可能。テレビ・スマホ・PCなど複数デバイスに対応しており、外出先でも日本代表の試合をリアルタイムで楽しめる。

U-17日本代表 グループB試合日程・放送/配信スケジュール

U-17ワールドカップ日本戦を無料で視聴する方法は？

FIFA U-17ワールドカップ カタール2025の日本戦は、Amazonプライムビデオチャンネルの「J SPORTSチャンネル」無料体験を活用することで無料視聴できる。Amazon経由で登録すれば、14日間の無料体験期間を使って全日本戦をライブ視聴できる。

J SPORTSはFIFA公式放送パートナーとして、グループステージの日本戦3試合に加え、ラウンド32以降の全試合を生中継およびライブ配信予定。Amazonプライム会員であれば、追加登録だけでスマホ・PC・テレビアプリからすぐに視聴できる手軽さも魅力だ。

U-17ワールドカップの視聴方法は？

Amazon Prime Videoチャンネル『J SPORTS』は14日間無料トライアルあり

Amazon

Amazon Prime Videoチャンネル『J SPORTS』なら14日間無料トライアルが利用可能となる。登録方法も簡単ですぐに視聴開始できるのでおすすめだ。

Amazon『J SPORTS』の14日間無料トライアル登録方法

なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。（※無料トライアル終了後は月額2,840円/税込）

J SPORTSオンデマンドならサッカー専用パックあり！お得に視聴可能

J SPORTS

『J SPORTSオンデマンド』でもFIFA U17ワールドカップのグループステージ、ラウンド32、ラウンド16の日本戦と準々決勝以降の全試合を生中継・ライブ配信を予定している。

J SPORTSオンデマンドならサッカー＆フットサル専用パックがあり、月額1,450円(税込)で利用可能。13歳以上満25歳以下の方であれば月額725円(税込)で視聴できるのでおすすめだ。

J SPORTSオンデマンド『サッカー＆フットサルパック』の登録方法

