武尊の最新試合はどこで見られる？無料視聴は可能？放送・配信予定、PPV情報まとめ

K-1時代から圧倒的な攻撃力で国内格闘技を牽引してきた武尊は、ONE移籍後も常にビッグマッチの中心に立ち続け、ファンの視線を集めてきた。

本記事では、武尊の最新試合の放送・配信予定、無料視聴について紹介する。

武尊の最新試合はいつ？

武尊の最新試合は、2025年11月16日(日)に東京・有明アリーナで行われる『ONE173:スーパーボンVS野杁』内で実施される一戦だ。豪華カードが揃うイベントの中で、武尊はデニス・ピューリックとの国際戦に臨む。

今回の試合は、2025年3月のロッタン戦での黒星から立て直しを図る“再起戦”。ロッタンとの再戦へ向けたロードを開くためにも、絶対に落とせない試合となる。本人も「勝たなければ次はない」と語っており、強い覚悟を持ってリングに向かう。

対するピューリックはカナダ/ボスニア・ヘルツェゴビナをルーツに持つ実力派ファイターで、武尊も「パワーがあり、精神的にもタフな完成された選手」と警戒する難敵。技術、フィジカル、経験がぶつかる注目の一戦だ。

大会は13:00開始(開場11:30予定)。全17試合中の第12試合として配置されており、世界タイトル戦が複数組まれた超豪華イベントの中盤の山場として武尊が登場する構成となっている。

項目 詳細 試合名 ONE173:武尊vsデニス・ピューリック 日時 2025年11月16日(日) 大会開始13:00(開場11:30) 会場 東京・有明アリーナ 対戦カード 武尊(team VASILEUS/日本)

vs

デニス・ピューリック(カナダ/ボスニア・ヘルツェゴビナ) 試合区分 フライ級キックボクシング(3分3R) 第12試合

武尊の最新試合の対戦相手は？

武尊が再起をかけて挑む相手は、カナダとボスニア・ヘルツェゴビナをルーツに持つベテランストライカー、デニス・ピューリック(Denis Purić)。40歳という年齢ながら衰えを全く感じさせず、ONE Championshipの舞台で強豪と渡り合ってきたタフなファイターだ。今回の一戦はフライ級キックボクシング(-61.2kg)で行われ、『ONE173:スーパーボンVS野杁』の第12試合として2025年11月16日(日)、東京・有明アリーナで実施される。

ピューリックは2022年にONE参戦後、圧力のある前進と突破力あるパンチを武器に、打ち合い上等のスタイルで存在感を示してきた。パンチを大きく振り抜く攻撃ながら、決して粗いだけではなく、スピードと一撃の重さを兼ね備えた当たれば危険なタイプ。2024年の『ONE167』ではロッタンとフルラウンドの殴り合いを展開し、判定負けにもかかわらずそのタフネスと強心臓ぶりが高く評価された。

武尊自身も「強い、パワフル、精神的にもタフな完璧なファイター」と最大級の警戒を口にしており、決して油断のできない相手だと認めている。一方で、卜部功也戦でボディの膝蹴りにより1RKO負けを喫した過去もあり、攻略の糸口が存在するのも事実。武尊にとって、攻撃の精度とプレッシャーのかけ方が勝負の鍵となる。

武尊の最新試合は無料で見れる？

武尊が出場する最新の大一番『ONE173:スーパーボンVS野杁』は、大会全体を無料で視聴することはできない。2025年11月16日(日)に東京・有明アリーナで開催されるこのビッグイベントは、日本国内ではU-NEXTが独占的にPPVライブ配信を行うため、フルカードを観るにはPPVチケットの購入が必須となる。

ただし、一部の試合については例外がある。大会冒頭の第1試合と第2試合のみ、U-NEXTおよびU-NEXT格闘技公式YouTubeチャンネルで無料配信が予定されており、序盤のカードは誰でも視聴可能だ。しかし、武尊の試合を含むメインカード以降はPPV限定となるため、無料視聴はできない。

武尊の最新試合のテレビ放送/ネット配信予定は？

武尊の最新試合が行われる『ONE173:スーパーボンVS野杁(Superbon vs. Noiri)』は、U-NEXTが大会全試合をPPV方式で単独ライブ配信する。テレビ放送やその他の動画サービスでは取り扱いがなく、試合を視聴するにはU-NEXTでPPVチケットを購入する必要がある。

ライブ配信は2025年11月16日(日)13:00のオープニングからフィナーレまでを予定。大会に合わせて事前番組が12:00からスタートし、実況は日本語版と英語版を切り替えられるマルチチャンネル方式に対応している。見逃し視聴は大会終了後から準備が整い次第公開され、12月15日(月)23:59まで視聴可能だ。

PPVは、前売り・当日・アーカイブの3種が用意されており、U-NEXT会員なら毎月もらえる1,200ポイントを使用して購入費用を抑えられる。初めて登録したユーザーは600ポイントの付与もあり、さらにお得に利用できる。

各チケットの価格と販売期間は以下の通り。

武尊の最新試合をお得に視聴する方法

武尊の最新試合が行われる「ONE173」はPPV配信されるため、『U-NEXT』月額プランの見放題作品には含まれない。しかし、U-NEXTの31日間無料トライアルに登録することで、PPVチケットの購入に使える600円分のポイントが特典として付与される。これを利用することで、実質600円お得にPPV配信を視聴することが可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

