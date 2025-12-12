このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
20250601 japan rugby league(C)Getty images
DMM×DAZNホーダイならDAZN月額最安値で視聴可能！ポイントも還元
Tsutomu Maeda

ラグビーリーグワン2025-26はどこで見れる？無料配信はある？地上波中継は？

NTTジャパンラグビーリーグワン2025-26はどこで見られる？試合の無料配信、地上波中継予定はある？テレビ放送・ネット配信局、視聴方法を紹介。

DMMプレミアムとDAZNがセットでお得

DMM×DAZNホーダイ

2025-26シーズンのラグビーリーグワンはDAZNが全試合配信！

DMM×DAZNホーダイなら「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得

DMMポイントが最大1,650ポイントもらえる！

ラグビーリーグワン全試合配信

DAZN月額プラン最安値で視聴可能

今すぐ登録

NTTジャパンラグビー リーグワンが、2025-26シーズンも開幕を迎える。

DAZNでジャパンラグビーリーグワン2025-26全試合配信DMM×DAZNホーダイでお得に視聴

本記事では、リーグワン2025-26の中継局や無料配信の有無を紹介する。

リーグワン2025-26はどこで見られる？

2025-26シーズンのリーグワンのディビジョン1は、2025年12月13日(土)に開幕。2026年5月10日(日)の第18節までレギュラーシーズンが行われる。その後に準々決勝からのプレーオフトーナメントへと突入し、2026年6月7日(日)に決勝戦が開催予定だ。

中継は、テレビ放送が衛星放送『J SPORTS』で生中継・録画放送、ネット配信がネット『J SPORTSオンデマンド』と『DAZN』でライブ配信を予定。なお、『J SPORTSオンデマンド』でライブ配信される試合の対象コンテンツは、Amazon Prime Videoの『J SPORTSチャンネル』でも視聴することが可能だ。

DAZNでジャパンラグビーリーグワン2025-26全試合配信DMM×DAZNホーダイでお得に視聴

リーグワン2025-26の無料配信はある？地上波は？

リーグワンの試合は、『DAZN』と『J SPORTS』以外にも各ローカルテレビ局が一部生中継。また、『Lemino』でも一部の試合が生中継される。

ただし、全試合をライブ視聴できるのはネット『J SPORTSオンデマンド』と『DAZN』のみ。衛星放送『J SPORTS』の中継は一部録画放送となる。

前述の通り、『J SPORTSオンデマンド』の対象コンテンツはAmazon Prime Videoの『J SPORTSチャンネル』でも視聴可能であり、14日間の無料体験期間が設けられている。

チャンネル形態コンテンツ月額(税込)
J SPORTS衛星放送注目試合を放送(一部録画)2,980円
(+スカパー基本料429円)
J SPORTSオンデマンドネット全試合LIVE配信2,580円
U25割 1,290円
Amazon J SPORTSネットJ SPORTSオンデマンド配信の対象試合2,840円
14日間無料体験あり
DAZNネット全試合LIVE配信4,200円(DAZN Standard)
DMM×DAZNホーダイなら3,480円！
各ローカル放送局地上波一部試合-

※Amazon J SPORTSチャンネルの最新配信状況はAmazon Prime Video公式サイトの配信予定をご確認ください。

DAZNでジャパンラグビーリーグワン2025-26全試合配信DMM×DAZNホーダイでお得に視聴

リーグワン2025-26のおすすめ視聴方法

【DMM×DAZNホーダイならDAZN月額最安値！ポイントも還元】

DAZN Rugby OneDAZN

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなったプラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。さらにポイントが最大1,650pt還元されるだけでなく、月額制なのでいつでも解約可能なのもおすすめポイントに挙げられる。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

DMM×DAZNホーダイがお得！月額制でいつでも解約可能DAZN月額最安値で視聴

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

【Amazon J SPORTSチャンネルなら無料体験あり！】

前述の通り、『J SPORTSオンデマンド』で配信される対象試合は『Amazon J SPORTS(14日間無料体験あり)』でも視聴可能だ。無料体験の利用方法は以下の通り。

『Amazon J SPORTS』14日間無料体験の登録方法

  1. チャンネルページから「詳細を見る」、「今すぐ14日間無料体験」をタップ
  2. 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
  3. これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。（無料トライアル終了後は月額2,840円/税込）

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

【14日間0円】リーグワンはAmazon J SPORTSでライブ配信！無料トライアルで視聴

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0