NTTジャパンラグビー リーグワンが、2025-26シーズンも開幕を迎える。

本記事では、リーグワン2025-26の中継局や無料配信の有無を紹介する。

リーグワン2025-26はどこで見られる？

2025-26シーズンのリーグワンのディビジョン1は、2025年12月13日(土)に開幕。2026年5月10日(日)の第18節までレギュラーシーズンが行われる。その後に準々決勝からのプレーオフトーナメントへと突入し、2026年6月7日(日)に決勝戦が開催予定だ。

中継は、テレビ放送が衛星放送『J SPORTS』で生中継・録画放送、ネット配信がネット『J SPORTSオンデマンド』と『DAZN』でライブ配信を予定。なお、『J SPORTSオンデマンド』でライブ配信される試合の対象コンテンツは、Amazon Prime Videoの『J SPORTSチャンネル』でも視聴することが可能だ。

リーグワン2025-26の無料配信はある？地上波は？

リーグワンの試合は、『DAZN』と『J SPORTS』以外にも各ローカルテレビ局が一部生中継。また、『Lemino』でも一部の試合が生中継される。

ただし、全試合をライブ視聴できるのはネット『J SPORTSオンデマンド』と『DAZN』のみ。衛星放送『J SPORTS』の中継は一部録画放送となる。

前述の通り、『J SPORTSオンデマンド』の対象コンテンツはAmazon Prime Videoの『J SPORTSチャンネル』でも視聴可能であり、14日間の無料体験期間が設けられている。

チャンネル 形態 コンテンツ 月額(税込) J SPORTS 衛星放送 注目試合を放送(一部録画) 2,980円

(+スカパー基本料429円) J SPORTSオンデマンド ネット 全試合LIVE配信 2,580円

U25割 1,290円 Amazon J SPORTS ネット J SPORTSオンデマンド配信の対象試合 2,840円

14日間無料体験あり DAZN ネット 全試合LIVE配信 4,200円(DAZN Standard)

DMM×DAZNホーダイなら3,480円！ 各ローカル放送局 地上波 一部試合 -

※Amazon J SPORTSチャンネルの最新配信状況はAmazon Prime Video公式サイトの配信予定をご確認ください。

リーグワン2025-26のおすすめ視聴方法

【DMM×DAZNホーダイならDAZN月額最安値！ポイントも還元】

DAZN

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなったプラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。さらにポイントが最大1,650pt還元されるだけでなく、月額制なのでいつでも解約可能なのもおすすめポイントに挙げられる。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

【Amazon J SPORTSチャンネルなら無料体験あり！】

前述の通り、『J SPORTSオンデマンド』で配信される対象試合は『Amazon J SPORTS(14日間無料体験あり)』でも視聴可能だ。無料体験の利用方法は以下の通り。

『Amazon J SPORTS』14日間無料体験の登録方法

なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。（無料トライアル終了後は月額2,840円/税込）

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

