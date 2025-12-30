RIZIN師走の超喧嘩祭りはどこで見れる？視聴方法まとめ

「Yogibo presents RIZIN師走の超強者祭り」が、2025年12月31日(水)に行われる。

本記事では、「RIZIN師走の超強者祭り」のテレビ放送・ネット配信局、視聴方法を紹介する。

RIZIN師走の超喧嘩祭りはどこで見られる？中継局一覧

朝倉未来戦などが行われる「RIZIN 師走の超強者祭り」は、ネット配信が『U-NEXT』『ABEMA』『RIZIN 100 CLUB』『RIZIN LIVE』でPPV形式にてライブ配信、テレビ放送が衛星放送の『スカパー！ 』で生中継される。このため、地上波などでの放送はない。

ネット配信のPPVチケットは価格が共通。前売が税込7,500円、当日が税込7,900円、アーカイブが税込6,000円となっている。一方のスカパーは前売、当日ともに税込7,900円だ。

なお、『ABEMA』では一般チケット以外にも「朝倉未来応援」チケットと「シェイドゥラエフ応援」チケットを販売。両チケットは前売りが税込8,000円、当日が税込8,400円となっている。

テレビ放送・ネット配信局一覧

※前売りチケット販売期間は12/30(火)23:59まで。

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

RIZIN師走の超喧嘩祭りの開催スケジュールは？

「RIZIN 師走の超強者祭り」は、2025年12月31日(水)にさいたまスーパーアリーナで開催。当日は11:00に開場、13:00に開始、21:00～22:00頃に終了予定となっている。

また、イベントではオープニングセレモニーも含めて全15試合を実施予定。フェザー級タイトルマッチのラジャブアリ・シェイドゥラエフvs朝倉未来、ライト級タイトルマッチのホベルト・サトシ・ソウザvsイルホム・ノジモフ、フライ級タイトルマッチの扇久保博正vs元谷友貴などが行われる。なお、第9試合に予定されていた斎藤裕vsYA-MANはYA-MANの負傷によって中止となった。

大会：Yogibo presents RIZIN師走の超強者祭り

開催日：2025年12月31日(水)

時刻：11:00開場 13:00開始 21:00～22:00頃終了予定

試合数：全14試合(＋オープニングマッチ1試合)

会場：さいたまスーパーアリーナ

RIZIN師走の超喧嘩祭りのおすすめ視聴方法

「RIZIN 師走の超強者祭り」は『U-NEXT』か『ABEMA』で開催中のキャンペーンを利用すればよりお得に視聴できる。

U-NEXTは31日間無料トライアルに登録することで、PPVチケットの購入にも使える600円分のポイントが特典としてもらえる。ABEMAも月額1,080円(税込)のプレミアム登録など、条件を達成することで4,000円がもらえるキャッシュバックキャンペーンを行っている。

【U-NEXT】無料体験登録で600ポイント付与！

『U-NEXT』では、映画やドラマが見放題となる月額プランの31日間無料トライアルに登録することで、PPVチケットの購入に使える600ptが付与されるため、購入する方は無料トライアルの登録をおすすめしたい。

【ABEMA】4,000円キャッシュバック実施中！

ABEMAでは、「RIZIN 師走の超強者祭り」開催に際して、ABEMAプレミアムに登録し、RIZIN 師走の超強者祭りのPPVチケットを購入すると4,000円をキャッシュバックするキャンペーンを実施している。

まずはABEMAプレミアムに登録してみよう。

キャッシュバックの適用条件は以下の通り。

①対象期間内にABEMAプレミアムに登録(広告つきABEMAプレミアムは対象外)

②ABEMAプレミアムに登録後、解約せずに次回の更新日時まで継続

③以下のいずれかに該当すること

対象期間内にABEMAの「【生放送】RIZIN 師走の超強者祭り」のPPVチケットを購入した方

対象期間内にABEMAの「【見逃し配信】RIZIN 師走の超強者祭り」のPPVチケットを購入した方

④キャンペーン開始時点で満18歳以上の方

⑤キャンペーン時期終了までにメールアドレスを設定した方

※本ページの情報は2025年12月時点のものです。最新情報はABEMA、U-NEXT公式サイトをご覧ください。