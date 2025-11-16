ONE Championshipのイベント「ONE 173：スーパーボン VS 野杁」が、11月16日(日)に開催される。

本記事では、ONE 173のテレビ放送・ネット配信局、PPV配信情報を紹介する。

【中継局】ONE 173はどこで見られる？

ONE 173は、11月16日(日)に東京・有明アリーナで開催。当日は開場11:30、開始13:00予定となっている。

生中継は、ネット『U-NEXT』が独占PPV配信を予定。ライブ配信は2025年11月16日(日)13:00～大会終了時刻までを予定しており、事前特番は12:00から開始。見逃し配信は大会終了後、準備が整い次第～12月15日(月)23:59まで視聴可能となる。中継は日本語版実況と英語版実況のマルチチャンネル配信で実施予定だ。

大会 開始日時 放送・配信局 ONE 173：スーパーボン VS 野杁 2025/11/16(日)13:00 U-NEXT(PPV独占)

ONE 173の無料配信はある？

フェザー級キックボクシング世界タイトルマッチの野杁正明vsスーパーボン、フライ級MMA世界タイトルマッチの若松佑弥vsジョシュア・パシオ、アトム級ムエタイ世界タイトルマッチの吉成名高vsヌンスリン、フライ級キックボクシングの武尊vsデニス・ピューリックなど7つの世界タイトルマッチを含む全17試合が実施されるONE 173は、『U-NEXT』が全試合を独占PPV配信する。

ONE 173では、大会の最初の2試合のみ公式Youtubeチャンネル「ONE Championship」での無料ライブ配信を実施。とはいえ、メインカードのスーパーボンvs野杁をはじめとするその他の15試合は『U-NEXT』でのみ視聴可能となるため、大会を存分に楽しみたい方はPPVチケットの購入をおすすめする。

U-NEXTのPPVチケット販売価格は以下の通り。

■「ONE Championship」公式YouTubeチャンネル

ONE 173のお得な視聴方法

U-NEXT

ONE 173はPPV配信されるため、『U-NEXT』月額プランの見放題作品には含まれない。しかし、U-NEXTの31日間無料トライアルに登録することで、PPVチケットの購入に使える600円分のポイントが特典として付与される。これを利用することで、実質600円お得にPPV配信を視聴することが可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2025年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。