【ONE173】野杁正明vsスーパーボンはどこで見れる？テレビ放送・ネット配信予定・視聴方法

本記事では、野杁正明の次戦の日程・対戦相手・中継予定について紹介する。
野杁正明vsスーパーボンの対戦日程は？
野杁正明vsスーパーボンの激突は、2025年11月16日(日)に東京・有明アリーナで開催される『ONE 173:スーパーボンVS野杁(Superbon vs. Noiri)』のメインイベントとして行われる。大会は13:00に開始予定(開場11:30)で、2人の対戦は第17試合としてトリを飾る形で組まれている。
この試合は、ONEフェザー級キックボクシング世界王座統一戦として実施され、暫定王者の野杁正明(team VASILEUS)が、正規王者スーパーボン(タイ)に挑む構図だ。野杁にとっては、自身のキャリアの中でも最も重要な一戦であり、国内外の格闘技ファンから「史上最高レベルのテクニカル対決」として大きな注目を集めている。
また、この『ONE 173』はONE Championshipが日本で開催する2025年最大規模の大会となり、野杁vsスーパーボンの統一戦以外にも、武尊vsデニス・ピューリックなど豪華カードが並ぶ。日本中の格闘技ファンが注目するこの夜、真の世界王者が決まる瞬間を見逃すな。
|項目
|詳細
|大会名
|ONE 173:スーパーボンVS野杁(Superbon vs. Noiri)
|日時
|2025年11月16日(日) 大会開始13:00(開場11:30)
|会場
|東京・有明アリーナ
|試合カード
|野杁正明(暫定王者/team VASILEUS)
vs
スーパーボン(正規王者/タイ)
|試合区分
|ONEフェザー級キックボクシング世界王座統一戦(第17試合/メインイベント)
野杁正明vsスーパーボンのテレビ放送・ネット配信予定は？
2025年11月16日(日)に東京・有明アリーナで開催される『ONE173:スーパーボンVS野杁(Superbon vs. Noiri)』は、U-NEXT(ユーネクスト)が日本国内で全試合を独占ライブ配信する。テレビでの地上波放送や、ABEMAなど他プラットフォームでの配信予定はなく、視聴するにはU-NEXTでのPPVチケット購入が必須となる。
ライブ配信は13:00から大会終了までを予定しており、当日は12:00から事前特番を配信。見逃し配信は大会終了後に順次公開され、2025年12月15日(月)23:59まで視聴可能だ。U-NEXTでは日本語実況と英語実況の両チャンネルが用意され、ファンは好みのスタイルで観戦できる。
U-NEXTのPPVチケットは3種類あり、初回登録特典の600ポイントや毎月付与される1,200ポイントを活用すればお得に視聴可能。以下の販売スケジュールを確認しておこう。
- 前売りチケット(見逃し付き)
販売期間: 2025年10月16日(木)12:00～11月15日(土)23:59
価格: 5,000円(税込)
[U-NEXT無料トライアルで600円分お得]
- 当日チケット(見逃し付き)
販売期間: 2025年11月16日(日)0:00～11月16日(日)23:59
価格: 5,500円(税込)
[U-NEXT無料トライアルで600円分お得]
- アーカイブ(見逃し)配信チケット
販売期間: 2025年11月17日(月)0:00～12月15日(月)21:00
価格: 4,500円(税込)
[U-NEXT無料トライアルで600円分お得]
なお、『ONE173』は地上波・BS・CSいずれのテレビ局でも放送予定はなく、視聴可能なのはU-NEXTのみ。大会をリアルタイムで観たい人は、前売りチケットの早期購入がおすすめだ。
ONE173のお得な視聴方法
ONE173はPPV配信されるため、『U-NEXT』月額プランの見放題作品には含まれない。しかし、U-NEXTの31日間無料トライアルに登録することで、PPVチケットの購入に使える600円分のポイントが特典として付与される。これを利用することで、実質600円お得にPPV配信を視聴することが可能だ。
U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶【U-NEXT公式】ONE173ライブ視聴ページへアクセス
- 「登録特典を利用して購入」をタップ
- 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
- 登録完了！
- あとはPPVチケットを購入するだけ！
※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)
※本ページの情報は2025年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。