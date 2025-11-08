このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Jannik Sinner 20241117(C)Getty images
GOAL

Nitto ATPファイナルズはどこで見れる？地上波テレビ中継はある？

【男子テニス】ATPツアー2025シーズン最終戦、Nitto ATPファイナルズはどこで見られる？テレビ放送・ネット配信局を紹介。地上波テレビ中継の有無は？

男子テニスATPツアーの2025年最終戦を飾る「Nitto ATPファイナルズ」が、11月9日(日)から行われる。

本記事では、ATPファイナルズ2025のテレビ放送・ネット配信局、地上波中継情報を紹介する。

ATPファイナルズ2025はどこで見られる？

2025年のATPツアー最終戦となるATPファイナルズは、日本時間2025年11月9日(日)から16日(日)にかけてイナルピ・アリーナ(イタリア・トリノ)で開催。ラウンドロビン(総当たり戦)が9日(日)～14日(金)に行われ、15日(土)に準決勝、16日(日)に決勝が行われる。

中継は、今季ATPツアーを独占配信してきた『U-NEXT』が引き続き対象全試合をライブ配信する。

配信スケジュール一覧は以下の通り。

開催日配信開始ラウンド
DAY1：11/9(日)19:25ラウンドロビン
DAY2：11/10(月)19:25ラウンドロビン
DAY3：11/11(火)19:25ラウンドロビン
DAY4：11/12(水)19:25ラウンドロビン
DAY5：11/13(木)19:25ラウンドロビン
DAY6：11/14(金)19:25ラウンドロビン
DAY7：11/15(土)19:55準決勝
DAY8：11/16(日)22:55決勝

※すべて日本時間。
※日程・配信スケジュールは変更となる場合があります。最新の日程や配信情報は大会公式サイトまたはU-NEXT公式サイトをご確認ください。

ATPファイナルズ2025の地上波中継はある？

ATPファイナルズ2025の地上波テレビ中継は予定されていない。前述の通り、『U-NEXT』が独占ライブ配信を予定している。

ATPファイナルズ2025のU-NEXT視聴方法

ATPファイナルズ2025は、『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】Nitto ATPファイナルズ視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了！
  5. あとは視聴するだけ！

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2025年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

0