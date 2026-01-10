K-POPアワードの「第40回 ゴールデンディスクアワード(GDA2026)」が、2026年1月10日(土)に開催される。

本記事では、GDA2026のテレビ放送・ネット配信局を紹介する。

GDA2026の開催スケジュール

GDA2026は日本時間2026年1月10日(土)16:30～レッドカーペット、18:30～本編が開始予定。当日はIVEやStray Kidsら豪華アーティストによるスペシャルステージが行われるだけでなく、デジタル音源ダウンロード数・アルバム販売数など、客観的な集計結果を合算して決まる各アワードの受賞者が発表される。

イベント：第40回 ゴールデンディスクアワード(GDA2026)

開始日時：2026年1月10日(土)

16:30～ レッドカーペット

18:30～ GDA本編

GDA2026はどこで見られる？無料配信は？

GDA2026 放送・配信局

チャンネル 放送・配信 ABEMA 独占無料生中継

(簡易字幕あり) 地上波テレビ × 衛星放送 × U-NEXT × Hulu × Lemino × Amazon Prime Video ×

※開催日程・中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報はイベントまたはABEMA公式サイトからご確認ください。

GDA2026のおすすめ視聴方法

GDA2026は『ABEMA』で無料ライブ配信されるが、月額1,080円(税込)の『ABEMAプレミアム』に加入することで追っかけ再生や広告なし視聴など便利な機能を用いて、より快適に視聴することができる。ABEMAプレミアムでは音楽ライブだけでなく映画やドラマ、アニメといった多彩なジャンルの作品が見放題となるのでおすすめだ。

ABEMAプレミアム登録手順

ABEMAプレミアム登録ページへアクセス 「ABEMAプレミアム」を選択し、「登録する」を選択 案内に従ってお支払い情報などを入力後、すぐに快適視聴！

※「ABEMAプレミアム」プランは月額580円(税込)～。

※「広告つきABEMAプレミアム」の場合、広告なし視聴や追っかけ再生など「ABEMAプレミアム」の限定機能は利用できません。