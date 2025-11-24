WBC世界バンタム級王座決定戦の那須川天心vs井上拓真が、2025年11月24日(月・振替)に行われる。

本記事では、那須川天心vs井上拓真の中継局や無料配信有無を紹介する。

那須川天心vs井上拓真の開催情報

WBC世界バンタム級王座決定戦・那須川天心vs井上拓真などが行われる「Prime Video Boxing 14」は、11月24日(月・振替)に開催を予定。会場はTOYOTA ARENA TOKYO(東京都江東区)となっている。ボクシング転向以来7戦全勝(2KO)としている“神童”那須川天心が、初の世界戦で元WBC暫定世界バンタム級、そして元WBA同級王者の井上拓真に挑む。井上尚弥の弟しても知られる強豪にとっては1年1カ月ぶりの再起戦となる。

「Prime Video Boxing 14」では、その他にもOPBF東洋太平洋フェザー級王者の中野幹士、WBOアジアパシフィックバンタム級王者の坪井智也、各団体の世界ランキングに名を連ねる増田陸ら日本人選手も出場を予定。同大会は、11月24日(月・振替)の17:00に開始予定だ。

大会名：Prime Video Boxing 14

開催日時：2025年11月24日(月・振替)17:00

メインカード：WBC世界バンタム級王座決定戦 那須川天心 vs 井上拓真

会場：TOYOTA ARENA TOKYO(東京都江東区)

那須川天心vs井上拓真の中継局

WBC世界バンタム級王座決定戦・那須川天心vs井上拓真などが行われる「Prime Video Boxing 14」は、ネット『Amazonプライムビデオ』で独占ライブ配信。Lemino、U-NEXT、ABEMAなどその他のプラットフォームや地上波テレビなどでの放送はない。

『Amazonプライムビデオ』の中継は、2025年11月24日(月・振替)の17時からライブ配信開始予定となっている。

放送・配信局 形態 中継有無 Amazonプライムビデオ

[30日間無料体験あり] ネット 〇 Lemino ネット × U-NEXT ネット × ABEMA ネット × DAZN ネット × 地上波各局 テレビ × 衛星各局 テレビ ×

【無料体験】那須川天心vs井上拓真戦の視聴方法

Amazon

「Prime Video Boxing 14」は『Amazonプライムビデオ』が独占ライブ配信を実施する。

『Amazonプライムビデオ』は、Amazonプライム会員であれば無料視聴が可能。未加入の方でも30日間のプライム会員無料体験が用意されている。

【Amazon】試合の無料体験視聴方法

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。