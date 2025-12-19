このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Yuma kagiyama Kaori sakamoto(C)Getty images
12/18～五輪フィギュア最終選考会！Amazon「FOD」は期間限定200円で視聴可能！
Tsutomu Maeda

全日本フィギュアスケート選手権2025の無料中継は？どこで見られる？

【鍵山優真・坂本花織ら出場予定】オリンピック代表最終選考会でもある全日本フィギュアスケート選手権2025はどこで見られる？無料中継はある？放送情報を紹介。

全日本フィギュアスケート選手権2025はAmazon「FODチャンネル」でも配信！

2026年1月6日まで期間限定！最初の1カ月が月額200円(税込)

全日本フィギュアスケート選手権2025を配信

期間限定・初月200円(税込)

全日本フィギュアスケート選手権2025が、12月18日(木)から22日(月)まで行われる。

本記事では、全日本フィギュアスケート選手権2025の無料配信の有無など中継情報を紹介する。

全日本フィギュアスケート選手権2025の開催スケジュール

全日本フィギュアスケート選手権2025の開催スケジュールは以下の通り。同大会は2026年ミラノ・コルティナオリンピックの最終選考会も兼ねており、男女シングルではわずか3枠の出場枠を争う。

開催日種目・イベント
12月18日(木)開会式/滑走順抽選
12月19日(金)男子シングル ショート
女子シングル ショート
12月20日(土)ジュニアリズムダンス
アイスダンス リズムダンス
ペア ショート
男子シングル フリー
男子メダリスト会見
12月21日(日)ジュニアフリーダンス
アイスダンス フリーダンス
ペア フリー
女子シングル フリー
女子メダリスト会見/五輪代表会見
12月22日(月)メダリスト・オン・アイス

全日本フィギュアスケート選手権2025の無料中継はある？

全日本フィギュアスケート選手権2025は、地上波テレビ中継が予定されていないが、ネット『FOD』で一部会見などの無料配信を予定。一方で、各種目や演技は無料配信に含まれていないため、無料で視聴することはできない。

【一覧】FOD無料配信対象

  • 12月18日(木)18:30～19:30 開会式/滑走順抽選
  • 12月20日(土)表彰式後～ 男子メダリスト会見
  • 12月21日(日)表彰式後～ 女子メダリスト会見/五輪代表会見

※FOD無料配信は会員以外でも視聴可能。

全日本フィギュアスケート選手権2025の種目・演技はどこで見られる？

全日本フィギュアスケート選手権2025は、テレビ放送がCS『フジテレビTWO』、ネット配信がネット『FOD』で中継予定。『フジテレビTWO』では注目種目が生中継・録画放送されるのに対し、『FOD』では全競技・全演技ライブ配信を予定している。

なお、『FOD』のコンテンツはAmazon Prime Videoの『FODチャンネル』でも対象作品が視聴可能だ。

開催日開始時刻種目・イベント放送・配信
12月18日(木)18:30～19:30開会式/滑走順抽選FOD(無料)
12月19日(金)12:30～男子シングル ショートFODプレミアム(Amazonあり)
フジテレビTWO(生中継/12:30～17:00 第1～5G)
17:10～女子シングル ショートFODプレミアム(Amazonあり)
フジテレビTWO(生中継/17:10～20:00 第1～3G)
12月20日(土)13:30～ジュニアリズムダンスFODプレミアム(Amazonあり)
14:10～アイスダンス リズムダンスFODプレミアム(Amazonあり)
フジテレビTWO(生中継/13:30～16:20)
15:50～ペア ショートFODプレミアム(Amazonあり)
フジテレビTWO(生中継/13:30～16:20)
16:45～男子シングル フリーFODプレミアム(Amazonあり)
フジテレビTWO(生中継/16:45～19:00 第1～2G)
表彰式後～男子メダリスト会見FOD(無料)
12月21日(日)13:10～ジュニアフリーダンスFODプレミアム(Amazonあり)
14:00～アイスダンス フリーダンスFODプレミアム(Amazonあり)
フジテレビTWO(生中継/13:10～16:30)
15:15～ペア フリーFODプレミアム(Amazonあり)
フジテレビTWO(生中継/13:10～16:30)
16:45～女子シングル フリーFODプレミアム(Amazonあり)
フジテレビTWO(生中継/16:45～19:00 第1～2G)
表彰式後～女子メダリスト会見/五輪代表会見FOD(無料)
12月22日(月)15:00～18:00メダリスト・オン・アイスFODプレミアム(Amazonあり)
フジテレビTWO(生中継/15:00～18:00)

※スケジュールは予告なく変更になる場合があります。
※FOD無料配信は会員以外でも視聴可能。

全日本フィギュアスケート選手権2025のおすすめ視聴方法

全日本フィギュアスケート選手権2025は『FOD』で全日程をライブ配信予定。前述の通り、『FOD』のコンテンツはAmazon Prime Videoの『FODチャンネル』でも対象作品を配信。『FOD』およびAmazon『FODチャンネル』は2026年1月6日まで限定のキャンペーンを実施しており、最初の1カ月間が月額200円(税込)となるため、お得に全日本フィギュアスケート選手権2025を視聴することが可能だ。

■登録方法

  1. Amazon「FOD」にアクセス
  2. 「詳細を見る」を選択
  3. 「登録を開始する」を選択
  4. 決済情報を入力して登録完了

Amazonの『FODチャンネル』の料金は、最初の1カ月間は月額200円(税込)、それ以降はキャンセルをしない限り月額1,320円(税込)で自動更新。

