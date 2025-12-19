全日本フィギュアスケート選手権2025が、12月18日(木)から22日(月)まで行われる。
本記事では、全日本フィギュアスケート選手権2025の無料配信の有無など中継情報を紹介する。
全日本フィギュアスケート選手権2025の開催スケジュール
全日本フィギュアスケート選手権2025の開催スケジュールは以下の通り。同大会は2026年ミラノ・コルティナオリンピックの最終選考会も兼ねており、男女シングルではわずか3枠の出場枠を争う。
|開催日
|種目・イベント
|12月18日(木)
|開会式/滑走順抽選
|12月19日(金)
|男子シングル ショート
女子シングル ショート
|12月20日(土)
|ジュニアリズムダンス
アイスダンス リズムダンス
ペア ショート
男子シングル フリー
男子メダリスト会見
|12月21日(日)
|ジュニアフリーダンス
アイスダンス フリーダンス
ペア フリー
女子シングル フリー
女子メダリスト会見/五輪代表会見
|12月22日(月)
|メダリスト・オン・アイス
全日本フィギュアスケート選手権2025の無料中継はある？
全日本フィギュアスケート選手権2025は、地上波テレビ中継が予定されていないが、ネット『FOD』で一部会見などの無料配信を予定。一方で、各種目や演技は無料配信に含まれていないため、無料で視聴することはできない。
【一覧】FOD無料配信対象
- 12月18日(木)18:30～19:30 開会式/滑走順抽選
- 12月20日(土)表彰式後～ 男子メダリスト会見
- 12月21日(日)表彰式後～ 女子メダリスト会見/五輪代表会見
※FOD無料配信は会員以外でも視聴可能。
全日本フィギュアスケート選手権2025の種目・演技はどこで見られる？
全日本フィギュアスケート選手権2025は、テレビ放送がCS『フジテレビTWO』、ネット配信がネット『FOD』で中継予定。『フジテレビTWO』では注目種目が生中継・録画放送されるのに対し、『FOD』では全競技・全演技ライブ配信を予定している。
なお、『FOD』のコンテンツはAmazon Prime Videoの『FODチャンネル』でも対象作品が視聴可能だ。
|開催日
|開始時刻
|種目・イベント
|放送・配信
|12月18日(木)
|18:30～19:30
|開会式/滑走順抽選
|FOD(無料)
|12月19日(金)
|12:30～
|男子シングル ショート
|FODプレミアム(Amazonあり)
フジテレビTWO(生中継/12:30～17:00 第1～5G)
|17:10～
|女子シングル ショート
|FODプレミアム(Amazonあり)
フジテレビTWO(生中継/17:10～20:00 第1～3G)
|12月20日(土)
|13:30～
|ジュニアリズムダンス
|FODプレミアム(Amazonあり)
|14:10～
|アイスダンス リズムダンス
|FODプレミアム(Amazonあり)
フジテレビTWO(生中継/13:30～16:20)
|15:50～
|ペア ショート
|FODプレミアム(Amazonあり)
フジテレビTWO(生中継/13:30～16:20)
|16:45～
|男子シングル フリー
|FODプレミアム(Amazonあり)
フジテレビTWO(生中継/16:45～19:00 第1～2G)
|表彰式後～
|男子メダリスト会見
|FOD(無料)
|12月21日(日)
|13:10～
|ジュニアフリーダンス
|FODプレミアム(Amazonあり)
|14:00～
|アイスダンス フリーダンス
|FODプレミアム(Amazonあり)
フジテレビTWO(生中継/13:10～16:30)
|15:15～
|ペア フリー
|FODプレミアム(Amazonあり)
フジテレビTWO(生中継/13:10～16:30)
|16:45～
|女子シングル フリー
|FODプレミアム(Amazonあり)
フジテレビTWO(生中継/16:45～19:00 第1～2G)
|表彰式後～
|女子メダリスト会見/五輪代表会見
|FOD(無料)
|12月22日(月)
|15:00～18:00
|メダリスト・オン・アイス
|FODプレミアム(Amazonあり)
フジテレビTWO(生中継/15:00～18:00)
※スケジュールは予告なく変更になる場合があります。
※FOD無料配信は会員以外でも視聴可能。
全日本フィギュアスケート選手権2025のおすすめ視聴方法
全日本フィギュアスケート選手権2025は『FOD』で全日程をライブ配信予定。前述の通り、『FOD』のコンテンツはAmazon Prime Videoの『FODチャンネル』でも対象作品を配信。『FOD』およびAmazon『FODチャンネル』は2026年1月6日まで限定のキャンペーンを実施しており、最初の1カ月間が月額200円(税込)となるため、お得に全日本フィギュアスケート選手権2025を視聴することが可能だ。
■登録方法
- Amazon「FOD」にアクセス
- 「詳細を見る」を選択
- 「登録を開始する」を選択
- 決済情報を入力して登録完了
Amazonの『FODチャンネル』の料金は、最初の1カ月間は月額200円(税込)、それ以降はキャンセルをしない限り月額1,320円(税込)で自動更新。
