全日本フィギュアスケート選手権2025が、12月18日(木)から22日(月)まで行われる。

本記事では、全日本フィギュアスケート選手権2025の無料配信の有無など中継情報を紹介する。

全日本フィギュアスケート選手権2025の開催スケジュール

全日本フィギュアスケート選手権2025の開催スケジュールは以下の通り。同大会は2026年ミラノ・コルティナオリンピックの最終選考会も兼ねており、男女シングルではわずか3枠の出場枠を争う。

開催日 種目・イベント 12月18日(木) 開会式/滑走順抽選 12月19日(金) 男子シングル ショート

女子シングル ショート 12月20日(土) ジュニアリズムダンス

アイスダンス リズムダンス

ペア ショート

男子シングル フリー

男子メダリスト会見 12月21日(日) ジュニアフリーダンス

アイスダンス フリーダンス

ペア フリー

女子シングル フリー

女子メダリスト会見/五輪代表会見 12月22日(月) メダリスト・オン・アイス

全日本フィギュアスケート選手権2025の無料中継はある？

全日本フィギュアスケート選手権2025は、地上波テレビ中継が予定されていないが、ネット『FOD』で一部会見などの無料配信を予定。一方で、各種目や演技は無料配信に含まれていないため、無料で視聴することはできない。

【一覧】FOD無料配信対象

12月18日(木)18:30～19:30 開会式/滑走順抽選

12月20日(土)表彰式後～ 男子メダリスト会見

12月21日(日)表彰式後～ 女子メダリスト会見/五輪代表会見

※FOD無料配信は会員以外でも視聴可能。

全日本フィギュアスケート選手権2025の種目・演技はどこで見られる？

全日本フィギュアスケート選手権2025は、テレビ放送がCS『フジテレビTWO』、ネット配信がネット『FOD』で中継予定。『フジテレビTWO』では注目種目が生中継・録画放送されるのに対し、『FOD』では全競技・全演技ライブ配信を予定している。

なお、『FOD』のコンテンツはAmazon Prime Videoの『FODチャンネル』でも対象作品が視聴可能だ。

開催日 開始時刻 種目・イベント 放送・配信 12月18日(木) 18:30～19:30 開会式/滑走順抽選 FOD(無料) 12月19日(金) 12:30～ 男子シングル ショート FODプレミアム(Amazonあり)

フジテレビTWO(生中継/12:30～17:00 第1～5G) 17:10～ 女子シングル ショート FODプレミアム(Amazonあり)

フジテレビTWO(生中継/17:10～20:00 第1～3G) 12月20日(土) 13:30～ ジュニアリズムダンス FODプレミアム(Amazonあり) 14:10～ アイスダンス リズムダンス FODプレミアム(Amazonあり)

フジテレビTWO(生中継/13:30～16:20) 15:50～ ペア ショート FODプレミアム(Amazonあり)

フジテレビTWO(生中継/13:30～16:20) 16:45～ 男子シングル フリー FODプレミアム(Amazonあり)

フジテレビTWO(生中継/16:45～19:00 第1～2G) 表彰式後～ 男子メダリスト会見 FOD(無料) 12月21日(日) 13:10～ ジュニアフリーダンス FODプレミアム(Amazonあり) 14:00～ アイスダンス フリーダンス FODプレミアム(Amazonあり)

フジテレビTWO(生中継/13:10～16:30) 15:15～ ペア フリー FODプレミアム(Amazonあり)

フジテレビTWO(生中継/13:10～16:30) 16:45～ 女子シングル フリー FODプレミアム(Amazonあり)

フジテレビTWO(生中継/16:45～19:00 第1～2G) 表彰式後～ 女子メダリスト会見/五輪代表会見 FOD(無料) 12月22日(月) 15:00～18:00 メダリスト・オン・アイス FODプレミアム(Amazonあり)

フジテレビTWO(生中継/15:00～18:00)

※スケジュールは予告なく変更になる場合があります。

※FOD無料配信は会員以外でも視聴可能。

全日本フィギュアスケート選手権2025のおすすめ視聴方法

全日本フィギュアスケート選手権2025は『FOD』で全日程をライブ配信予定。前述の通り、『FOD』のコンテンツはAmazon Prime Videoの『FODチャンネル』でも対象作品を配信。『FOD』およびAmazon『FODチャンネル』は2026年1月6日まで限定のキャンペーンを実施しており、最初の1カ月間が月額200円(税込)となるため、お得に全日本フィギュアスケート選手権2025を視聴することが可能だ。

■登録方法

Amazonの『FODチャンネル』の料金は、最初の1カ月間は月額200円(税込)、それ以降はキャンセルをしない限り月額1,320円(税込)で自動更新。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。