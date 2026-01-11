2025-26シーズンのスーペルコパ・デ・エスパーニャ決勝、バルセロナvsレアル・マドリーが日本時間2026年1月12日(月)早朝に行われる。
本記事では、バルセロナvsレアル・マドリーのテレビ放送・ネット配信局を紹介する。
バルセロナvsレアル・マドリーの試合日程
バルセロナとレアル・マドリーは、日本時間2026年1月12日(月)に行われるスーペルコパ決勝で対戦。キックオフ時刻は午前4:00に予定されている。
|大会・ラウンド
|開催日
|キックオフ
|対戦カード
|会場
|スーペルコパ・デ・エスパーニャ決勝
|2026年1月12日(月)
|午前4:00
|バルセロナ vs レアル・マドリー
|キング・アブドゥッラー・スポーツシティ(サウジアラビア)
※すべて日本時間。
バルセロナvsレアル・マドリーはどこで見られる？無料配信は？
2025-26シーズンのスーペルコパ決勝は、ネット『U-NEXT』が「サッカーパック」プランで独占ライブ配信。見逃し配信についても、見逃し配信準備完了次第～1月26日(月)23:59まで視聴可能だ。
その他、地上波テレビ各局や衛星放送『WOWOW』、ネット『DAZN』などでの中継は予定されていない。
|チャンネル
|形態
|配信有無
|U-NEXT
|ネット
|〇
(1/12 午前3:20-)
|地上波各局
|テレビ
|×
|衛星放送
|テレビ
|×
|WOWOW
WOWOWオンデマンド
|テレビ
ネット
|×
|DAZN
|ネット
|×
|ABEMA
|ネット
|×
バルセロナvsレアル・マドリーのおすすめ視聴方法U-NEXT
前述の通り、2025-26シーズンのスーペルコパ・デ・エスパーニャは『U-NEXT』が全試合独占で配信を行う。
スーペルコパの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要。
U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。
このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。
U-NEXTサッカーパックの登録手順
- 「U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
- 「サッカーパックを始める」をタップ
- 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
- 必要情報を入力して登録完了！
※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。
※本ページの情報は2026年1月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。