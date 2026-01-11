このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
dejong Valverde(C)Getty images
バルセロナvsレアル・マドリードはU-NEXT独占ライブ配信！サッカーパックで視聴
Tsutomu Maeda

バルセロナ対レアル・マドリーはどこで見られる？無料配信はある？｜スーペルコパ決勝

2025-26シーズンのスーペルコパ・デ・エスパーニャ決勝はどこで見られる？無料配信はある？バルセロナvsレアル・マドリーのテレビ放送・ネット配信局情報や無料視聴方法の有無を紹介。U-NEXT、DAZN、WOWOWは？

スーペルコパ2026決勝を独占ライブ配信！

U-NEXT

スーペルコパ・デ・エスパーニャ2026決勝

レアル・マドリーvsバルセロナ

2026年1月12日(月)午前4時00分キックオフ／日本時間

U-NEXTで独占ライブ配信！無料体験登録でサッカーパックをお得に視聴！

U-NEXTサッカーパック

U-NEXTで独占ライブ配信

今すぐ視聴

2025-26シーズンのスーペルコパ・デ・エスパーニャ決勝、バルセロナvsレアル・マドリーが日本時間2026年1月12日(月)早朝に行われる。

【スーペルコパ決勝】エル・クラシコはU-NEXT独占配信！まずは31日間無料体験に登録

本記事では、バルセロナvsレアル・マドリーのテレビ放送・ネット配信局を紹介する。

バルセロナvsレアル・マドリーの試合日程

バルセロナとレアル・マドリーは、日本時間2026年1月12日(月)に行われるスーペルコパ決勝で対戦。キックオフ時刻は午前4:00に予定されている。

大会・ラウンド開催日キックオフ対戦カード会場
スーペルコパ・デ・エスパーニャ決勝2026年1月12日(月)午前4:00バルセロナ vs レアル・マドリーキング・アブドゥッラー・スポーツシティ(サウジアラビア)

※すべて日本時間。

【スーペルコパ決勝】エル・クラシコはU-NEXT独占配信！まずは31日間無料体験に登録

バルセロナvsレアル・マドリーはどこで見られる？無料配信は？

2025-26シーズンのスーペルコパ決勝は、ネット『U-NEXT』が「サッカーパック」プランで独占ライブ配信。見逃し配信についても、見逃し配信準備完了次第～1月26日(月)23:59まで視聴可能だ。

その他、地上波テレビ各局や衛星放送『WOWOW』、ネット『DAZN』などでの中継は予定されていない。

チャンネル形態配信有無
U-NEXTネット
(1/12 午前3:20-)
地上波各局テレビ×
衛星放送テレビ×
WOWOW
WOWOWオンデマンド		テレビ
ネット		×
DAZNネット×
ABEMAネット×

【スーペルコパ決勝】エル・クラシコはU-NEXT独占配信！まずは31日間無料体験に登録

バルセロナvsレアル・マドリーのおすすめ視聴方法

u-next soccer pack leagueU-NEXT

前述の通り、2025-26シーズンのスーペルコパ・デ・エスパーニャは『U-NEXT』が全試合独占で配信を行う。

スーペルコパの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

u-next soccer pack how to join

U-NEXTサッカーパックの登録手順

  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」をタップ
  3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了！

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

【スーペルコパ決勝】エル・クラシコはU-NEXT独占配信！まずは31日間無料体験に登録

※本ページの情報は2026年1月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

0