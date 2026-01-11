2025-26シーズンのスーペルコパ・デ・エスパーニャ決勝、バルセロナvsレアル・マドリーが日本時間2026年1月12日(月)早朝に行われる。

本記事では、バルセロナvsレアル・マドリーのテレビ放送・ネット配信局を紹介する。

バルセロナvsレアル・マドリーの試合日程

バルセロナとレアル・マドリーは、日本時間2026年1月12日(月)に行われるスーペルコパ決勝で対戦。キックオフ時刻は午前4:00に予定されている。

大会・ラウンド 開催日 キックオフ 対戦カード 会場 スーペルコパ・デ・エスパーニャ決勝 2026年1月12日(月) 午前4:00 バルセロナ vs レアル・マドリー キング・アブドゥッラー・スポーツシティ(サウジアラビア)

※すべて日本時間。

バルセロナvsレアル・マドリーはどこで見られる？無料配信は？

2025-26シーズンのスーペルコパ決勝は、ネット『U-NEXT』が「サッカーパック」プランで独占ライブ配信。見逃し配信についても、見逃し配信準備完了次第～1月26日(月)23:59まで視聴可能だ。

その他、地上波テレビ各局や衛星放送『WOWOW』、ネット『DAZN』などでの中継は予定されていない。

チャンネル 形態 配信有無 U-NEXT ネット 〇

(1/12 午前3:20-) 地上波各局 テレビ × 衛星放送 テレビ × WOWOW

WOWOWオンデマンド テレビ

ネット × DAZN ネット × ABEMA ネット ×

バルセロナvsレアル・マドリーのおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述の通り、2025-26シーズンのスーペルコパ・デ・エスパーニャは『U-NEXT』が全試合独占で配信を行う。

スーペルコパの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックの登録手順

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

※本ページの情報は2026年1月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。