人気バラエティ番組「探偵！ナイトスクープ」は、様々な動画配信サービスで配信されている。

本記事では、「探偵！ナイトスクープ」の見逃し視聴方法を紹介する。

探偵！ナイトスクープの概要

「探偵！ナイトスクープ」は、1988年3月5日に放送を開始した長寿バラエティ番組。石田靖やせいや(霜降り明星)、竹山隆範(カンニング)、真栄田賢(スリムクラブ)ら出演者が探偵に扮し、視聴者から寄せられた依頼について調査・解決する様子を放送する。

放送は主に「テレビ朝日系列」で行われており、制作を担う「朝日放送テレビ(ABC TV)」では毎週金曜日の23:17～24:12に放送。その他、全国各地のローカル局でも深夜帯の放送が主となっている。

探偵！ナイトスクープの見逃し配信はどこで見られる？

「探偵！ナイトスクープ」は様々な配信サービスで見逃し視聴が可能。中でも『TVer』は無料で最新話の見逃し視聴を配信している。さらに、『U-NEXT(31日間無料トライアルあり)』やAmazonプライムビデオの『ABCオンデマンド(14日間無料体験あり)』でも膨大な過去の放送話が視聴可能だ。

「探偵！ナイトスクープ」の見逃し配信が視聴できる主なプラットフォームは以下の通り。

チャンネル 月額(税込) 特徴 U-NEXT 2,189円

[31日間無料トライアルあり] 見放題配信 ABCオンデマンド(Amazonプライムビデオ) 399円

[14日間無料体験あり] 一部エピソードが見放題 TVer 無料 最新話配信 Netflix 890円～

[ドコモ 爆アゲセレクション経由でお得] 見放題配信 Hulu 1,026円 見放題配信

※配信される放送回は変更・中止・終了となる場合があります。

探偵！ナイトスクープのおすすめ視聴方法

「探偵！ナイトスクープ」の過去回は見放題配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

Amazonプライムビデオ内の「ABCオンデマンド」は、初回14日間の無料体験期間を設けており、期間中も「探偵！ナイトスクープ」の過去回が視聴可能。無料体験期間終了後は月額399円(税込)で自動更新となるが、無料体験期間内での解約なら料金はかからない。

※14日間無料体験期間終了後は、キャンセルをしない限り月額399円(税込)で自動更新。

※本ページの情報は2026年1月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。