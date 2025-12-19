このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
ジョシュアvsジェイク・ポールのテレビ放送・ネット配信予定

【ボクシング】アンソニー・ジョシュア対ジェイク・ポールのテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介。

ジャーボンテイ・デービスvsジェイク・ポールのエキシビションマッチは中止となり、代替試合としてジョシュアvsジェイク・ポールが行われる。

本記事では、デービスvsポール代替試合であるジョシュアvsジェイク・ポールのテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

ジョシュアvsジェイク・ポールの日程は？

アンソニー・ジョシュアとジェイク・ポールが対戦する注目の一戦は、2025年12月に行われる。ヘビー級8回戦の公式戦として実施される。

試合会場は米国フロリダ州マイアミのカセヤ・センター。現地時間では12月19日(金)に開催され、ドアオープンは午後4:00、ショー開始は午後5:00となっている。

日本時間では12月20日(土)に実施予定。配信開始は午前10:00以降となっており、メインイベントのリングインは13時台が想定される。

大会名は「Jake vs. Joshua: Judgment Day」。世界同時注目のビッグマッチとなる。

区分日程時間
日本時間2025年12月20日(土)10:00以降(リングインは13時台想定)

ジョシュアvsジェイク・ポールのテレビ放送/ネット配信予定は？

ジョシュアvsジェイク・ポールは、Netflixで配信される。現時点では、地上波やBS/CSでのテレビ放送予定は確認されていない。

追加課金なしでライブ配信と見逃し配信の両方に対応するため、Netflix加入者であれば月額料金のみで視聴可能だ。

日本時間での配信開始は12月20日(土)10:00以降を予定。前座試合については、Netflixの公式メディアであるTudumを通じて先行配信される可能性がある。

配信プラットフォーム配信内容日本時間(予定)
Netflixライブ配信/見逃し配信2025年12月20日(土)10:00以降

Netflixのおすすめ加入方法

ジョシュアvsジェイク・ポールの中継を行う『Netflix』では、その他にも格闘技コンテンツや映画・ドラマ・アニメなどが視聴可能だ。

そして、主にドコモ MAX・ドコモ ポイ活・ahamo・eximo・ギガホ(eximo・irumo・ギガホは新規受付停止中)のユーザーを対象としたポイント還元サービス「爆アゲセレクション」は、特定の有料会員エンタメサービスをお得にするサービスであり、『Netflix』もその対象に。「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。

『Netflix』のプランと月額料金、「爆アゲセレクション」利用時のポイント還元率は以下の通り。

 [Netflixプラン]
広告つきスタンダード(月額890円)		[Netflixプラン]
スタンダード(月額1,590円)		[Netflixプラン]
プレミアム(月額2,290円)
[ドコモ回線プラン]
ドコモ MAX
ドコモ ポイ活
ahamo
eximo
ギガホ
ドコモ光ペア回線		15％還元(122pt)20％還元(290pt)20％還元(417pt)
[ドコモ回線プラン]
ドコモ mini
irumo
ギガライト
その他回線		15％還元(122pt)10％還元(145pt)10％還元(209pt)
Netflix各プランの特徴画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス15作品
視聴可能作品数：一部制限あり
広告：あり		画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし		画質：超画質(4K)
同時視聴可能台数：4台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし

※Netflix各プラン料金はすべて税込。
※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は？

「爆アゲセレクション」経由の『Netflix』加入方法はシンプルだが、新規加入か切り替え(Netflix既存会員)かで手順が異なる。とはいえ、切り替えの場合でも一度解約を挟むなどの手間はかからない。

【新規加入の場合】

  1. 爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
  2. 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
  3. ドコモの手続きサイトで申し込む
  4. Netflixで利用登録

【切り替えの場合】

  1. 爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
  2. 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
  3. Netflixに加入中のメールアドレスを用いてドコモの手続きサイトで申し込む
  4. Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更
※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり
※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり
※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。

