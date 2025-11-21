U17日本代表のオーストリア戦はいつ？何時から？W杯準々決勝の試合日程・放送予定

U-17日本代表が、FIFA U-17ワールドカップ(W杯)カタール2025の準々決勝でU-17オーストリア代表と対戦する。

本記事では、日本のU-17W杯準々決勝の試合日程や放送予定を紹介する。

U-17日本代表 W杯準々決勝はいつ？何時から開始？

日本はU-17W杯のグループBでモロッコ、ニューカレドニア、ポルトガルと同居し、2勝1分け無敗で首位通過。決勝トーナメントでは、ラウンド32で南アフリカに3-0、ベスト16で北朝鮮に1-1(PK:5-4)で勝利した。

続く準々決勝で、U17日本代表はオーストリアと対戦。オーストリアはラウンド16でイングランドを4-0で下している。

ラウンド：FIFA U17ワールドカップ・準々決勝

キックオフ日時：11月21日(金)21:30 ※日本時間

対戦カード：U-17オーストリア代表 vs U-17日本代表

会場：Aspire Zone - Pitch 3(ドーハ/カタール)

U17日本代表 W杯準々決勝の放送・配信スケジュール

FIFA U-17ワールドカップ カタール2025は、BS/CS『J SPORTS』と、ネット『J SPORTSオンデマンド』で生中継・ライブ配信。『J SPORTS』ではグループステージ、ラウンド32、準々決勝の日本戦と準々決勝以降の全試合を生中継・ライブ配信する。

『J SPORTS』はAmazonプライムビデオチャンネルから視聴可能で、14日間の無料体験期間が設けられている。

準々決勝のオーストリアvs日本は、BS/CS『J SPORTS』、ネット『J SPORTSオンデマンド』、『Amazonプライムビデオチャンネル』のいずれも視聴可能となる。

