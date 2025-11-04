このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
U17 japan teamGetty Images
U17W杯第2戦の日本vsニューカレドニアはAmazon J SPORTSで14日間無料トライアル視聴可能
GOAL

U17日本代表のワールドカップ第2戦はいつ？何時から？試合日程・放送予定

FIFA U-17ワールドカップ(W杯)カタール2025の日本のグループステージ第2戦(第2節)はいつ開催？キックオフは何時から？試合日程スケジュール、テレビ放送・ネット配信予定を紹介。

まずは14日間無料トライアルで視聴

Amazon J SPORTS

U17ワールドカップ2025はAmazon「J SPORTS」でライブ配信！

まずは14日間無料トライアルで視聴

Amazon Prime Videoチャンネル

14日間無料トライアルあり

無料体験視聴

U-17日本代表が、FIFA U-17ワールドカップ(W杯)カタール2025のグループステージ第2節でU-17ニューカレドニア代表と対戦する。

【11/6】U-17W杯第2節 日本vsニューカレドニアはAmazon J SPORTSで視聴可能！14日間無料体験あり14日間0円で視聴

本記事では、日本のU-17W杯グループ第2節の試合日程や放送予定を紹介する。

U-17日本代表 W杯グループ第2戦の試合日程はいつ？何時から？

日本はU-17W杯のグループBでモロッコ、ニューカレドニア、ポルトガルと同居し、初戦でモロッコに2-0で勝利。第2節では、初戦でポルトガルに1-6で敗れていたニューカレドニアと対戦する。キックオフ日時は日本時間2025年11月6日(木)22:00だ。

  • ラウンド：グループステージ第2節
  • キックオフ日時：11月6日(木)22:00 ※日本時間
  • 対戦カード：U-17日本代表 vs U-17ニューカレドニア代表
  • 会場：Aspire Zone - Pitch 1(ドーハ/カタール)

【11/6】U-17W杯第2節 日本vsニューカレドニアはAmazon J SPORTSで視聴可能！14日間無料体験あり14日間0円で視聴

U17日本代表 W杯グループ第2戦の放送予定

FIFA U-17ワールドカップ カタール2025は、BS/CS『J SPORTS』と、ネット『J SPORTSオンデマンド』で生中継・ライブ配信。『J SPORTS』ではグループステージ、ラウンド32、ラウンド16の日本戦と準々決勝以降の全試合を生中継・ライブ配信する。

『J SPORTS』はAmazonプライムビデオチャンネルから視聴可能で、14日間の無料体験期間が設けられている。

【11/6】U-17W杯第2節 日本vsニューカレドニアはAmazon J SPORTSで視聴可能！14日間無料体験あり14日間0円で視聴

U17日本代表 W杯グループ第2戦のおすすめ視聴方法

FIFA U-17ワールドカップカタール2025、日本代表対ニューカレドニア代表は衛星放送の『J SPORTS』と、ネットの『J SPORTSオンデマンド』で中継・ライブ配信される。

Amazonプライムビデオチャンネル『J SPORTS』からも視聴可能だ。

Amazon Prime Videoチャンネル『J SPORTS』は14日間無料トライアルあり

j sports amazonAmazon

Amazon Prime Videoチャンネル『J SPORTS』なら14日間無料トライアルが利用可能となる。登録方法も簡単ですぐに視聴開始できるのでおすすめだ。

Amazon『J SPORTS』の14日間無料トライアル登録方法

  1. Amazon『J SPORTS』TOPページにアクセス
  2. 「詳細を見る」をタップ
  3. 「今すぐ14日分無料体験」をタップ
  4. 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
  5. これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。（※無料トライアル終了後は月額2,840円/税込）

U17ワールドカップはAmazon J SPORTSで視聴可能！14日間無料トライアルあり今すぐ視聴

J SPORTSオンデマンドならサッカー専用パックあり！お得に視聴可能

j sports ondemand soccer futsal packJ SPORTS

J SPORTSオンデマンド』でもFIFA U17ワールドカップのグループステージ、ラウンド32、ラウンド16の日本戦と準々決勝以降の全試合を生中継・ライブ配信を予定している。

J SPORTSオンデマンドならサッカー＆フットサル専用パックがあり、月額1,450円(税込)で利用可能。13歳以上満25歳以下の方であれば月額725円(税込)で視聴できるのでおすすめだ。

J SPORTSオンデマンド『サッカー＆フットサルパック』の登録方法

  1. 『J SPORTSオンデマンド』サッカー＆フットサルパック購入ページにアクセス
  2. 「ご購入はこちら」をタップ
  3. 「今すぐ14日分無料体験」をタップ
  4. J SPORTS IDでログイン（未登録の方はここから登録）
  5. 支払い方法はクレジットカード、キャリア決済、楽天ペイに対応
  6. 登録完了！すぐに視聴開始

U17ワールドカップはJ SPORTSオンデマンドでも視聴可能！サッカー＆フットサルパックで月額がお得今すぐ視聴

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

0