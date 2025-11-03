U-17日本代表が、FIFA U-17ワールドカップ(W杯)カタール2025のグループステージ第1節でU-17モロッコ代表と対戦する。

本記事では、日本のU-17W杯グループ第1節の試合日程や放送予定を紹介する。

U-17日本代表 W杯グループ初戦の試合日程はいつ？何時から？

日本はU-17W杯のグループBでモロッコ、ニューカレドニア、ポルトガルと同居。第1節ではモロッコと対戦する。キックオフ日時は日本時間2025年11月3日(月)22:30だ。

ラウンド：グループステージ第1節

キックオフ日時：11月3日(月)22:30 ※日本時間

対戦カード：U-17日本代表 vs U-17モロッコ代表

会場：Aspire Zone - Pitch 5(ドーハ/カタール)

U17日本代表 W杯グループ初戦の放送予定

FIFA U-17ワールドカップ カタール2025は、BS/CS『J SPORTS』と、ネット『J SPORTSオンデマンド』で生中継・ライブ配信。『J SPORTS』ではグループステージ、ラウンド32、ラウンド16の日本戦と準々決勝以降の全試合を生中継・ライブ配信する。

『J SPORTS』はAmazonプライムビデオチャンネルから視聴可能で、14日間の無料体験期間が設けられている。

U17日本代表 W杯グループ初戦のおすすめ視聴方法

FIFA U-17ワールドカップカタール2025、日本代表対モロッコ代表は衛星放送の『J SPORTS』と、ネットの『J SPORTSオンデマンド』で中継・ライブ配信される。

Amazonプライムビデオチャンネル『J SPORTS』からも視聴可能だ。

Amazon Prime Videoチャンネル『J SPORTS』は14日間無料トライアルあり

Amazon

Amazon Prime Videoチャンネル『J SPORTS』なら14日間無料トライアルが利用可能となる。登録方法も簡単ですぐに視聴開始できるのでおすすめだ。

Amazon『J SPORTS』の14日間無料トライアル登録方法

なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。（※無料トライアル終了後は月額2,840円/税込）

J SPORTSオンデマンドならサッカー専用パックあり！お得に視聴可能

J SPORTS

『J SPORTSオンデマンド』でもFIFA U17ワールドカップのグループステージ、ラウンド32、ラウンド16の日本戦と準々決勝以降の全試合を生中継・ライブ配信を予定している。

J SPORTSオンデマンドならサッカー＆フットサル専用パックがあり、月額1,450円(税込)で利用可能。13歳以上満25歳以下の方であれば月額725円(税込)で視聴できるのでおすすめだ。

J SPORTSオンデマンド『サッカー＆フットサルパック』の登録方法

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。