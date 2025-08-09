このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Son Heung Min(C)Getty images
GOAL

ソン・フンミンのMLSデビュー日はいつ？ロサンゼルスFCの試合はどこで見れる？

トッテナムからロサンゼルスFCに移籍した韓国代表FWソン・フンミンのMLS(メジャーリーグサッカー)初戦はいつ開催？試合日程やキックオフ時刻、視聴方法などを紹介。

韓国代表FWソン・フンミンが、2025年夏にトッテナムを退団し、MLS(メジャーリーグサッカー)のロサンゼルスFCに加入した。

本記事では、ソン・フンミンの新天地デビュー戦の日時や視聴方法などを紹介する。

ソン・フンミンのMLSデビューはいつ？

ロサンゼルスFCは、2025年8月6日にソン・フンミンの獲得を発表。前所属クラブのトッテナムでは2025-26シーズンが開幕前となっているが、8月3日にはプレシーズンマッチのニューカッスル・ユナイテッド戦にスタメン出場し、65分までプレーしていた。MLSではシーズン途中の加入となったソン・フンミンだが、負傷なども伝えられておらず、コンディションは問題ないと見られている。

ソン・フンミンのロサンゼルスFCデビューは、最短で8月10日(日)のMLS第27節シカゴ・ファイヤー戦。その場で出場機会が与えられなかった場合、翌週17日(日)の第28節ニューイングランド戦が濃厚と考えられる。

両試合の試合情報およびキックオフ時刻は以下の通り。

ソン・フンミン MLSデビュー予想日①

  • 大会：MLS 第27節
  • 対戦カード：シカゴ・ファイアー vs ロサンゼルスFC
  • 試合日：2025年8月10日
  • キックオフ時刻：午前9:00予定
  • 配信：MLSシーズンパス(Apple TV)

ソン・フンミン MLSデビュー予想日②

  • 大会：MLS 第27節
  • 対戦カード：ニューイングランド vs ロサンゼルスFC
  • 試合日：2025年8月17日
  • キックオフ時刻：午前8:30予定
  • 配信：MLSシーズンパス(Apple TV)

※すべて日本時間。
※試合日時および対戦カード、配信予定は変更となる場合があります。

ソン・フンミン MLSデビュー戦の放送/配信予定は？

ソン・フンミンが所属するロサンゼルスFC戦含め、2025シーズンのMLS全試合は『Apple TV』のサブスクリプションサービス「MLSシーズンパス(MLS Season Pass)」に加入することで視聴可能だ。

料金プランは「月額」と「シーズン(年間)」パスの2種類があり、いずれもApple TVサブスクリプションの加入者は割引価格で利用できる。シーズン半ばの2025年7月からは期間限定価格7,000円(税込)と年間プランが約半額となったが、2026シーズンからは通常価格15,000円(税込)で更新される。

プラン料金(税込)Apple TV加入者
シーズン通常価格15,000円
→期間限定で7,000円！		通常価格12,000円
→期間限定で6,000円！
月額
［通常価格］		2,300円2,000円

※価格は変動する可能性があります。
※2026年シーズンは通常価格で更新されます。

MLSシーズンパスの登録方法

  1. Apple TV公式サイトへアクセス
  2. 「サブスクリプションに登録」をタップ
  3. MLSシーズンパスのプランを選択
  4. Apple IDでサインインして登録完了！
  5. Apple TV内で「MLS」と検索してコンテンツを視聴開始

