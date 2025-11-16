ONE Championshipのイベント「ONE 173：スーパーボン VS 野杁」が東京・有明アリーナで開催される。

本記事では、ONE 173の大会日程や対戦カード、中継予定を紹介する。

ONE 173の大会日程

ONE 173は、11月16日(日)に東京・有明アリーナで開催。同大会では7つの世界タイトルマッチを含む豪華なラインナップが実現している。

大会の開始時刻は13:00予定となっている。

ONE 173の対戦カード・試合順

ONE 173では、全17試合が予定されており、メインカードではフェザー級キックボクシング世界タイトルマッチの野杁正明vsスーパーボンを実施。その他にも、フライ級MMA世界タイトルマッチの若松佑弥vsジョシュア・パシオ、アトム級ムエタイ世界タイトルマッチの吉成名高vsヌンスリン、フライ級キックボクシングの武尊vsデニス・ピューリックなど注目カードが目白押しとなっている。

対戦カードおよび試合順は以下の通り。

試合順 階級 対戦カード 第17試合 フェザー級 キックボクシング

世界王座統一戦 スーパーボン vs 野杁正明 第16試合 フライ級 総合格闘技

世界タイトルマッチ 若松佑弥 vs ジョシュア・パシオ 第15試合 アトム級 ムエタイ

世界王者決定戦 吉成名高 vs ヌンスリン 第14試合 フライ級 ムエタイ

世界王者決定戦 ロッタン vs ノンオー 第13試合 ライト級 総合格闘技

世界タイトルマッチ クリスチャン・リー vs アリベック・ラスロフ 第12試合 フライ級 キックボクシング 武尊 vs デニス・ピューリック 第11試合 フェザー級 キックボクシング マラット・グレゴリアン vs 安保瑠輝也 第10試合 バンタム級 キックボクシング 与座優貴 vs スーパーレック 第9試合 フェザー級 キックボクシング ナビル・アナン vs 和島大海 第8試合 アトム級 キックボクシング スタンプ vs KANA 第7試合 ライト級 総合格闘技 磯嶋祥蔵 vs タイ・ルオトロ 第6試合 ミドル級 サブミッショングラップリング ジャンカルロ・ボドニ vs ラファエル・ロバト・ジュニア 第5試合 バンタム級 ムエタイ ジェイク・ピーコック vs スアキム 第4試合 ヘビー級 総合格闘技 竹内龍吾 vs シャミル・エルドアン 第3試合 ライト級 総合格闘技 青木真也 vs 手塚裕之 第2試合 アトム級 総合格闘技 澤田千優 vs 平田樹 第1試合 バンタム級 キックボクシング ウェイ・ルイ vs 秋元皓貴

※対戦カード・試合順は変更となる場合があります。最新情報は大会公式サイトまたはU-NEXT公式サイトをご確認ください。

ONE 173はどこで見られる？

ONE 173は、ネット『U-NEXT(ユーネクスト)』が日本国内で全試合を独占PPVライブ配信する。その他のプラットフォーム(ABEMAなど)では放送予定がなく、視聴するには『U-NEXT』でのPPVチケット購入が必須となる。

ライブ配信は2025年11月16日(日)13:00～大会終了時刻までを予定しており、事前特番は12:00から配信開始。見逃し配信は大会終了後、準備が整い次第～12月15日(月)23:59まで視聴可能となる。日本語版実況と英語版実況のマルチチャンネル配信で実施予定だ。

U-NEXTのPPVチケットは、前売り・当日・アーカイブ(見逃し)の3種類。既存のU-NEXT会員は毎月付与される1,200ポイントをチケット代金に充当できるほか、新規会員も初回31日間無料登録時に特典として付与される600ポイントを利用してお得に購入できる。

PPVチケットの販売価格・期間は以下の通り。

ONE 173のお得な視聴方法

U-NEXT

ONE 173はPPV配信されるため、『U-NEXT』月額プランの見放題作品には含まれない。しかし、U-NEXTの31日間無料トライアルに登録することで、PPVチケットの購入に使える600円分のポイントが特典として付与される。これを利用することで、実質600円お得にPPV配信を視聴することが可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2025年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。