2025-26シーズンのプレミアリーグ第22節で、マンチェスター・ユナイテッドがマンチェスター・シティをホームに迎える“マンチェスター・ダービー”が開催される。

本記事では、“マンチェスター・ダービー”の日程や中継予定を紹介する。

マンチェスター・ダービーはいつ？試合日程・キックオフ時刻

マンチェスター・ダービーは、日本時間2026年1月17日(土)21:30にマンチェスター・Uの本拠地オールド・トラフォードでキックオフを予定。前回対戦は9月14日に行われ、その試合ではマンチェスター・Cが3-0で勝利していた。

プレミアリーグにおいてはともに3戦連続ドロー中で、マンチェスター・Cが2位、マンチェスター・Uが7位という状況でダービーマッチを迎える。

※試合日時は変更となる場合があります。最新情報は大会・クラブおよびU-NEXT公式サイトでご確認ください。

マンチェスター・ダービーの中継予定

プレミアリーグは、ネット『U-NEXT』が2025-26シーズンも独占ライブ配信。もちろんマンチェスター・ダービーも『U-NEXT』で配信予定だ。そのため、地上波やBS/CSでのテレビ放送、他媒体でのネット配信も予定されていない。

プレミアリーグのおすすめ視聴方法

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円(税込)。

※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、サッカーパックの月額料金は税込3,000円となります。

※本ページの情報は2026年1月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。