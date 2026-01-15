このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Bruno Bernardo(C)Getty images
マンチェスター・ダービーはU-NEXTでライブ配信！無料体験特典でお得に視聴
Tsutomu Maeda

マンチェスター・ダービー2026はいつ？何時から？試合日程・放送予定

マンチェスター・ユナイテッドとマンチェスター・シティが激突するプレミアリーグ第22節、“マンチェスター・ダービー”はいつ開催？試合の開催日程やキックオフ時刻、テレビ放送・ネット配信予定を紹介。

プレミアリーグ2025-26 第22節
マンチェスター・ユナイテッド vs マンチェスター・シティ
2026年1月17日(土)午後9:30キックオフ

2025-26シーズンのプレミアリーグ第22節で、マンチェスター・ユナイテッドがマンチェスター・シティをホームに迎える“マンチェスター・ダービー”が開催される。

本記事では、“マンチェスター・ダービー”の日程や中継予定を紹介する。

マンチェスター・ダービーはいつ？試合日程・キックオフ時刻

マンチェスター・ダービーは、日本時間2026年1月17日(土)21:30にマンチェスター・Uの本拠地オールド・トラフォードでキックオフを予定。前回対戦は9月14日に行われ、その試合ではマンチェスター・Cが3-0で勝利していた。

プレミアリーグにおいてはともに3戦連続ドロー中で、マンチェスター・Cが2位、マンチェスター・Uが7位という状況でダービーマッチを迎える。

  • 節：プレミアリーグ第22節
  • キックオフ日時：2026年1月17日(土)21:30 (日本時間)
  • 対戦カード：マンチェスター・ユナイテッド vs マンチェスター・シティ
  • 会場：オールド・トラフォード
  • 放送・配信：U-NEXTサッカーパック

※試合日時は変更となる場合があります。最新情報は大会・クラブおよびU-NEXT公式サイトでご確認ください。

マンチェスター・ダービーの中継予定

プレミアリーグは、ネット『U-NEXT』が2025-26シーズンも独占ライブ配信。もちろんマンチェスター・ダービーも『U-NEXT』で配信予定だ。そのため、地上波やBS/CSでのテレビ放送、他媒体でのネット配信も予定されていない。

プレミアリーグのおすすめ視聴方法

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（税込2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円(税込)で楽しめるのでおすすめだ。

※本ページの情報は2026年1月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

0