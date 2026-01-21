「AFC U23アジアカップ サウジアラビア 2026」の決勝で、U-23日本代表がU-23中国代表と対戦する。

本記事では、中国vs日本の開始日時やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

中国vs日本のキックオフ時刻はいつ？何時から？

U23アジア杯で、日本はグループBでシリア、UAE、カタールと同居したが、3戦全勝の首位で決勝トーナメントに進出。準々決勝ではヨルダンをPK戦の末に撃破し、準決勝では韓国に1-0で勝利した。

そして、決勝では中国との対戦を予定。キックオフ日時は日本時間1月25日(日)午前0:00で、会場はサウジアラビア・ジェッダのKing Abdullah Sports City Hall Stadiumだ。

ラウンド：決勝

対戦カード：中国 vs 日本

試合日程：2026年1月25日(日)

キックオフ：午前0:00(日本時間)

会場：King Abdullah Sports City Hall Stadium(ジェッダ/サウジアラビア)

中国vs日本のテレビ放送・ネット配信予定

U23アジア杯の全試合は、ネット『DAZN』がライブ配信を予定。地上波テレビ放送やその他のプラットフォームによるライブ配信などは行われない。

なお、中国vs日本は無料ライブ配信されることが決定した。

U23アジア杯のおすすめ視聴方法

中国vs日本は無料ライブ配信されるが、その他の試合を『DAZN』でアーカイブ視聴する場合、「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

U23アジア杯 日本の招集選手一覧

U23アジア杯に招集されている日本の選手一覧は以下の通り。