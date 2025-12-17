このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
japan figureskate championship 2025株式会社フジテレビジョン
12/18～五輪フィギュア最終選考会！Amazon「FOD」は期間限定200円で視聴可能！
Tsutomu Maeda

全日本フィギュアスケート選手権2025はいつ？開催日程・出場選手一覧｜オリンピック代表最終選考会

【鍵山優真・坂本花織ら出場予定】オリンピック代表最終選考会でもある全日本フィギュアスケート選手権2025はいつ開催？大会の日程や視聴方法、出場予定選手一覧を紹介。

全日本フィギュアスケート選手権2025が、12月18日(木)に開幕を迎える。

本記事では、全日本フィギュアスケート選手権2025の開催日程や出場予定選手一覧を紹介する。

全日本フィギュアスケート選手権2025はいつ？開催日程

男女シングルわずか3枠の出場権を争うオリンピック代表最終選考会となる全日本フィギュアスケート選手権2025は、12月18日(木)の開会式からスタート。男女シングルが連日行われ、12月21日(日)には五輪代表会見が行われる。

開催日種目・イベント
12月18日(木)開会式/滑走順抽選
12月19日(金)男子シングル ショート
女子シングル ショート
12月20日(土)ジュニアリズムダンス
アイスダンス リズムダンス
ペア ショート
男子シングル フリー
男子メダリスト会見
12月21日(日)ジュニアフリーダンス
アイスダンス フリーダンス
ペア フリー
女子シングル フリー
女子メダリスト会見/五輪代表会見
12月22日(月)メダリスト・オン・アイス

全日本フィギュアスケート選手権2025の放送・配信予定

全日本フィギュアスケート選手権2025は、テレビ放送がCS『フジテレビTWO』、ネット配信がネット『FOD』で中継予定だ。『フジテレビTWO』では注目種目を中心に生中継・録画放送されるのに対し、『FOD』では全競技・全演技ライブ配信を予定している。また、『FOD』では開会式・滑走順抽選、男子メダリスト会見、女子メダリスト会見および五輪代表会見が無料配信される。

なお、『FOD』のコンテンツはAmazon Prime Videoの『FODチャンネル』でも対象作品が視聴可能だ。

全日本フィギュアスケート選手権2025の中継予定は以下の通り。

開催日開始時刻種目・イベント放送・配信
12月18日(木)18:30～19:30開会式/滑走順抽選FOD(無料)
12月19日(金)12:30～男子シングル ショートFODプレミアム(Amazonあり)
フジテレビTWO(生中継/12:30～17:00 第1～5G)
17:10～女子シングル ショートFODプレミアム(Amazonあり)
フジテレビTWO(生中継/17:10～20:00 第1～3G)
12月20日(土)13:30～ジュニアリズムダンスFODプレミアム(Amazonあり)
14:10～アイスダンス リズムダンスFODプレミアム(Amazonあり)
フジテレビTWO(生中継/13:30～16:20)
15:50～ペア ショートFODプレミアム(Amazonあり)
フジテレビTWO(生中継/13:30～16:20)
16:45～男子シングル フリーFODプレミアム(Amazonあり)
フジテレビTWO(生中継/16:45～19:00 第1～2G)
表彰式後～男子メダリスト会見FOD(無料)
12月21日(日)13:10～ジュニアフリーダンスFODプレミアム(Amazonあり)
14:00～アイスダンス フリーダンスFODプレミアム(Amazonあり)
フジテレビTWO(生中継/13:10～16:30)
15:15～ペア フリーFODプレミアム(Amazonあり)
フジテレビTWO(生中継/13:10～16:30)
16:45～女子シングル フリーFODプレミアム(Amazonあり)
フジテレビTWO(生中継/16:45～19:00 第1～2G)
表彰式後～女子メダリスト会見/五輪代表会見FOD(無料)
12月22日(月)15:00～18:00メダリスト・オン・アイスFODプレミアム(Amazonあり)

※スケジュールは予告なく変更になる場合があります。
※FOD無料配信は会員以外でも視聴可能。

全日本フィギュアスケート選手権2025のおすすめ視聴方法

全日本フィギュアスケート選手権2025は『FOD』で全日程をライブ配信予定。前述の通り、『FOD』のコンテンツはAmazon Prime Videoの『FODチャンネル』でも対象作品を配信。『FOD』およびAmazon『FODチャンネル』は2026年1月6日まで限定のキャンペーンを実施しており、最初の1カ月間が月額200円(税込)となるため、お得に全日本フィギュアスケート選手権2025を視聴することが可能だ。

■登録方法

  1. Amazon「FOD」にアクセス
  2. 「詳細を見る」を選択
  3. 「登録を開始する」を選択
  4. 決済情報を入力して登録完了

Amazonの『FODチャンネル』の料金は、最初の1カ月間は月額200円(税込)、それ以降はキャンセルをしない限り月額1,320円(税込)で自動更新。

全日本フィギュアスケート選手権2025の出場予定選手一覧

全日本フィギュアスケート選手権2025のエントリーリストは以下の通り。

※年齢は2025年12月19日時点。

【男子】

氏名年齢出場歴
朝賀俊太朗192年連続2回目
植村駿162年連続2回目
蛯原大弥173年連続3回目
大島光翔226年連続6回目
岡崎隼士14初出場
小河原泉颯16初出場
垣内珀琉194年連続4回目
鍵山優真228年連続8回目
片伊勢武アミン215年連続5回目
門脇慧丞222年ぶり2回目
木科雄登2410年連続10回目
小島志凰19初出場
佐藤駿219年連続9回目
杉山匠海236年連続6回目
周藤集182年ぶり3回目
高橋星名153年連続3回目
武田結仁16初出場
壷井達也235年連続9回目
戸田晴登192年連続2回目
友野一希2713年連続13回目
中田璃士174年連続4回目
中村俊介206年連続6回目
西野太翔163年連続3回目
松岡隼矢212年連続2回目
三浦佳生206年連続6回目
三宅星南236年連続9回目
森遼人162年連続2回目
森本涼雅18初出場
山本草太259年連続12回目
吉岡希225年連続6回目

【女子】

氏名年齢出場歴
青木祐奈236年連続8回目
一貫田紗生14初出場
岩崎陽菜20初出場
江川マリア224年連続4回目
大庭雅305年連続14回目
岡万佑子162年連続2回目
岡田芽依152年連続2回目
金沢純禾13初出場
鴨井彬莉彩20初出場
河辺愛菜217年連続7回目
櫛田育良184年連続4回目
三枝知香子224年連続4回目
坂本花織2513回連続13回目
島田麻央174年連続4回目
清水咲衣202年ぶり2回目
住吉りをん226年連続6回目
髙木謠182年ぶり3回目
千葉百音207年連続7回目
中井亜美172年連続4回目
樋口新葉243年連続11回目
松生理乃216年連続6回目
三原舞依266年連続11回目
三宅咲綺235年連続7回目
村上遥奈174年連続4回目
森実愛21初出場
山下真瑚229年連続9回目
山田恵16初出場
吉田陽菜207年連続7回目
和田薫子162年連続2回目
渡辺倫果236年連続8回目

【ペア】

氏名年齢出場歴
三浦璃来 / 木原龍一24 / 332年連続3回目の出場
長岡柚奈 / 森口澄士20 / 233年連続3回目
籠谷歩未 / 本田ルーカス剛史25 / 23初出場

【アイスダンス】

氏名年齢出場歴
吉田唄菜 / 森田真沙也22 / 223年連続3回目
紀平梨花 / 西山真瑚23 / 23初出場
佐々木彩乃 / 池田喜充23 / 253年連続3回目
櫛田育良 / 島田高志郎18 / 24初出場
浦松千聖 / 田村篤彦23 / 21初出場

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

