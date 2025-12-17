全日本フィギュアスケート選手権2025が、12月18日(木)に開幕を迎える。
本記事では、全日本フィギュアスケート選手権2025の開催日程や出場予定選手一覧を紹介する。
全日本フィギュアスケート選手権2025はいつ？開催日程
男女シングルわずか3枠の出場権を争うオリンピック代表最終選考会となる全日本フィギュアスケート選手権2025は、12月18日(木)の開会式からスタート。男女シングルが連日行われ、12月21日(日)には五輪代表会見が行われる。
|開催日
|種目・イベント
|12月18日(木)
|開会式/滑走順抽選
|12月19日(金)
|男子シングル ショート
女子シングル ショート
|12月20日(土)
|ジュニアリズムダンス
アイスダンス リズムダンス
ペア ショート
男子シングル フリー
男子メダリスト会見
|12月21日(日)
|ジュニアフリーダンス
アイスダンス フリーダンス
ペア フリー
女子シングル フリー
女子メダリスト会見/五輪代表会見
|12月22日(月)
|メダリスト・オン・アイス
全日本フィギュアスケート選手権2025の放送・配信予定
全日本フィギュアスケート選手権2025は、テレビ放送がCS『フジテレビTWO』、ネット配信がネット『FOD』で中継予定だ。『フジテレビTWO』では注目種目を中心に生中継・録画放送されるのに対し、『FOD』では全競技・全演技ライブ配信を予定している。また、『FOD』では開会式・滑走順抽選、男子メダリスト会見、女子メダリスト会見および五輪代表会見が無料配信される。
なお、『FOD』のコンテンツはAmazon Prime Videoの『FODチャンネル』でも対象作品が視聴可能だ。
全日本フィギュアスケート選手権2025の中継予定は以下の通り。
|開催日
|開始時刻
|種目・イベント
|放送・配信
|12月18日(木)
|18:30～19:30
|開会式/滑走順抽選
|FOD(無料)
|12月19日(金)
|12:30～
|男子シングル ショート
|FODプレミアム(Amazonあり)
フジテレビTWO(生中継/12:30～17:00 第1～5G)
|17:10～
|女子シングル ショート
|FODプレミアム(Amazonあり)
フジテレビTWO(生中継/17:10～20:00 第1～3G)
|12月20日(土)
|13:30～
|ジュニアリズムダンス
|FODプレミアム(Amazonあり)
|14:10～
|アイスダンス リズムダンス
|FODプレミアム(Amazonあり)
フジテレビTWO(生中継/13:30～16:20)
|15:50～
|ペア ショート
|FODプレミアム(Amazonあり)
フジテレビTWO(生中継/13:30～16:20)
|16:45～
|男子シングル フリー
|FODプレミアム(Amazonあり)
フジテレビTWO(生中継/16:45～19:00 第1～2G)
|表彰式後～
|男子メダリスト会見
|FOD(無料)
|12月21日(日)
|13:10～
|ジュニアフリーダンス
|FODプレミアム(Amazonあり)
|14:00～
|アイスダンス フリーダンス
|FODプレミアム(Amazonあり)
フジテレビTWO(生中継/13:10～16:30)
|15:15～
|ペア フリー
|FODプレミアム(Amazonあり)
フジテレビTWO(生中継/13:10～16:30)
|16:45～
|女子シングル フリー
|FODプレミアム(Amazonあり)
フジテレビTWO(生中継/16:45～19:00 第1～2G)
|表彰式後～
|女子メダリスト会見/五輪代表会見
|FOD(無料)
|12月22日(月)
|15:00～18:00
|メダリスト・オン・アイス
|FODプレミアム(Amazonあり)
※スケジュールは予告なく変更になる場合があります。
※FOD無料配信は会員以外でも視聴可能。
全日本フィギュアスケート選手権2025のおすすめ視聴方法
全日本フィギュアスケート選手権2025は『FOD』で全日程をライブ配信予定。前述の通り、『FOD』のコンテンツはAmazon Prime Videoの『FODチャンネル』でも対象作品を配信。『FOD』およびAmazon『FODチャンネル』は2026年1月6日まで限定のキャンペーンを実施しており、最初の1カ月間が月額200円(税込)となるため、お得に全日本フィギュアスケート選手権2025を視聴することが可能だ。
■登録方法
- Amazon「FOD」にアクセス
- 「詳細を見る」を選択
- 「登録を開始する」を選択
- 決済情報を入力して登録完了
Amazonの『FODチャンネル』の料金は、最初の1カ月間は月額200円(税込)、それ以降はキャンセルをしない限り月額1,320円(税込)で自動更新。
全日本フィギュアスケート選手権2025の出場予定選手一覧
全日本フィギュアスケート選手権2025のエントリーリストは以下の通り。
※年齢は2025年12月19日時点。
【男子】
|氏名
|年齢
|出場歴
|朝賀俊太朗
|19
|2年連続2回目
|植村駿
|16
|2年連続2回目
|蛯原大弥
|17
|3年連続3回目
|大島光翔
|22
|6年連続6回目
|岡崎隼士
|14
|初出場
|小河原泉颯
|16
|初出場
|垣内珀琉
|19
|4年連続4回目
|鍵山優真
|22
|8年連続8回目
|片伊勢武アミン
|21
|5年連続5回目
|門脇慧丞
|22
|2年ぶり2回目
|木科雄登
|24
|10年連続10回目
|小島志凰
|19
|初出場
|佐藤駿
|21
|9年連続9回目
|杉山匠海
|23
|6年連続6回目
|周藤集
|18
|2年ぶり3回目
|高橋星名
|15
|3年連続3回目
|武田結仁
|16
|初出場
|壷井達也
|23
|5年連続9回目
|戸田晴登
|19
|2年連続2回目
|友野一希
|27
|13年連続13回目
|中田璃士
|17
|4年連続4回目
|中村俊介
|20
|6年連続6回目
|西野太翔
|16
|3年連続3回目
|松岡隼矢
|21
|2年連続2回目
|三浦佳生
|20
|6年連続6回目
|三宅星南
|23
|6年連続9回目
|森遼人
|16
|2年連続2回目
|森本涼雅
|18
|初出場
|山本草太
|25
|9年連続12回目
|吉岡希
|22
|5年連続6回目
【女子】
|氏名
|年齢
|出場歴
|青木祐奈
|23
|6年連続8回目
|一貫田紗生
|14
|初出場
|岩崎陽菜
|20
|初出場
|江川マリア
|22
|4年連続4回目
|大庭雅
|30
|5年連続14回目
|岡万佑子
|16
|2年連続2回目
|岡田芽依
|15
|2年連続2回目
|金沢純禾
|13
|初出場
|鴨井彬莉彩
|20
|初出場
|河辺愛菜
|21
|7年連続7回目
|櫛田育良
|18
|4年連続4回目
|三枝知香子
|22
|4年連続4回目
|坂本花織
|25
|13回連続13回目
|島田麻央
|17
|4年連続4回目
|清水咲衣
|20
|2年ぶり2回目
|住吉りをん
|22
|6年連続6回目
|髙木謠
|18
|2年ぶり3回目
|千葉百音
|20
|7年連続7回目
|中井亜美
|17
|2年連続4回目
|樋口新葉
|24
|3年連続11回目
|松生理乃
|21
|6年連続6回目
|三原舞依
|26
|6年連続11回目
|三宅咲綺
|23
|5年連続7回目
|村上遥奈
|17
|4年連続4回目
|森実愛
|21
|初出場
|山下真瑚
|22
|9年連続9回目
|山田恵
|16
|初出場
|吉田陽菜
|20
|7年連続7回目
|和田薫子
|16
|2年連続2回目
|渡辺倫果
|23
|6年連続8回目
【ペア】
|氏名
|年齢
|出場歴
|三浦璃来 / 木原龍一
|24 / 33
|2年連続3回目の出場
|長岡柚奈 / 森口澄士
|20 / 23
|3年連続3回目
|籠谷歩未 / 本田ルーカス剛史
|25 / 23
|初出場
【アイスダンス】
|氏名
|年齢
|出場歴
|吉田唄菜 / 森田真沙也
|22 / 22
|3年連続3回目
|紀平梨花 / 西山真瑚
|23 / 23
|初出場
|佐々木彩乃 / 池田喜充
|23 / 25
|3年連続3回目
|櫛田育良 / 島田高志郎
|18 / 24
|初出場
|浦松千聖 / 田村篤彦
|23 / 21
|初出場
