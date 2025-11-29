J1昇格プレーオフ2025はいつ？日程・出場チーム・放送予定｜J2上位争い

2025年の明治安田J2リーグは11月29日(土)にレギュラーシーズンが終了し、J1昇格プレーオフへと突入する。

本記事では、J1昇格プレーオフの日程や出場チーム、放送予定などを紹介する。

J1昇格プレーオフはいつ？日程一覧

2025シーズンのJ1昇格プレーオフは、J2リーグ年間順位3～6位の4チームで争われるトーナメント戦だ。試合は90分間行われ、引き分けの場合は年間順位上位が勝者となる。

J1昇格プレーオフの日程は、準決勝2試合が12月7日(日)、決勝が12月13日(土)の予定となっている。

準決勝 12月7日(日)キックオフ時刻未定

決勝 12月13日(土)キックオフ時刻未定

J1昇格プレーオフの出場チームは？

J1昇格プレーオフは、J2リーグ年間順位3～6位の全4チームが準決勝から出場。対戦カードは3位vs6位、4位vs5位となり、いずれもリーグ戦上位クラブのホームで試合が開催される。

該当順位のチームがJ1クラブライセンスの交付判定を受けられていなかった場合、年間順位7位以下からの繰り上げ出場は行われない。参加チーム数3の場合は下位2チームで準決勝を戦い、上位1チームは決勝から参加。参加チーム数2の場合は決勝のみ開催、参加チーム数1の場合は自動的に優勝扱いとなる。

開催日 ラウンド ホーム アウェイ 12月7日(日) 準決勝 ジェフユナイテッド千葉(年間3位) RB大宮アルディージャ(年間6位) 12月7日(日) 準決勝 徳島ヴォルティス(年間4位) ジュビロ磐田(年間5位) 12月13日(土) 決勝 準決勝勝者(年間上位) 準決勝勝者(年間下位)

J1昇格プレーオフのテレビ放送・ネット配信予定

2025シーズンのJ1昇格プレーオフは、J1、J2、J3を全試合ライブ＆見逃し配信している『DAZN(ダゾーン)』が引き続き生中継する。その他、各ローカル局でのテレビ放送予定などは未定となっている。

