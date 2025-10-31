Amazonが年に数回開催する大型セール「Amazonスマイルセール」が、10月も開催される。夏のプライムデーや秋のプライム感謝祭に続き、家電から日用品、食品、ファッションまで幅広いジャンルの商品が値下げされる注目のイベントだ。

本記事では、10月のAmazonスマイルセールの開催日程について紹介する。

10月のAmazonスマイルセールはいつからいつまで開催？

2025年のAmazonスマイルセールは、10月27日(月)9時から11月4日(火)23時59分まで開催される。開催期間は合計159時間に及ぶビッグセールで、秋の人気商品から冬の準備アイテムまで幅広いジャンルが対象となる。

今回のテーマは「今欲しい秋モノ＆冬支度」。季節の変わり目に合わせて、Amazonデバイスや大型家電、ホーム・キッチン用品、日用品、食品・飲料・お酒、スポーツ・アウトドア用品などが一斉に値下げされる。例年通り、期間中はタイムセールやポイントアップキャンペーンも同時開催予定だ。

誰でも参加できる大型セールとして、プライム会員以外のユーザーからも注目を集めており、年内最後の大規模セールとしての盛り上がりが期待されている。

セール名 開催期間 主な対象カテゴリー AmazonスマイルSALE 10月27日(月)9:00～11月4日(火)23:59 Amazonデバイス、大型家電、日用品、食品・飲料、スポーツ・アウトドア、ホーム＆キッチン

Amazonスマイルセール2025では最大+12.5%のポイントアップキャンペーンを実施

2025年10月27日(月)から開催される「Amazonスマイルセール」では、セール期間中に実施されるポイントアップキャンペーンに参加することで、よりお得に買い物ができる。エントリーは特設ページの「キャンペーンにエントリー」ボタンを押すだけ。プライム会員やdポイント連携、Amazon Mastercard決済を組み合わせることで、最大+12.5%のポイント還元が受けられる。

ポイントアップの方法は？

キャンペーン期間中(2025年10月20日(月)12:00～11月4日(火)23:59)にエントリーを行い、対象期間(10月27日(月)9:00～11月4日(火)23:59)に合計10,000円(税込)以上の買い物をすると、Amazonポイント(期間限定ポイント)が最大+12.5%付与される。

ポイント付与はキャンペーン終了後40日以内に行われ、有効期限は2026年1月31日まで。ポイントアップの内訳は以下の通り。

条件 ポイントアップ率 内容 プライム会員 +1.5% プライム会員登録で自動適用 Amazon Mastercardでの支払い +3.0% 通常還元率を含む。カード決済時に自動反映 ブランドセレクション対象商品購入 +2.0% 対象ブランド商品を購入すると加算 dアカウント連携 +0.5% Amazonアカウントとdアカウントを連携 対象カテゴリー商品の購入 +5.5% ペット用品・スポーツ用品・アウトドア用品など

すべての条件を満たした場合、最大+12.5%のポイントアップが適用される。たとえばプライム会員がAmazon Mastercardを利用し、ブランドセレクション対象のアウトドア用品を購入、かつdポイント連携を行った場合、合計1万円の買い物で最大1,250円分のポイントが還元される。

キャンペーンへの参加は簡単で、エントリーボタンを押すだけ。Amazon公式サイトの特設ページからdポイント連携を完了すれば、自動的にキャンペーン対象となる。

ポイントアップ対象カテゴリー

今回のスマイルセールでは、ペット用品・スポーツ用品・アウトドア用品の購入でさらに+5.5%のポイントアップが適用される。秋冬シーズンに需要が高まるキャンプギアやトレーニング用品などもお得に購入できるチャンスだ。

対象カテゴリー ポイントアップ率 代表的な商品例 ペット用品 +5.5% ペットフード、ケージ、おもちゃなど スポーツ用品 +5.5% フィットネス器具、自転車、ヨガマットなど アウトドア用品 +5.5% テント、寝袋、キャンプチェアなど

Amazonスマイルセール2025のポイントアップキャンペーンは、プライム会員・dポイント連携・Amazon Mastercard利用の組み合わせで最も高い還元を実現できる設計。大型家電や季節アイテムを購入予定の人は、エントリーを忘れずに行い、最大12.5%還元を狙おう。

Amazonスマイルセール｜注目のセール対象商品を紹介

Amazonスマイルセールは、AmazonデバイスやApple製品、各種家電に加え、日用品なども目玉商品となっている。事前公開されている注目商品は以下の通り。

Amazonプライム会員ならさらにお得！特典一覧

スマイルセール期間中以外でも、Amazonプライム会員なら様々な会員特典が充実。各種サービスは以下の通りとなっている。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。