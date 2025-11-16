【ONE 173】安保瑠輝也の次戦はいつ？何時から？日程・対戦相手・放送予定まとめ

圧倒的な攻撃力と読みの鋭さで多くのファンを魅了してきた安保瑠輝也が、「ONE173」の舞台に上がる。

本記事では、安保瑠輝也の次戦の日程、対戦相手、放送・配信予定について紹介する。

安保瑠輝也の次戦はいつ？

安保瑠輝也がついにONE Championshipの大舞台に登場する。次戦は、2025年11月16日(日)に東京・有明アリーナで開催されるビッグイベント『ONE173:スーパーボンVS野杁』内で組まれており、世界の強豪が集結する豪華カードの一角として注目を集めている。

今回の一戦は、安保にとってONE初参戦となる大きな節目の試合。13:00開始予定の大会の第11試合として組まれており、イベント中盤の山場として位置付けられている。ファンの期待が高まる中、久々のキックボクシング復帰戦となる安保が、どのようなパフォーマンスを見せるのか大きな注目が集まる。

また、今大会はメインイベントの野杁正明vsスーパーボンの世界王座統一戦を筆頭に、武尊、吉成名高、与座優貴、若松佑弥など日本勢が多数参戦。日本開催らしい超豪華ラインナップの中で、安保の登場は大会全体の熱量をさらに押し上げる存在になっている。

大会名: ONE173:スーパーボンVS野杁

開催日: 2025年11月16日(日)

会場: 東京・有明アリーナ

試合形式: フェザー級キックボクシング(3分3R/70.3kg契約)

試合順: 第11試合(予定)

大会開始時間: 13:00(開場11:30)

安保瑠輝也の次戦は何時から？

安保瑠輝也のONE初参戦となる注目の一戦は、2025年11月16日(日)に東京・有明アリーナで開催される『ONE173:スーパーボンVS野杁』の第11試合として組まれている。大会は13:00開始(開場11:30)で、全17試合というビッグカード構成を考えると、安保の試合が始まる時間帯はある程度予測することができる。

ONE Championshipのイベントは1試合あたり10〜15分前後で進行する傾向があり、前半戦はKO決着が多く比較的スムーズに進むケースが多い。それらの要素を踏まえて計算すると、安保瑠輝也の試合が実際にゴングを迎えるタイミングは以下の時間帯が現実的だ。

◆試合開始の予想時間 15:00〜15:40頃

KO決着が続けばさらに早まる可能性があり、逆にフルラウンドが重なると後ろ倒しの可能性もある。確実にリアルタイムで観たいファンは、可能な限り早めに視聴環境を整えておくのがベストだ。

安保瑠輝也の次戦の対戦相手は？

ONE初参戦となる安保瑠輝也が迎え撃つ相手は、アルメニアが誇る世界的ストライカー、マラット・グレゴリアン(Marat Grigorian)。GLORY元ライト級王者として名を馳せ、破壊力と圧力を武器に世界のトップを渡り歩いてきた実力者だ。フェザー級(70.3kg契約)で行われるこの一戦は、2025年11月16日(日)に東京・有明アリーナで開催される『ONE173:スーパーボンVS野杁』の第11試合に組まれている。

グレゴリアンは、ONEフェザー級の中でも屈指の打撃力を誇る危険なファイター。正規王者スーパーボンとの再戦(2024年4月)では判定負けを喫したが、そのアグレッシブな前進と重いパンチは健在。過去にはキック界の名手シッティチャイに4度敗れるなど、世界最高レベルの舞台で大激闘を繰り返してきた。

さらに今回の対戦に向けて、グレゴリアンは安保に「地獄を見せてやる」と挑発的なメッセージを送っており、試合前から大きな緊張感が漂っている。

一方の安保にとって、この試合の意味は単なるONE参戦にとどまらない。最大の目的は、同大会のメインイベントに登場する野杁正明へのリベンジの道を切り開くこと。かつてK-1で野杁にKO負けを喫した安保は、「必ず野杁くんのところに辿り着く」と宣言しており、グレゴリアン戦はそのロードの“最初の関門”となる。

安保瑠輝也の次戦のテレビ放送・ネット配信予定は？

グレゴリアンvs安保瑠輝也が行われる『ONE173:スーパーボンVS野杁(Superbon vs. Noiri)』は、日本国内ではU-NEXTが大会全試合を独占でPPVライブ配信する。テレビ放送やABEMAなど他の配信サービスで中継は行われず、全試合を視聴するにはU-NEXTでPPVチケットを購入する必要がある。

ライブ配信は2025年11月16日(日)13:00からフィナーレまで実施され、試合前の特別番組は12:00からスタート。実況は日本語版と英語版が用意されており、視聴者は好みのチャンネルを選択できる。大会終了後は見逃し配信が順次公開され、12月15日(月)23:59まで視聴可能となる。

販売されるPPVチケットは「前売り・当日・アーカイブ(見逃し)」の3種類。U-NEXT会員であれば毎月付与される1,200ポイントを利用でき、さらに初回登録時に付与される600ポイントを使うことで、実質的に割引価格で購入することも可能だ。

安保瑠輝也の次戦のお得な視聴方法

安保瑠輝也の次戦が行われるONE173はPPV配信されるため、『U-NEXT』月額プランの見放題作品には含まれない。しかし、U-NEXTの31日間無料トライアルに登録することで、PPVチケットの購入に使える600円分のポイントが特典として付与される。これを利用することで、実質600円お得にPPV配信を視聴することが可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2025年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。