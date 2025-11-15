【ONE 173】野杁正明の次戦はいつ？日程・対戦相手・中継予定は？

元K-1王者・野杁正明が、ONE Championshipの舞台で再びリングに上がる。

本記事では、野杁正明の次戦の日程・対戦相手・中継予定について紹介する。

野杁正明の次戦はいつ？

野杁正明の次戦は、2025年11月16日(日)に東京・有明アリーナで開催される『ONE 173:スーパーボンVS野杁(Superbon vs. Noiri)』で、暫定王者・野杁正明が正規王者スーパーボン(タイ)に挑む。大会は13:00開始予定(開場11:30)で、2人の激突は第17試合、メインイベントとして組まれている。

2025年3月の「ONE 172」でタワンチャイ・PK・サエンチャイをTKOで撃破し、暫定王座を戴冠した野杁。圧倒的な攻撃精度とスピードでアジアを席巻してきた彼が、ついに世界王者スーパーボンを迎え撃つ。王座統一戦という最高の舞台に向け、野杁は「絶対にKO決着で終わって、僕が必ずベルトを巻いている姿をお見せする」と力強く宣言。

項目 詳細 大会名 ONE 173:スーパーボンVS野杁(Superbon vs. Noiri) 日時 2025年11月16日(日) 大会開始13:00(開場11:30) 会場 東京・有明アリーナ 対戦カード 野杁正明(暫定王者/team VASILEUS)

vs

スーパーボン(正規王者/タイ) 試合区分 ONEフェザー級キックボクシング世界王座統一戦(第17試合/メインイベント)

野杁正明の次戦の対戦相手は？

前述のとおり、野杁正明の次戦の相手は、ONEフェザー級キックボクシング正規王者のスーパーボン(Superbon)。世界最高峰の打撃技術を誇る男が、ついに日本のリングで野杁の前に立ちはだかる。。

スーパーボンはタイ出身で、スーパーボン・トレーニングキャンプ所属。ムエタイとキックボクシングの両ジャンルで圧倒的な実績を残してきたレジェンドファイターだ。卓越した距離感のコントロールと鋭いカウンター技術を武器に、正確無比なミドルキックやハイキックで数々の強豪を沈めてきた。野杁も「本当に強いだけではなくて上手いチャンピオン」「タワンチャイ選手以上にパーフェクト」と語るなど、最大級の警戒を示している。

フェザー級(70.3kg契約)という過酷な舞台で、攻撃的な野杁と技巧派スーパーボンが交錯する一戦は、ONE Championship史に残る激闘となること必至。日本人王者が真の世界王座を手にする瞬間を、世界中のファンが固唾を飲んで見守ることになる。

野杁正明の次戦はどこで見れる？

『ONE173:スーパーボンVS野杁(Superbon vs. Noiri)』は、「U-NEXT(ユーネクスト)」が日本国内で全試合を独占PPVライブ配信する。その他のプラットフォーム(ABEMAなど)では放送予定がなく、視聴するにはU-NEXTでのPPVチケット購入が必須となる。

ライブ配信は2025年11月16日(日)13:00～大会終了時刻までを予定しており、事前特番は12:00から配信開始。見逃し配信は大会終了後、準備が整い次第～12月15日(月)23:59まで視聴可能となる。日本語版実況と英語版実況のマルチチャンネル配信に対応し、ファンは好みの解説スタイルで観戦できる。

U-NEXTのPPVチケットは、前売り・当日・アーカイブ(見逃し)の3種類。U-NEXT会員は、毎月付与される1,200ポイントをチケット代金に充当できるほか、初回登録時に付与される600ポイントを利用してお得に購入できる。

PPVチケットの販売価格・期間は以下の通り。

また、大会の第1試合と第2試合はU-NEXTおよびU-NEXT格闘技公式YouTubeチャンネルで無料配信される予定。野杁正明vsスーパーボンのメインイベント(第17試合)はPPV限定配信となるため、ライブで観戦したい場合は早めのチケット購入がおすすめだ。

ONE173のお得な視聴方法

ONE173はPPV配信されるため、『U-NEXT』月額プランの見放題作品には含まれない。しかし、U-NEXTの31日間無料トライアルに登録することで、PPVチケットの購入に使える600円分のポイントが特典として付与される。これを利用することで、実質600円お得にPPV配信を視聴することが可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2025年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。