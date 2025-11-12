KGMA 2025はいつ？何時から？開催日程・出演アーティスト一覧まとめ

韓国最大級の音楽授賞式である「2025 KOREA GRAND MUSIC AWARDS」が開催される。
本記事では、KGMA 2025の開催日程、出演アーティストについて紹介する。
KGMA 2025とは？
KGMA 2025とは、2025 KOREA GRAND MUSIC AWARDS(KGMA・コリアグランドミュージックアワード)の略称であり、韓国大衆音楽界の功績を称え、表彰する韓国最大級の音楽授賞式のひとつ。2024年に新設された新たな音楽アワードで、2025年はその第2回目の開催となる。
主催は韓国のスポーツ・エンタメメディアである日刊スポーツ(Edaily M)。K-POPだけでなく、トロットやバンドミュージックなど幅広いジャンルのアーティストを対象としており、韓国音楽の多様性と世界的影響力を発信する場として注目を集めている。
授賞式のコンセプトは、国内外で1年間に最も活躍し、愛されたアーティストを称えること。デジタル音源ストリーミング、アルバム販売量、そしてモバイル投票など複数の指標をもとに、公正な審査委員によって受賞者が選出される。データ提供はHANTEOチャート、genie music、FLO、Bugs!など、韓国主要音楽プラットフォームが担う。
2025年のテーマは「LINK to K-POP」。歌、ステージ、世代、そしてK-POPの歴史を“ひとつに繋ぐ(LINK)”をキーワードに、アーティスト同士が時代を超えて響き合う特別なステージが構成される予定だ。単なる授賞式にとどまらず、K-POPの過去・現在・未来を繋ぐ象徴的なイベントとして、今年も世界中のファンの注目を集めることになる。
KGMA 2025はいつ？何時から？開催日程
K-POP界を代表するアーティストたちが一堂に会する音楽の祭典「KGMA 2025(K Global Music Awards 2025)」が、今年も韓国・仁川で華やかに開催される。2025年は11月14日(金)と11月15日(土)の2日間にわたり、インスパイア・アリーナ(韓国・仁川 永宗島)を舞台に熱狂のステージが繰り広げられる。
初日のDay 1「Artist Day」は、アーティストのトークや特別ステージ、スペシャルコラボなどを中心に展開。2日目のDay 2「Music Day」では、今年を象徴する楽曲やパフォーマンスが次々と披露され、授賞式本番としてK-POPファン注目の瞬間が訪れる。
タイムスケジュールは以下の通り。両日ともに17時30分からレッドカーペットがスタートし、続いて18時30分から本授賞式が始まる予定となっている。例年通り、約4時間にわたる豪華ステージと受賞発表が行われ、世界中のファンを魅了する夜となりそうだ。
|項目
|詳細
|開催日程
|2025年11月14日(金)・11月15日(土)
|会場
|インスパイア・アリーナ(韓国・仁川 永宗島)
KGMA 2025の出演アーティストは？
韓国音楽界を代表するアーティストが集結する「KGMA 2025（Korea Grand Music Awards 2025）」は、11月14日(金)・15日(土)の2日間にわたり開催される。初日は「Artist Day」、2日目は「Music Day」と題され、ジャンルや世代を超えた多彩なラインナップが登場予定だ。今年は第2回目の開催にして早くも世界中の注目を集めており、出演者・プレゼンターともに豪華な顔ぶれが揃った。
Day 1：11月14日(金)「Artist Day」
初日は「Artist Day」として、K-POPからソロアーティスト、バンド、そして新人勢まで幅広いジャンルのアーティストが出演する。MCは女優ナム・ジヒョンとRed Velvetのアイリーンが担当し、華やかなオープニングを飾る。
|カテゴリ
|出演アーティスト
|MC
|ナム・ジヒョン、アイリーン(Red Velvet)
|K-POP
|ATEEZ、BOYNEXTDOOR、THE BOYZ、CRAVITY、FIFTY FIFTY、INI(日本)
|ソロ/バンド
|WOODZ、Xdinary Heroes、イ・チャンウォン、パク・ソジン
|ルーキー
|MEOVV、ALLDAY PROJECT、KiiiKiii、xikers、SMTR25
Day 2：11月15日(土)「Music Day」
2日目の「Music Day」は、K-POPシーンの最前線で活躍するトップアーティストが集う本公演。授賞式のメインステージとして、人気グループや実力派アーティストによる圧巻のパフォーマンスが披露される。MCはナム・ジヒョンとKISS OF LIFEのNATTYが務める。
|カテゴリ
|出演アーティスト
|MC
|ナム・ジヒョン、NATTY(KISS OF LIFE)
|K-POP
|Stray Kids、IVE、KISS OF LIFE、NEXZ、BTOB、SUHO(EXO)、P1Harmony、fromis_9、UNIS
|ソロ/バンド
|LUCY、チャン・ミンホ
|ルーキー
|KickFlip、CLOSE YOUR EYES、Hearts2Hearts、AHOF、IDID
確定済み受賞アーティスト(パフォーマンス未定)
現時点で出演リストには含まれていないものの、授賞が確定しているアーティストも存在する。V(BTS)は「今年のトレンドK-POPソロ賞」を2年連続受賞、JIMIN(BTS)は「男性ファンフェイバリット賞」を受賞しており、彼は「KGMA Best Music & Artist – Fan Favorite Artist(Male)」部門で最高得点を獲得したと報じられている。
豪華プレゼンター陣
さらに、授賞式を華やかに彩るプレゼンター陣も超豪華。韓国のトップ俳優やアーティストたちが登壇し、ステージを盛り上げる。
- ビョン・ウソク
- アン・ヒョソプ
- スヨン(少女時代)
- カン・テオ
- ムン・チェウォン
- オン・ソンウ
- キム・ヨハン(WEi)
- イ・セヨン
- オム・テグ
- チュ・ヨンウ
- ヨンウ(元MOMOLAND)
KGMA 2025の中継スケジュールは？
韓国音楽界最大級の祭典「2025 KOREA GRAND MUSIC AWARDS(KGMA 2025)」は、11月14日(金)と15日(土)の2日間にわたり開催される。今年も世界中のファンが注目する授賞式だが、日本国内では動画配信サービスHuluが独占的にライブ配信を行うことが決定している。ここでは、放送・配信スケジュールや視聴方法の詳細を紹介する。
日本国内からの独占ライブ配信
KGMA 2025は、日本国内ではHulu見放題独占でライブ配信される。リアルタイムで韓国・仁川からの熱気をそのまま届ける形となり、両日ともにレッドカーペットから授賞式本編までをフルで視聴可能だ。
|項目
|詳細
|配信サービス
|Hulu(見放題独占ライブ配信)
|配信日程
|2025年11月14日(金)・11月15日(土)
|レッドカーペット
|17:30〜18:30(予定)
|本授賞式
|18:30〜22:30(予定)
言語対応・字幕・見逃し配信
Huluの配信は、ライブでも見逃しでも快適に楽しめる仕様が予定されている。ライブ中は現地音声そのままの臨場感を味わえるほか、同時通訳音声付きで視聴することも可能だ。
- 同時通訳音声：ライブ配信・見逃し配信ともに選択可能
- ライブ配信中の字幕：なし(現地音声をリアルタイムで配信)
- 見逃し配信：ライブ終了後すぐに字幕なし版を配信予定
- 日本語字幕付き見逃し配信：後日追加予定
Huluの料金・視聴方法
『Hulu』では、PPV形式以外にもライブ作品以外にも国内外のドラマや映画、アニメ、バラエティなど14万本以上の作品がいつでもどこでも見放題に。見放題作品が視聴できる有料プランは月額1,026円(税込)となっている。
『Hulu』の登録方法は至って簡単。下記手順に従えば、3分程度で登録を完了することができる。
- Hulu公式サイトにアクセスし、「今すぐ始める」をタップ。
- メールアドレスを送信し、送られてきた確認コードを入力。
- 「Huluの楽しみ方を選択する」をタップ後、プランを選択。
- 個人情報(氏名、性別、生年月日、パスワード)を入力。
- 支払方法を入力。
- 利用規約に同意し、決済を承認したら視聴可能！