【遠藤航所属】マンチェスター・シティvsリヴァプールはいつ？何時から？日程・放送・配信予定

2025-26シーズンのプレミアリーグ第11節では、マンチェスター・シティと日本代表MF遠藤航の所属するリヴァプールが対戦する。

本記事では、マンチェスター・シティvsリヴァプールの日程、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

マンチェスター・シティ対リヴァプールはいつ？試合日程・開始時間

プレミアリーグ第11節のマンチェスター・シティ対ヴァプールは、日本時間2025年11月10日(月)1:30にキックオフを予定。試合会場は、マンチェスター・シティの本拠地エティハド・スタジアムだ。

マンチェスター・シティ対リヴァプールはどこで見れる？放送/配信予定

プレミアリーグ第11節のマンチェスター・シティ対リヴァプールは、ネット『U-NEXT』のサッカー特化型プラン「サッカーパック」で独占配信される。その他の放送・配信局での中継は予定されていない。『U-NEXT』であっても映画やドラマ・アニメなどが見られる「月額プラン」では視聴できないため、注意が必要だ。

なお、『U-NEXT』の「サッカーパック」ではプレミアリーグの全試合独占ライブ配信を実施している。

マンチェスター・シティ対リヴァプールのお得な視聴方法

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXT

U-NEXTサッカーパックの登録手順

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。

※本ページの情報は2025年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。