第40回ゴールデンディスクアワード(GDA)はいつ？何時から？日程・放送予定

K-POPアワードの「第40回 ゴールデンディスクアワード(GDA)」が、2026年も開催される。

本記事では、第40回GDAの開催日時やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

第40回GDAの開催日程はいつ？何時から？

韓国でも深い歴史と伝統、信頼を誇るGDAは、デジタル音源ダウンロード数、アルバム販売数など、客観的な集計結果を合算して受賞者を決定するK-POPアワードだ。当日は1年間多くの方から大きな愛を受けた韓国の大衆音楽を選定するだけでなく、IVEやStray Kids、初のソロステージとなるJENNIEら豪華アーティストが出演する。プレゼンターは、俳優のソン・ジュンギ、ピョン・ウソク、アン・ヒョソプが務める予定だ。

第40回GDAのテレビ放送・ネット配信予定

第40回GDAは、ネット『ABEMA』が日韓同時・国内独占無料生中継を予定。このため、その他のプラットフォームによるテレビ放送・ネット配信は行われない。

なお、『ABEMA』では本編とレッドカーペットの両方をライブ配信予定だ。

イベント：第40回 ゴールデンディスクアワード(GDA)

中継開始日時：2026年1月10日(土)

16:30～ レッドカーペット

18:30～ GDA本編

※開催日程・中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報はイベントまたはABEMA公式サイトからご確認ください。

第40回GDAのおすすめ視聴方法

