チェルシーvsアーセナルはいつ？何時から？日程・放送・配信予定

チェルシーとアーセナルのロンドンに本拠地を置くビッグクラブが激突するプレミアリーグ第13節はいつ開催？試合日程スケジュール、キックオフ時刻、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介。

2025-26シーズンのプレミアリーグ第13節では、ロンドンに本拠地を置くチェルシーとアーセナルによる大一番、ロンドンダービーが開催される。

本記事では、チェルシーvsアーセナルの日程、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

チェルシーvsアーセナルはいつ？試合日程・開始時間

プレミアリーグ第13節のチェルシーvsアーセナルは、日本時間2025年12月1日(月)1:30にキックオフを予定。試合会場は、チェルシーの本拠地スタンフォード・ブリッジだ。

  • 大会：プレミアリーグ第13節
  • 対戦カード：チェルシー vs アーセナル
  • 開始日時：2025年12月1日(月)1:30 KO予定(日本時間)
  • 会場：スタンフォード・ブリッジ
  • 放送・配信：U-NEXT独占配信

チェルシーvsアーセナルはどこで見れる？放送/配信予定

プレミアリーグ第13節のチェルシーvsアーセナルは、ネット『U-NEXT』のサッカー特化型プラン「サッカーパック」で独占配信される。その他の放送・配信局での中継は予定されていない。『U-NEXT』であっても映画やドラマ・アニメなどが見られる「月額プラン」では視聴できないため、注意が必要だ。

なお、『U-NEXT』の「サッカーパック」ではプレミアリーグの全試合独占ライブ配信を実施している。

チェルシーvsアーセナルのお得な視聴方法

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

u-next-soccer-pack-2025 japaneseU-NEXT

U-NEXTサッカーパックの登録手順

  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」をタップ
  3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了！

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。
※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。

※本ページの情報は2025年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

