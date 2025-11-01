このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
welbeck ao tanaka(C)Getty images
GOAL

【三笘薫＆田中碧】ブライトン対リーズはいつ？キックオフ時間・中継予定

サッカー日本代表MF三笘薫が所属するブライトンと田中碧の所属するリーズが対戦するプレミアリーグ第10節はいつ開催？試合日程スケジュール、キックオフ時刻、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介。

2025-26シーズンのプレミアリーグ第10節では、日本代表MF三笘薫の所属するブライトンと日本代表MF田中碧の所属するリーズが対戦する。

本記事では、ブライトンvsリーズの日程、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

ブライトン対リーズはいつ？試合日程・開始時間

※三笘薫の復帰時期は未定。

プレミアリーグ第10節のブライン対リーズは、日本時間2025年11月2日(日)午前0:00にキックオフを予定。試合会場は、ブライトンの本拠地アメックス・スタジアムだ。

  • 大会：プレミアリーグ第10節
  • 対戦カード：ブライトン(三笘薫) vs リーズ(田中碧)
  • 開始日時：2025年11月2日(日)午前0:00 KO予定(日本時間)
  • 会場：アメックス・スタジアム
  • 放送・配信：U-NEXT独占配信

ブライトン対リーズはどこで見れる？放送/配信予定

プレミアリーグ第10節のブライトン対リーズは、ネット『U-NEXT』のサッカー特化型プラン「サッカーパック」で独占配信される。その他の放送・配信局での中継は予定されていない。『U-NEXT』であっても映画やドラマ・アニメなどが見られる「月額プラン」では視聴できないため、注意が必要だ。

なお、『U-NEXT』の「サッカーパック」ではプレミアリーグの全試合独占ライブ配信を実施している。

ブライトン対リーズのお得な視聴方法

