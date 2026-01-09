このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
2026 Yamal bellingham(C)Getty images
バルセロナvsレアル・マドリードはU-NEXT独占ライブ配信！サッカーパックで視聴
Tsutomu Maeda

スーペルコパ決勝はいつ？何時から？試合日程・放送/配信予定・対戦カード

【エル・クラシコ】2025-26シーズンのスーペルコパ・デ・エスパーニャ決勝はいつ開催？キックオフ時刻は何時？試合日程や対戦カード、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介。

2025-26シーズンのスーペルコパ・デ・エスパーニャ決勝では、バルセロナとレアル・マドリーが対戦する。

本記事では、エル・クラシコの試合日時や放送予定、視聴方法を紹介する。

スーペルコパ決勝｜エル・クラシコはいつ？何時から？

スーペルコパ決勝のバルセロナvsレアル・マドリーは、日本時間2026年1月12日(月)午前4:00にキング・アブドゥッラー・スポーツシティ(サウジアラビア)でキックオフを予定。バルセロナは連覇、レアル・マドリーは2年ぶりの優勝を目指す。

ラウンドスーペルコパ・デ・エスパーニャ2025-26
決勝
キックオフ日時
(日本時間)		2026年1月12日(月)
午前4:00
対戦カードバルセロナ vs レアル・マドリー
会場キング・アブドゥッラー・スポーツシティ
(サウジアラビア)
放送・配信U-NEXT

※開催日程・対戦カードは変更となる場合があります。

スーペルコパ決勝｜エル・クラシコの放送/配信予定

2025-26シーズンのスーペルコパは、ネット『U-NEXT』が「サッカーパック」プランで独占ライブ配信。このため、その他のプラットフォームやテレビ局での中継は予定されていない。

スーペルコパ決勝｜エル・クラシコのおすすめ視聴方法

u-next soccer pack leagueU-NEXT

前述の通り、2025-26シーズンのスーペルコパ・デ・エスパーニャは『U-NEXT』が全試合独占で配信を行う。

スーペルコパの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

u-next soccer pack how to join

U-NEXTサッカーパックの登録手順

  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」をタップ
  3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了！

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

※本ページの情報は2026年1月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

