Asia Artist Awards 2025(AAA)はいつ？何時から？開催日程・出演アーティスト一覧

韓国発のアジア授賞式「Asia Artist Awards 2025(AAA2025)」に、韓流スターが集結する。

本記事では、「AAA2025」および「ACON 2025」の日程、出演アーティスト一覧を紹介する。

「AAA2025」はいつ？何時から？

韓国発のアジア授賞式である「AAA2025」は、日本時間2025年12月6日(土)15:00に開演を予定。レッドカーペットは開演直後、メインショーは17:00から行われる。そして、AAA2025の10周年を記念したフェスタ「ACON 2025」が、翌7日(日)18:00から開演予定だ。

AAA2025は韓国のビッグスターが一堂に会する世界初のK-POP・ドラマの総合アワードであり、毎年K-POPアーティストによる華麗なパフォーマンスが披露されるだけでなく、豪華俳優陣も多数出演する。

「AAA2025」の出演アーティスト一覧

AAA2025では、IVEのウォニョンと2PMのジュノがMCを担当。歌手部門ではRIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、MONSTA X、KISS OF LIFEらが登場する。俳優部門でも「おつかれさま」のパク・ボゴム＆IU、「わたしの完璧な秘書」のイ・ジュニョク、「オク氏夫人伝 -偽りの身分 真実の人生-」のチュ・ヨンウらが出演。そして、日本から佐藤健やちゃんみなが出演予定となっている。

また、ACON 2025には、MCにはイ・ジュニョン(UKISSのジュン)、i-dleのシュファ、CRAVITYのアレン、KiiiKiiiのスイを起用。出演アーティストは、NEXZ、xikers、CRAVITY、KiiiKiii、KickFlip、SB19など豪華な面々が予定されている。

【AAA2025出演アーティスト一覧】

歌手部門

NEXZ

RIIZE

LE SSERAFIM

MONSTA X

MEOVV

シュファ（i-dle）

Stray Kids

xikers

IVE

AHOF

ASH ISLAND

ATEEZ

ALLDAY PROJECT

チョ・スンヨン（WOODZ）

JJ LIN

IZ*ONE出身チェ・イェナ

CORTIS

CRAVITY

KISS OF LIFE

KiiiKiii

KickFlip

ちゃんみな

QWER

TWS

俳優部門

カン・ユソク

キム・ユジョン

ムン・ソリ

パク・ボゴム

パク・ユンホ

IU

オム・ジウォン

イ・イギョン

イ・ジュニョン

ジュノ（2PM）

ユナ（少女時代）

チャ・ジュヨン

チェ・デフン

チュ・ヨンウ

ヘリ（Girl's Day）

佐藤健

【ACON 2025出演アーティスト一覧】

NEXZ

AHOF

ASH ISLAND

ATEEZ

チョ・スンヨン（WOODZ）

IZ*ONE出身チェ・イェナ

KISS OF LIFE

KiiiKiii

KickFlip

CRAVITY

xikers

SB19

QWER

※出演者は予定。

「AAA2025」の放送/配信予定

AAA2025およびACON 2025は、ネット『U-NEX』が見放題で独占ライブ配信を行う。日本国内において、その他の配信プラットフォームでのライブ中継やテレビ放送は予定されていない。

なお、『U-NEXT』のライブ配信予定時間および見逃し配信時刻は以下の通り。

Asia Artist Awards 2025(AAA2025)

ライブ配信：2025年12月6日(土)15:00 開演

レッドカーペット 15:00～

メインショー 17:00～

レッドカーペット 15:00～ メインショー 17:00～ 見逃し配信：ライブ配信終了後、準備が整い次第配信

ACON 2025

ライブ配信：2025年12月7日(日)18:00 開演

見逃し配信：ライブ配信終了後、準備が整い次第配信

※配信開始時間は変更となる場合があります。最新の配信情報はU-NEXTおよび公式サイトでご確認ください。

※ライブ配信／見逃し配信では字幕・吹替はありません。

「AAA2025」のおすすめ視聴方法

前述の通り、AAA2025およびACON 2025は『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2025年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。