Tsutomu Maeda

Asia Artist Awards 2025(AAA)はいつ？何時から？開催日程・出演アーティスト一覧

【K-POP・韓流ドラマ アワード】「10th Anniversary Asia Artist Awards 2025(AAA2025)」および「ACON 2025」はいつ開催？中継日程や開始時間、出演アーティスト、視聴方法を紹介。

11/6(土)15:00～ 佐藤健や豪華K-POPアーティストら集結！

韓国発のアジア授賞式「Asia Artist Awards 2025(AAA2025)」に、韓流スターが集結する。

本記事では、「AAA2025」および「ACON 2025」の日程、出演アーティスト一覧を紹介する。

「AAA2025」はいつ？何時から？

韓国発のアジア授賞式である「AAA2025」は、日本時間2025年12月6日(土)15:00に開演を予定。レッドカーペットは開演直後、メインショーは17:00から行われる。そして、AAA2025の10周年を記念したフェスタ「ACON 2025」が、翌7日(日)18:00から開演予定だ。

AAA2025は韓国のビッグスターが一堂に会する世界初のK-POP・ドラマの総合アワードであり、毎年K-POPアーティストによる華麗なパフォーマンスが披露されるだけでなく、豪華俳優陣も多数出演する。

「AAA2025」の出演アーティスト一覧

AAA2025では、IVEのウォニョンと2PMのジュノがMCを担当。歌手部門ではRIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、MONSTA X、KISS OF LIFEらが登場する。俳優部門でも「おつかれさま」のパク・ボゴム＆IU、「わたしの完璧な秘書」のイ・ジュニョク、「オク氏夫人伝 -偽りの身分 真実の人生-」のチュ・ヨンウらが出演。そして、日本から佐藤健やちゃんみなが出演予定となっている。

また、ACON 2025には、MCにはイ・ジュニョン(UKISSのジュン)、i-dleのシュファ、CRAVITYのアレン、KiiiKiiiのスイを起用。出演アーティストは、NEXZ、xikers、CRAVITY、KiiiKiii、KickFlip、SB19など豪華な面々が予定されている。

【AAA2025出演アーティスト一覧】

歌手部門

  • NEXZ
  • RIIZE
  • LE SSERAFIM
  • MONSTA X
  • MEOVV
  • シュファ（i-dle）
  • Stray Kids
  • xikers
  • IVE
  • AHOF
  • ASH ISLAND
  • ATEEZ
  • ALLDAY PROJECT
  • チョ・スンヨン（WOODZ）
  • JJ LIN
  • IZ*ONE出身チェ・イェナ
  • CORTIS
  • CRAVITY
  • KISS OF LIFE
  • KiiiKiii
  • KickFlip
  • ちゃんみな
  • QWER
  • TWS

俳優部門

  • カン・ユソク
  • キム・ユジョン
  • ムン・ソリ
  • パク・ボゴム
  • パク・ユンホ
  • IU
  • オム・ジウォン
  • イ・イギョン
  • イ・ジュニョン
  • ジュノ（2PM）
  • ユナ（少女時代）
  • チャ・ジュヨン
  • チェ・デフン
  • チュ・ヨンウ
  • ヘリ（Girl's Day）
  • 佐藤健

【ACON 2025出演アーティスト一覧】

  • NEXZ
  • AHOF
  • ASH ISLAND
  • ATEEZ
  • チョ・スンヨン（WOODZ）
  • IZ*ONE出身チェ・イェナ
  • KISS OF LIFE
  • KiiiKiii
  • KickFlip
  • CRAVITY
  • xikers
  • SB19
  • QWER

※出演者は予定。

「AAA2025」の放送/配信予定

AAA2025およびACON 2025は、ネット『U-NEX』が見放題で独占ライブ配信を行う。日本国内において、その他の配信プラットフォームでのライブ中継やテレビ放送は予定されていない。

なお、『U-NEXT』のライブ配信予定時間および見逃し配信時刻は以下の通り。

Asia Artist Awards 2025(AAA2025)

  • ライブ配信：2025年12月6日(土)15:00 開演
    レッドカーペット　15:00～
    メインショー　17:00～
  • 見逃し配信：ライブ配信終了後、準備が整い次第配信

ACON 2025

  • ライブ配信：2025年12月7日(日)18:00 開演
  • 見逃し配信：ライブ配信終了後、準備が整い次第配信

※配信開始時間は変更となる場合があります。最新の配信情報はU-NEXTおよび公式サイトでご確認ください。
※ライブ配信／見逃し配信では字幕・吹替はありません。

「AAA2025」のおすすめ視聴方法

前述の通り、AAA2025およびACON 2025は『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了！
  5. あとは視聴するだけ！

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2025年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

