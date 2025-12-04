Asia Artist Awards 2025(AAA)はいつ？何時から？開催日程・出演アーティスト一覧

韓国発のアジア授賞式「Asia Artist Awards 2025(AAA2025)」に、韓流スターが集結する。
本記事では、「AAA2025」および「ACON 2025」の日程、出演アーティスト一覧を紹介する。
「AAA2025」はいつ？何時から？
韓国発のアジア授賞式である「AAA2025」は、日本時間2025年12月6日(土)15:00に開演を予定。レッドカーペットは開演直後、メインショーは17:00から行われる。そして、AAA2025の10周年を記念したフェスタ「ACON 2025」が、翌7日(日)18:00から開演予定だ。
AAA2025は韓国のビッグスターが一堂に会する世界初のK-POP・ドラマの総合アワードであり、毎年K-POPアーティストによる華麗なパフォーマンスが披露されるだけでなく、豪華俳優陣も多数出演する。
「AAA2025」の出演アーティスト一覧
AAA2025では、IVEのウォニョンと2PMのジュノがMCを担当。歌手部門ではRIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、MONSTA X、KISS OF LIFEらが登場する。俳優部門でも「おつかれさま」のパク・ボゴム＆IU、「わたしの完璧な秘書」のイ・ジュニョク、「オク氏夫人伝 -偽りの身分 真実の人生-」のチュ・ヨンウらが出演。そして、日本から佐藤健やちゃんみなが出演予定となっている。
また、ACON 2025には、MCにはイ・ジュニョン(UKISSのジュン)、i-dleのシュファ、CRAVITYのアレン、KiiiKiiiのスイを起用。出演アーティストは、NEXZ、xikers、CRAVITY、KiiiKiii、KickFlip、SB19など豪華な面々が予定されている。
【AAA2025出演アーティスト一覧】
歌手部門
- NEXZ
- RIIZE
- LE SSERAFIM
- MONSTA X
- MEOVV
- シュファ（i-dle）
- Stray Kids
- xikers
- IVE
- AHOF
- ASH ISLAND
- ATEEZ
- ALLDAY PROJECT
- チョ・スンヨン（WOODZ）
- JJ LIN
- IZ*ONE出身チェ・イェナ
- CORTIS
- CRAVITY
- KISS OF LIFE
- KiiiKiii
- KickFlip
- ちゃんみな
- QWER
- TWS
俳優部門
- カン・ユソク
- キム・ユジョン
- ムン・ソリ
- パク・ボゴム
- パク・ユンホ
- IU
- オム・ジウォン
- イ・イギョン
- イ・ジュニョン
- ジュノ（2PM）
- ユナ（少女時代）
- チャ・ジュヨン
- チェ・デフン
- チュ・ヨンウ
- ヘリ（Girl's Day）
- 佐藤健
【ACON 2025出演アーティスト一覧】
- NEXZ
- AHOF
- ASH ISLAND
- ATEEZ
- チョ・スンヨン（WOODZ）
- IZ*ONE出身チェ・イェナ
- KISS OF LIFE
- KiiiKiii
- KickFlip
- CRAVITY
- xikers
- SB19
- QWER
※出演者は予定。
「AAA2025」の放送/配信予定
AAA2025およびACON 2025は、ネット『U-NEX』が見放題で独占ライブ配信を行う。日本国内において、その他の配信プラットフォームでのライブ中継やテレビ放送は予定されていない。
なお、『U-NEXT』のライブ配信予定時間および見逃し配信時刻は以下の通り。
Asia Artist Awards 2025(AAA2025)
- ライブ配信：2025年12月6日(土)15:00 開演
レッドカーペット 15:00～
メインショー 17:00～
- 見逃し配信：ライブ配信終了後、準備が整い次第配信
ACON 2025
- ライブ配信：2025年12月7日(日)18:00 開演
- 見逃し配信：ライブ配信終了後、準備が整い次第配信
※配信開始時間は変更となる場合があります。最新の配信情報はU-NEXTおよび公式サイトでご確認ください。
※ライブ配信／見逃し配信では字幕・吹替はありません。
「AAA2025」のおすすめ視聴方法
前述の通り、AAA2025およびACON 2025は『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。
U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶【U-NEXT公式】視聴ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
- 登録完了！
- あとは視聴するだけ！
※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)
※本ページの情報は2025年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。