WRC世界ラリー選手権2025の第13戦が、日本で開催される。

本記事では、ラリージャパン2025の開催日程や開始時刻、放送予定、レース場所などを紹介する。

ラリージャパン2025の日程はいつ？何時から？

ラリージャパンは、2025年11月6日(木)から9日(日)に開催。各開催日では、6日(木)の16:05にSS1がスタートし、7日(金)7:06からSS2、8日(土)7:23からSS8、9日(日)8:39からSS15が開催予定だ。最終となるSS20は9日(日)14:15から行われ、表彰台セレモニーは同日15:15に開始予定となっている。

日程 開始時刻 セッション DAY1：10/6(木) 9:01 シェイクダウン(鞍ケ池公園) 16:05 SS1：Kuragaike Park SSS DAY2：10/7(金) 5:38 Service IN 7:06 SS2 Inabu/Shitara 1 8:29 SS3 Shinshiro 1 10:02 SS4 Isegami's Tunnel 1 11:57 Service IN 13:35 SS5 Isegami's Tunnel 2 14:53 SS6 Inabu/Shitara 2 16:16 Shinshiro 2 18:06 Service IN DAY3：10/8(土) 5:55 Service IN 7:23 SS8 Obara 1 8:34 SS9 Ena 1 10:05 SS10 Mt. Kasagi 1 12:35 SS11 Mt. Kasagi 2 14:08 SS12 Ena 2 15:21 SS13 Obara 2 17:35 SS14 Toyota City SSS 18:10 Service IN DAY4：10/9(日) 7:26 Service IN 8:39 SS15 Nukata 1 9:35 SS16 Lake Mikawako 1 10:53 SS17 Okazaki SSS 1 11:04 SS18 Okazaki SSS 2 12:33 SS19 Nukata 2 14:15 SS20 Lake Mikawako 2 Wolf Power Stage 15:15 パワーステージ表彰台セレモニー 16:30 セレモニアルフィニッシュ＆表彰式

※日程・開始時刻は変更となる場合があります。

ラリージャパン2025のコースは？

ラリージャパン2025は、愛知県と岐阜県で開催。鞍ケ池公園からスタートした後、山岳地帯の舗装路を中心に走行し、ラリージャパン名物の三河湖で最終セッションを迎える。4日間で合計20ステージ、計305.34km(移動区間含め933.87km)を走行する予定だ。

また、2025年のラリージャパンでは新コースとして豊田市街地の豊田市スーパースペシャルステージ、豊田市小原地区の小原スペシャルステージが加わった。

ラリージャパン2025開催地

愛知県

豊田市

岡崎市

新城市

設楽町

豊田市 岡崎市 新城市 設楽町 岐阜県

恵那市

中津川市

ラリージャパン2025のテレビ放送・ネット配信予定

WRC世界ラリー選手権2025 第13戦はテレビ放送が衛星放送の『J SPORTS』、ネットが『J SPORTSオンデマンド』『Amazon J SPORTS』、『ABEMA』でシェイクダウンから最終日までが配信される。

ラリージャパン2025の無料視聴方法

前述の通り、WRC世界ラリー第13戦は衛星放送の『J SPORTS』と、ネットの『J SPORTSオンデマンド』で生中継・ライブ配信される。

『J SPORTS』はAmazonプライムビデオチャンネルから視聴可能。

まずはAmazonのJ SPORTSチャンネルにアクセス

「ライブを観る 14日間の無料体験を始める」をタップ。 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応 これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

J SPORTSオンデマンドならサッカー専用パックあり！お得に視聴可能

『J SPORTSオンデマンド』はAmazon経由ではなく公式サイトからもでも視聴可能だ。

J SPORTSオンデマンドならモータースポーツ専用パックがあり、月額2,580円(税込)で利用可能。13歳以上満25歳以下の方であれば月額1,290円(税込)で視聴できるのでおすすめだ。

J SPORTSオンデマンド『モータースポーツパック』の登録方法

