WRC世界ラリー13戦ラリージャパンをAmazonで無料視聴！
ラリージャパン2025はいつ？何時から？日程・テレビ放送/ネット配信予定・コース｜WRC第13戦

WRC世界ラリー選手権2025 第13戦「ラリージャパン」はいつ開催？レースは何時から開始？大会日程やテレビ放送/ネット配信予定、視聴方法、コースを紹介。

WRC第13戦ラリー・ジャパン
WRC世界ラリー選手権2025の第13戦が、日本で開催される。

本記事では、ラリージャパン2025の開催日程や開始時刻、放送予定、レース場所などを紹介する。

ラリージャパン2025の日程はいつ？何時から？

ラリージャパンは、2025年11月6日(木)から9日(日)に開催。各開催日では、6日(木)の16:05にSS1がスタートし、7日(金)7:06からSS2、8日(土)7:23からSS8、9日(日)8:39からSS15が開催予定だ。最終となるSS20は9日(日)14:15から行われ、表彰台セレモニーは同日15:15に開始予定となっている。

日程開始時刻セッション
DAY1：10/6(木)9:01シェイクダウン(鞍ケ池公園)
16:05SS1：Kuragaike Park SSS
DAY2：10/7(金)5:38Service IN
7:06SS2 Inabu/Shitara 1
8:29SS3 Shinshiro 1
10:02SS4 Isegami's Tunnel 1
11:57Service IN
13:35SS5 Isegami's Tunnel 2
14:53SS6 Inabu/Shitara 2
16:16Shinshiro 2
18:06Service IN
DAY3：10/8(土)5:55Service IN
7:23SS8 Obara 1
8:34SS9 Ena 1
10:05SS10 Mt. Kasagi 1
12:35SS11 Mt. Kasagi 2
14:08SS12 Ena 2
15:21SS13 Obara 2
17:35SS14 Toyota City SSS
18:10Service IN
DAY4：10/9(日)7:26Service IN
8:39SS15 Nukata 1
9:35SS16 Lake Mikawako 1
10:53SS17 Okazaki SSS 1
11:04SS18 Okazaki SSS 2
12:33SS19 Nukata 2
14:15SS20 Lake Mikawako 2 Wolf Power Stage
15:15パワーステージ表彰台セレモニー
16:30セレモニアルフィニッシュ＆表彰式

※日程・開始時刻は変更となる場合があります。

ラリージャパン2025のコースは？

ラリージャパン2025は、愛知県と岐阜県で開催。鞍ケ池公園からスタートした後、山岳地帯の舗装路を中心に走行し、ラリージャパン名物の三河湖で最終セッションを迎える。4日間で合計20ステージ、計305.34km(移動区間含め933.87km)を走行する予定だ。

また、2025年のラリージャパンでは新コースとして豊田市街地の豊田市スーパースペシャルステージ、豊田市小原地区の小原スペシャルステージが加わった。

ラリージャパン2025開催地

  • 愛知県
    豊田市
    岡崎市
    新城市
    設楽町
  • 岐阜県
    恵那市
    中津川市

ラリージャパン2025のテレビ放送・ネット配信予定

WRC世界ラリー選手権2025 第13戦はテレビ放送が衛星放送の『J SPORTS』、ネットが『J SPORTSオンデマンド』『Amazon J SPORTS』、『ABEMA』でシェイクダウンから最終日までが配信される。

放送日

ステージ

11/6(木)9:00-11:00シェイクダウン
11/6(木)15:00-20:00SS1-ウェルカムショー
11/7(金)7:05-18:30SS2-SS7
11/8(土)7:15-20:30SS8-SS14
11/9(日)8:30-20:00SS15-SS20-セレモニアルフィニッシュ

ラリージャパン2025の無料視聴方法

前述の通り、WRC世界ラリー第13戦は衛星放送の『J SPORTS』と、ネットの『J SPORTSオンデマンド』で生中継・ライブ配信される。

『J SPORTS』はAmazonプライムビデオチャンネルから視聴可能。

