WRC世界ラリー選手権2025の第13戦が、日本で開催される。
本記事では、ラリージャパン2025の開催日程や開始時刻、放送予定、レース場所などを紹介する。
ラリージャパン2025の日程はいつ？何時から？
ラリージャパンは、2025年11月6日(木)から9日(日)に開催。各開催日では、6日(木)の16:05にSS1がスタートし、7日(金)7:06からSS2、8日(土)7:23からSS8、9日(日)8:39からSS15が開催予定だ。最終となるSS20は9日(日)14:15から行われ、表彰台セレモニーは同日15:15に開始予定となっている。
|日程
|開始時刻
|セッション
|DAY1：10/6(木)
|9:01
|シェイクダウン(鞍ケ池公園)
|16:05
|SS1：Kuragaike Park SSS
|DAY2：10/7(金)
|5:38
|Service IN
|7:06
|SS2 Inabu/Shitara 1
|8:29
|SS3 Shinshiro 1
|10:02
|SS4 Isegami's Tunnel 1
|11:57
|Service IN
|13:35
|SS5 Isegami's Tunnel 2
|14:53
|SS6 Inabu/Shitara 2
|16:16
|Shinshiro 2
|18:06
|Service IN
|DAY3：10/8(土)
|5:55
|Service IN
|7:23
|SS8 Obara 1
|8:34
|SS9 Ena 1
|10:05
|SS10 Mt. Kasagi 1
|12:35
|SS11 Mt. Kasagi 2
|14:08
|SS12 Ena 2
|15:21
|SS13 Obara 2
|17:35
|SS14 Toyota City SSS
|18:10
|Service IN
|DAY4：10/9(日)
|7:26
|Service IN
|8:39
|SS15 Nukata 1
|9:35
|SS16 Lake Mikawako 1
|10:53
|SS17 Okazaki SSS 1
|11:04
|SS18 Okazaki SSS 2
|12:33
|SS19 Nukata 2
|14:15
|SS20 Lake Mikawako 2 Wolf Power Stage
|15:15
|パワーステージ表彰台セレモニー
|16:30
|セレモニアルフィニッシュ＆表彰式
※日程・開始時刻は変更となる場合があります。
ラリージャパン2025のコースは？
ラリージャパン2025は、愛知県と岐阜県で開催。鞍ケ池公園からスタートした後、山岳地帯の舗装路を中心に走行し、ラリージャパン名物の三河湖で最終セッションを迎える。4日間で合計20ステージ、計305.34km(移動区間含め933.87km)を走行する予定だ。
また、2025年のラリージャパンでは新コースとして豊田市街地の豊田市スーパースペシャルステージ、豊田市小原地区の小原スペシャルステージが加わった。
ラリージャパン2025開催地
- 愛知県
豊田市
岡崎市
新城市
設楽町
- 岐阜県
恵那市
中津川市
ラリージャパン2025のテレビ放送・ネット配信予定
WRC世界ラリー選手権2025 第13戦はテレビ放送が衛星放送の『J SPORTS』、ネットが『J SPORTSオンデマンド』『Amazon J SPORTS』、『ABEMA』でシェイクダウンから最終日までが配信される。
放送日
ステージ
|11/6(木)9:00-11:00
|シェイクダウン
|11/6(木)15:00-20:00
|SS1-ウェルカムショー
|11/7(金)7:05-18:30
|SS2-SS7
|11/8(土)7:15-20:30
|SS8-SS14
|11/9(日)8:30-20:00
|SS15-SS20-セレモニアルフィニッシュ
ラリージャパン2025の無料視聴方法
前述の通り、WRC世界ラリー第13戦は衛星放送の『J SPORTS』と、ネットの『J SPORTSオンデマンド』で生中継・ライブ配信される。
『J SPORTS』はAmazonプライムビデオチャンネルから視聴可能。
▶WRC世界ラリー第13戦をAmazonで無料視聴！登録はこちらから
まずはAmazonのJ SPORTSチャンネルにアクセス
- 「ライブを観る 14日間の無料体験を始める」をタップ。
- 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
- これで登録完了！すぐに視聴開始
なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。
Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。
J SPORTSオンデマンドならサッカー専用パックあり！お得に視聴可能
『J SPORTSオンデマンド』はAmazon経由ではなく公式サイトからもでも視聴可能だ。
J SPORTSオンデマンドならモータースポーツ専用パックがあり、月額2,580円(税込)で利用可能。13歳以上満25歳以下の方であれば月額1,290円(税込)で視聴できるのでおすすめだ。
J SPORTSオンデマンド『モータースポーツパック』の登録方法
- 『J SPORTSオンデマンド』モータースポーツパック購入ページにアクセス
- 「ご購入はこちら」をタップ
- J SPORTS IDでログイン（未登録の方はここから登録）
- 支払い方法はクレジットカード、キャリア決済、楽天ペイに対応
- 登録完了！すぐに視聴開始
