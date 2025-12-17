U-NEXT「サッカーパックU23年齢割」とは？月額700円引きの利用条件や加入方法を解説

『U-NEXT』が、2025年12月17日(水)から新プラン「サッカーパックU23年齢割」の提供を開始した。
本記事では、「サッカーパックU23年齢割」の加入方法や月額、視聴可能コンテンツを紹介する。
「サッカーパックU23年齢割」とは？何が見られる？
「サッカーパックU23年齢割」とは、U-NEXTの新たなMVNOサービス「U-NEXT MOBILE」加入者に向けたプランだ。加入することで、「サッカーパック」と「U-NEXT MOBILE」のサービスをお得な価格で利用することができる。
「U-NEXT MOBILE」はスマホの通信サービスであり、加入することで格安SIMなど安価な携帯電話を利用することができる。また、「サッカーパック」はスポーツ中継のサブスクリプションサービスであり、加入することでプレミアリーグやラ・リーガ、エールディビジなどの試合をライブ＆見逃し視聴することができる。
■U-NEXTサッカーパック 視聴可能コンテンツ
- プレミアリーグ（イングランド1部）
- ラ・リーガ（スペイン1部）
- エールディヴィジ（オランダ1部）
- FAカップ
- FAコミュニティ・シールド
- コパ・デル・レイ
- スーペルコパ・デ・エスパーニャ
- ウィメンズ・スーパーリーグ
- ハイライト
- 選手や監督にフォーカスしたドキュメンタリー
「サッカーパックU23年齢割」の料金・加入条件は？
「サッカーパックU23年齢割」は、その名の通り23歳以下の方限定で利用できるサービス。「サッカーパック(月額2,600円/税込)」と「U-NEXT MOBILE(月額1,800円/税込)」の両方に加入すると、合計700円引きで月額3,700円(税込)となる。割引額の内訳としては、「サッカーパックU23年齢割」で「サッカーパック」が400円引き、「U-NEXT MOBILE」と「サッカーパック」のセット割引で300円引きとなる。
さらに、ドラマや映画、アニメなどの見放題作品が見られる通常の「月額プラン(月額2,189円/税込)」に加入すると、毎月の特典として付与される1,200円分のポイントを支払いに充当可能。その場合、「月額プラン＋サッカーパック＋U-NEXT MOBILE」の合計額は実質4,689円となる。
|U-NEXTモバイル
|U-NEXT月額プラン
モバイルsetプラン
|U-NEXTサッカーパック
モバイルsetプラン
|サッカーパックU23年齢割
(サッカーパック ＋ U-NEXTモバイル)
|サッカーパックU23年齢割
(サッカーパック ＋ U-NEXTモバイル)
＋ U-NEXT月額プラン
|月額(税込)
|1,800円
|2,489円
|4,100円
|3,700円
|4,689円
|割引額
|-
|300円(セット割引)
＋
1,200円(U-NEXT月額プラン特典)
|300円(セット割引)
|700円(セット割引＋U23年齢割)
|700円(セット割引＋U23年齢割)
＋
1,200円(U-NEXT月額プラン特典)
|コンテンツ
|・ドコモ回線/5G対応/eSIM(20GB)
|・ドコモ回線/5G対応/eSIM(20GB)
・U-NEXT見放題作品(動画・書籍)
|・ドコモ回線/5G対応/eSIM(20GB)
・U-NEXTサッカーパック(プレミアリーグなど)
|・ドコモ回線/5G対応/eSIM(20GB)
・U-NEXTサッカーパック(プレミアリーグなど)
|・ドコモ回線/5G対応/eSIM(20GB)
・U-NEXTサッカーパック(プレミアリーグなど)
・U-NEXT見放題作品(動画・書籍)
U-NEXTモバイル通話料、SMS通信料、オプション（かけ放題など）の月額利用料は別途発生。
※ギガのストック上限は100GB。上限を超えた分は、古いギガから消失。
※充当するポイントが不足している場合は、月額料金が変動。
※U23年齢割は23歳以下の方限定で適用。
U-NEXT「サッカーパックU23年齢割」利用手順
U-NEXT
U-NEXTモバイルを用いてサッカーパックとスマホ通信料をお得にしたい場合、モバイルsetプランを利用する必要がある。モバイルsetプランはU-NEXT会員を対象にしたサービスのため、まずはU-NEXTサッカーパックに加入しよう。「U-NEXTサッカーパック」に加入する場合、U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！
このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。
U-NEXT サッカーパックの視聴手順U-NEXT
- 「U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
- 「23歳以下の方」を選択し、「サッカーパックU23年齢割を申し込む」をタップ
- 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
- 必要情報を入力して登録完了！
※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。
※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。
「サッカーパック」登録後、「U-NEXT MOBILE」の加入ページへとアクセスし、自身のアカウントを用いて案内にしたがって登録することで、モバイルsetプランの300円引きを利用することができる。
- 使いたいスマホ(SIMフリーまたはSIMロックが解除された対象世代のモデル)、本人確認書類(運連免許証・マイナンバーカードなど)を確認。
- 「U-NEXT MOBILE申込ページ」へアクセス
- 案内に従ってU-NEXTモバイル加入手続きを進行
- スマホで本人確認
- 端末側で設定を行い、利用開始！
※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。
※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、プラン変更が必要です。
【限定キャンペーン実施中！】U-NEXTモバイル加入で1,000ptプレゼント
U-NEXT
『U-NEXT』は、特設ページからU-NEXT MOBILEに加入した方に向けた特別優待キャンペーンを実施。専用エントリーフォームからエントリーし、専用申し込みフォームから「U-NEXTモバイル 20GBプラン」に加入することで、1,000円分のU-NEXTポイントが付与される。
- 使いたいスマホ(SIMフリーまたはSIMロックが解除された対象世代のモデル)、本人確認書類(運連免許証・マイナンバーカードなど)を確認。
- 「特別優待キャンペーン専用フォーム」からエントリー
- エントリー後に表示される専用申し込みフォームから申し込む
- サービス開通で限定特典1,000ptを獲得！
※本ページに記載の情報は、2025年12月時点のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトでご確認ください。