U-NEXT「サッカーパックU23年齢割」とは？月額700円引きの利用条件や加入方法を解説

『U-NEXT』が、2025年12月17日(水)から新プラン「サッカーパックU23年齢割」の提供を開始した。

本記事では、「サッカーパックU23年齢割」の加入方法や月額、視聴可能コンテンツを紹介する。

「サッカーパックU23年齢割」とは？何が見られる？

「サッカーパックU23年齢割」とは、U-NEXTの新たなMVNOサービス「U-NEXT MOBILE」加入者に向けたプランだ。加入することで、「サッカーパック」と「U-NEXT MOBILE」のサービスをお得な価格で利用することができる。

「U-NEXT MOBILE」はスマホの通信サービスであり、加入することで格安SIMなど安価な携帯電話を利用することができる。また、「サッカーパック」はスポーツ中継のサブスクリプションサービスであり、加入することでプレミアリーグやラ・リーガ、エールディビジなどの試合をライブ＆見逃し視聴することができる。

■U-NEXTサッカーパック 視聴可能コンテンツ

プレミアリーグ（イングランド1部）

ラ・リーガ（スペイン1部）

エールディヴィジ（オランダ1部）

FAカップ

FAコミュニティ・シールド

コパ・デル・レイ

スーペルコパ・デ・エスパーニャ

ウィメンズ・スーパーリーグ

ハイライト

選手や監督にフォーカスしたドキュメンタリー

「サッカーパックU23年齢割」の料金・加入条件は？

「サッカーパックU23年齢割」は、その名の通り23歳以下の方限定で利用できるサービス。「サッカーパック(月額2,600円/税込)」と「U-NEXT MOBILE(月額1,800円/税込)」の両方に加入すると、合計700円引きで月額3,700円(税込)となる。割引額の内訳としては、「サッカーパックU23年齢割」で「サッカーパック」が400円引き、「U-NEXT MOBILE」と「サッカーパック」のセット割引で300円引きとなる。

さらに、ドラマや映画、アニメなどの見放題作品が見られる通常の「月額プラン(月額2,189円/税込)」に加入すると、毎月の特典として付与される1,200円分のポイントを支払いに充当可能。その場合、「月額プラン＋サッカーパック＋U-NEXT MOBILE」の合計額は実質4,689円となる。

U-NEXTモバイル通話料、SMS通信料、オプション（かけ放題など）の月額利用料は別途発生。

※ギガのストック上限は100GB。上限を超えた分は、古いギガから消失。

※充当するポイントが不足している場合は、月額料金が変動。

※U23年齢割は23歳以下の方限定で適用。

U-NEXT「サッカーパックU23年齢割」利用手順

U-NEXT

U-NEXTモバイルを用いてサッカーパックとスマホ通信料をお得にしたい場合、モバイルsetプランを利用する必要がある。モバイルsetプランはU-NEXT会員を対象にしたサービスのため、まずはU-NEXTサッカーパックに加入しよう。「U-NEXTサッカーパック」に加入する場合、U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXT サッカーパックの視聴手順

U-NEXT

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。

「サッカーパック」登録後、「U-NEXT MOBILE」の加入ページへとアクセスし、自身のアカウントを用いて案内にしたがって登録することで、モバイルsetプランの300円引きを利用することができる。

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。

※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、プラン変更が必要です。

【限定キャンペーン実施中！】U-NEXTモバイル加入で1,000ptプレゼント

U-NEXT

『U-NEXT』は、特設ページからU-NEXT MOBILEに加入した方に向けた特別優待キャンペーンを実施。専用エントリーフォームからエントリーし、専用申し込みフォームから「U-NEXTモバイル 20GBプラン」に加入することで、1,000円分のU-NEXTポイントが付与される。

使いたいスマホ(SIMフリーまたはSIMロックが解除された対象世代のモデル)、本人確認書類(運連免許証・マイナンバーカードなど)を確認。 「特別優待キャンペーン専用フォーム」からエントリー エントリー後に表示される専用申し込みフォームから申し込む サービス開通で限定特典1,000ptを獲得！

※本ページに記載の情報は、2025年12月時点のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトでご確認ください。