井岡一翔は2025年12月31日(水)、WBA世界バンタム級挑戦者決定戦でマイケル・オルドスゴイティと対戦する。
本記事では、井岡一翔vsオルドスゴイティの試合開始時間を紹介する。
井岡一翔vsオルドスゴイティは何時から？開始予想時間
WBA世界バンタム級挑戦者決定戦の井岡一翔vsオルドスゴイティは、2025年12月31日(日)に大田区総合体育館(東京都大田区)で行われる「SANKYO presents LIFETIME BOXING FIGHTS 30」のメインカードとして開催。当日には、その他にもWBA世界ライトフライ級挑戦者決定戦の吉良大弥vsイバン・ガルシア・バルデラスなど、アンダーカードを含め全8試合が行われる。
大会の開場は14:30、大会開始は15:30を予定。井岡一翔vsオルドスゴイティはメインカードとして8試合目に実施されるため、19:00～20:00ごろの開始が予測されるが、アンダーカードや他試合の進行状況によって大きく前後する可能性もある。
対戦カード・試合順
|試合順
|対戦カード
|階級
|8(メイン)
|井岡一翔(志成) vs マイケル・オルドスゴイティ(ベネズエラ)
|WBA世界バンタム級挑戦者決定戦
|7(セミ)
|吉良大弥(志成) vs イバン・ガルシア・バルデラス(メキシコ)
|WBA世界ライトフライ級挑戦者決定戦
|6
|嶋田淳也(志成) vs 篠田将人(山木)
|58㎏契約 8回戦
|5
|馬場龍成(EBISU K’s BOX) vs 久保龍助(ワールド)
|スーパーフライ級 8回戦
|4
|菊池音央(志成) vs 倉持廉汰(本望)
|スーパーライト級 6回戦
|3
|上原大和(EBISU K’s BOX) vs 沖吉優太(湘南龍拳)
|スーパーバンタム級 6回戦
|2
|中田雅大(秩父) vs 松橋大空(北海道畠山)
|バンタム級 6回戦
|1
|為我井泰我(DANGAN越谷) vs 澤田大(三迫)
|51.8㎏契約 4回戦
※対戦カードは出場選手の都合により変更される場合があります。
【中継情報】井岡一翔vsオルドスゴイティの配信開始時間は？
井岡一翔vsオルドスゴイティを含む「SANKYO presents LIFETIME BOXING FIGHTS 30」の全8試合は、ネット『Leminoプレミアム』で独占ライブ配信される。また、後日アーカイブ配信も予定されている。
その他のプラットフォームでの中継は予定されていない。
|放送・配信局
|番組名
|生中継
|アーカイブ配信
|Leminoプレミアム独占(31日間無料トライアルあり)
[ライブ配信・アーカイブ配信]
|SANKYO presents LIFETIME BOXING FIGHTS 30
|2025/12/31(水)
開場 15:30
開演 21:00
終了予定 21:00
|2025/12/31(水)22:00
～2026/1/14(水)23:59
※開始時間・内容は変更となる場合があります。最新情報はLemino公式サイトでご確認ください。
井岡一翔vsオルドスゴイティのおすすめ視聴方法
『Leminoプレミアム』には31日間の無料トライアル期間が設けられており、期間中は「SANKYO presents LIFETIME BOXING FIGHTS 30」などの対象作品が見放題となる。
Leminoプレミアム初月無料トライアル加入手順
【手順(1)】Leminoプレミアム登録ページへアクセス
「入会はこちら（初回入会の方は初月無料）」ボタンをタップ
【手順(2)】dアカウントでログイン
Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。
【手順(3)】決済情報(クレジット)を入力
無料トライアル後に継続利用する場合に必要なクレジットカード番号などの決済情報を入力。最後に内容を確認して登録完了！
※無料トライアル期間終了後は月額990円(税込)で自動更新。
※配信情報は2025年12月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。