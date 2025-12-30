このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Kazuto ioka 20250510(C)Getty images
井岡一翔vsオルドスゴイティはLeminoプレミアム独占！31日間無料体験で視聴
Tsutomu Maeda

井岡一翔の試合は何時から？試合開始予想時間・中継時刻まとめ

井岡一翔のWBA世界バンタム級挑戦者決定戦の中継開始時間は？テレビ放送・ネット配信は何時から？試合のスタート予想時刻を紹介。

Leminoプレミアムで独占配信

Lemino

【12月31日】井岡一翔vsオルドスゴイティはLeminoプレミアムで独占配信

その他、吉良大弥vsバルデラスなど含む全8試合完全中継

31日間無料トライアルで視聴可能！

井岡一翔vsオルドスゴイティ

31日間無料トライアル

今すぐ視聴

井岡一翔は2025年12月31日(水)、WBA世界バンタム級挑戦者決定戦でマイケル・オルドスゴイティと対戦する。

【12月31日】井岡一翔vsオルドスゴイティはLeminoプレミアム独占配信！31日間無料体験で視聴

本記事では、井岡一翔vsオルドスゴイティの試合開始時間を紹介する。

井岡一翔vsオルドスゴイティは何時から？開始予想時間

WBA世界バンタム級挑戦者決定戦の井岡一翔vsオルドスゴイティは、2025年12月31日(日)に大田区総合体育館(東京都大田区)で行われる「SANKYO presents LIFETIME BOXING FIGHTS 30」のメインカードとして開催。当日には、その他にもWBA世界ライトフライ級挑戦者決定戦の吉良大弥vsイバン・ガルシア・バルデラスなど、アンダーカードを含め全8試合が行われる。

大会の開場は14:30、大会開始は15:30を予定。井岡一翔vsオルドスゴイティはメインカードとして8試合目に実施されるため、19:00～20:00ごろの開始が予測されるが、アンダーカードや他試合の進行状況によって大きく前後する可能性もある。

【12月31日】井岡一翔vsオルドスゴイティはLeminoプレミアム独占配信！31日間無料体験で視聴

対戦カード・試合順

試合順対戦カード階級
8(メイン)井岡一翔(志成) vs マイケル・オルドスゴイティ(ベネズエラ)WBA世界バンタム級挑戦者決定戦
7(セミ)吉良大弥(志成) vs イバン・ガルシア・バルデラス(メキシコ)WBA世界ライトフライ級挑戦者決定戦
6嶋田淳也(志成) vs 篠田将人(山木)58㎏契約 8回戦
5馬場龍成(EBISU K’s BOX) vs 久保龍助(ワールド)スーパーフライ級 8回戦
4菊池音央(志成) vs 倉持廉汰(本望)スーパーライト級 6回戦
3上原大和(EBISU K’s BOX) vs 沖吉優太(湘南龍拳)スーパーバンタム級 6回戦
2中田雅大(秩父) vs 松橋大空(北海道畠山)バンタム級 6回戦
1為我井泰我(DANGAN越谷) vs 澤田大(三迫)51.8㎏契約 4回戦

※対戦カードは出場選手の都合により変更される場合があります。

【12月31日】井岡一翔vsオルドスゴイティはLeminoプレミアム独占配信！31日間無料体験で視聴

【中継情報】井岡一翔vsオルドスゴイティの配信開始時間は？

井岡一翔vsオルドスゴイティを含む「SANKYO presents LIFETIME BOXING FIGHTS 30」の全8試合は、ネット『Leminoプレミアム』で独占ライブ配信される。また、後日アーカイブ配信も予定されている。

その他のプラットフォームでの中継は予定されていない。

放送・配信局番組名生中継アーカイブ配信
Leminoプレミアム独占(31日間無料トライアルあり)
[ライブ配信・アーカイブ配信]		SANKYO presents LIFETIME BOXING FIGHTS 302025/12/31(水)
開場　15:30
開演　21:00
終了予定　21:00		2025/12/31(水)22:00
～2026/1/14(水)23:59

※開始時間・内容は変更となる場合があります。最新情報はLemino公式サイトでご確認ください。

【12月31日】井岡一翔vsオルドスゴイティはLeminoプレミアム独占配信！31日間無料体験で視聴

井岡一翔vsオルドスゴイティのおすすめ視聴方法

『Leminoプレミアム』には31日間の無料トライアル期間が設けられており、期間中は「SANKYO presents LIFETIME BOXING FIGHTS 30」などの対象作品が見放題となる。

Leminoプレミアム初月無料トライアル加入手順

【手順(1)】Leminoプレミアム登録ページへアクセス

「入会はこちら（初回入会の方は初月無料）」ボタンをタップ

【手順(2)】dアカウントでログイン

Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。

【手順(3)】決済情報(クレジット)を入力

無料トライアル後に継続利用する場合に必要なクレジットカード番号などの決済情報を入力。最後に内容を確認して登録完了！

※無料トライアル期間終了後は月額990円(税込)で自動更新。

【12月31日】井岡一翔vsオルドスゴイティはLeminoプレミアム独占配信！31日間無料体験で視聴

※配信情報は2025年12月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0