井岡一翔は2025年12月31日(水)、WBA世界バンタム級挑戦者決定戦でマイケル・オルドスゴイティと対戦する。

本記事では、井岡一翔vsオルドスゴイティの試合開始時間を紹介する。

井岡一翔vsオルドスゴイティは何時から？開始予想時間

WBA世界バンタム級挑戦者決定戦の井岡一翔vsオルドスゴイティは、2025年12月31日(日)に大田区総合体育館(東京都大田区)で行われる「SANKYO presents LIFETIME BOXING FIGHTS 30」のメインカードとして開催。当日には、その他にもWBA世界ライトフライ級挑戦者決定戦の吉良大弥vsイバン・ガルシア・バルデラスなど、アンダーカードを含め全8試合が行われる。

大会の開場は14:30、大会開始は15:30を予定。井岡一翔vsオルドスゴイティはメインカードとして8試合目に実施されるため、19:00～20:00ごろの開始が予測されるが、アンダーカードや他試合の進行状況によって大きく前後する可能性もある。

対戦カード・試合順

試合順 対戦カード 階級 8(メイン) 井岡一翔(志成) vs マイケル・オルドスゴイティ(ベネズエラ) WBA世界バンタム級挑戦者決定戦 7(セミ) 吉良大弥(志成) vs イバン・ガルシア・バルデラス(メキシコ) WBA世界ライトフライ級挑戦者決定戦 6 嶋田淳也(志成) vs 篠田将人(山木) 58㎏契約 8回戦 5 馬場龍成(EBISU K’s BOX) vs 久保龍助(ワールド) スーパーフライ級 8回戦 4 菊池音央(志成) vs 倉持廉汰(本望) スーパーライト級 6回戦 3 上原大和(EBISU K’s BOX) vs 沖吉優太(湘南龍拳) スーパーバンタム級 6回戦 2 中田雅大(秩父) vs 松橋大空(北海道畠山) バンタム級 6回戦 1 為我井泰我(DANGAN越谷) vs 澤田大(三迫) 51.8㎏契約 4回戦

※対戦カードは出場選手の都合により変更される場合があります。

【中継情報】井岡一翔vsオルドスゴイティの配信開始時間は？

井岡一翔vsオルドスゴイティを含む「SANKYO presents LIFETIME BOXING FIGHTS 30」の全8試合は、ネット『Leminoプレミアム』で独占ライブ配信される。また、後日アーカイブ配信も予定されている。

その他のプラットフォームでの中継は予定されていない。

放送・配信局 番組名 生中継 アーカイブ配信 Leminoプレミアム独占(31日間無料トライアルあり)

[ライブ配信・アーカイブ配信] SANKYO presents LIFETIME BOXING FIGHTS 30 2025/12/31(水)

開場 15:30

開演 21:00

終了予定 21:00 2025/12/31(水)22:00

～2026/1/14(水)23:59

※開始時間・内容は変更となる場合があります。最新情報はLemino公式サイトでご確認ください。

井岡一翔vsオルドスゴイティのおすすめ視聴方法

『Leminoプレミアム』には31日間の無料トライアル期間が設けられており、期間中は「SANKYO presents LIFETIME BOXING FIGHTS 30」などの対象作品が見放題となる。

Leminoプレミアム初月無料トライアル加入手順

【手順(1)】Leminoプレミアム登録ページへアクセス

「入会はこちら（初回入会の方は初月無料）」ボタンをタップ

【手順(2)】dアカウントでログイン

Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。

【手順(3)】決済情報(クレジット)を入力

無料トライアル後に継続利用する場合に必要なクレジットカード番号などの決済情報を入力。最後に内容を確認して登録完了！

※無料トライアル期間終了後は月額990円(税込)で自動更新。

※配信情報は2025年12月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。