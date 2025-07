亀田京之介vsアラン・ピカソは何時から始まる?試合開始時間、放送予定、視聴方法を紹介。

日本時間7月20日(日)午前9時に米国ラスベガスMGMグランドガーデン・アリーナで「エキサイトマッチSP」が開催され、亀田京之介vsアラン・ピカソが行われる。

本記事では、亀田京之介vsアラン・ピカソの開始時間や放送予定について紹介する。

亀田京之介vsアラン・ピカソは何時から?

亀田京之介vsアラン・ピカソは、MGMグランド・ガーデン・アリーナ(アメリカ合衆国ネバダ州ラスベガス)で日本時間7月20日(日)に開催。亀田京之介vsアラン・ピカソ戦を含むアンダーカード3試合は、同日午前6時30分から午前9時まで、ネット配信『WOWOWオンデマンド』でライブ配信予定。また、メインイベントのバリオスvsパッキャオを含む試合は『WOWOW』の番組『生中継!エキサイトマッチSP「パッキャオvsバリオス」「フンドラvsチュー」』内で中継予定であり、日本時間7月20日(日)午前9:00に開始予定だ。。

亀田京之介vsアラン・ピカソ放送/配信予定

亀田京之介vsアラン・ピカソは、マリオ・バリオスvsマニー・パッキャオがメインを務める大会のアンダーカードとして行われる予定だ。生配信は『WOWOW』が担当し、テレビ放送はなし。視聴は『WOWOWオンデマンド』内の番組「S・バンタム級10回戦 アラン・ピカソ vs 亀田京之介」で配信される。

同イベントでは『WOWOW』による特番『生中継!エキサイトマッチSP「パッキャオvsバリオス」「フンドラvsチュー」』も放送予定。しかし、この番組で中継されるのは第4試合以降。WBA世界フェザー級挑戦者決定戦「ブランドン・フィゲロア vs ジョー・ゴンザレス」、WBC世界S・ライト級暫定王座決定戦「イサック・クルス vs アンヘル・フィエロ」、WBC世界S・ウェルター級タイトルマッチ「セバスチャン・フンドラ vs ティム・チュー」、そしてメインイベントのWBC世界ウェルター級タイトルマッチ「マリオ・バリオス vs マニー・パッキャオ」が対象となっている。

一方、第2試合に組まれている京之介vsピカソ戦は『WOWOWオンデマンド』での単独配信のみ。テレビ中継とは番組枠が異なるため、視聴時には混同しないよう注意したい。

配信開始時刻は「S・バンタム級10回戦 アラン・ピカソ vs 亀田京之介」が日本時間7月20日(日)午前6:30から、「エキサイトマッチSP」は同日午前9:00からスタート予定となっている。

亀田京之介vsアラン・ピカソの視聴方法

前述のとおり、亀田京之介vsアラン・ピカソ戦を含むアンダーカード3試合は、同日午前6時30分から午前9時まで、ネット配信『WOWOWオンデマンド』でライブ配信予定。 『WOWOW』は無料トライアルなどを実施しておらず、それ以外のプラットフォーム・地上波放送は予定されていないため、現状で無料視聴する手段はない。

WOWOWオンデマンドがおすすめ!

WOWOWオンデマンドの月額料金は2,530円(税込)となる。また、WOWOWに加入している人は、追加料金なしでアカウント登録をするだけでWOWOWオンデマンドのコンテンツが楽しめる。同金額ですべての番組が見放題となり、いつでも解約が可能。また、解約をする際の追加料金や違約金は一切かからない。

支払い方法

支払い方法は、「クレジットカード」以外にも、「d払い」、「auかんたん決済」、「ソフトバンクまとめて支払い」、「ワイモバイルまとめて支払い」に対応している。