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日本シリーズ第1戦～第3戦はU-NEXTでCMなし生中継！31日間無料トライアルで視聴
Tsutomu Maeda

横浜DeNAベイスターズ対福岡ソフトバンクホークスは何時から？プレイボール時間まとめ｜日本シリーズ2026

プロ野球日本シリーズ2026の横浜DeNAベイスターズvs福岡ソフトバンクホークスは何時から開始？試合のプレイボール時刻、テレビ放送・ネット配信予定を紹介。

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10月29日の日本シリーズ第5戦はABEMAで中継！

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横浜DeNAベイスターズと福岡ソフトバンクホークスが、プロ野球日本シリーズ2026で対戦する。

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本記事では、DeNA対ソフトバンクの日程やプレイボール時間を紹介する。

DeNA対ソフトバンクは何時から開始？プレイボール時間まとめ

プロ野球日本シリーズ2026のDeNA対ソフトバンクは、10月24日(土)から開催。第1戦・第6戦は18:30、第2戦～第5戦・第7戦は18:00プレイボール予定となっている。

第1戦・第2戦は横浜スタジアム、第3戦～第5戦はみずほPayPayドーム福岡で開催。第6戦・第7戦までもつれた場合は、再び横浜スタジアムで行われる。

日本シリーズは最大7試合制で、先に4勝したチームが日本一となる。

開催日

ラウンド

プレイボール時間

会場

10/24(土)

第1戦

18:30

横浜スタジアム

10/25(日)

第2戦

18:00

横浜スタジアム

10/27(火)

第3戦

18:00

みずほPayPayドーム福岡

10/28(水)

第4戦

18:00

みずほPayPayドーム福岡

10/29(木)

第5戦

18:00

みずほPayPayドーム福岡

10/31(土)

第6戦

18:30

横浜スタジアム

11/1(日)

第7戦

18:00

横浜スタジアム

※一方のチームが4勝した時点で日本シリーズは終了。勝者決定後は以降の試合は開催なし。

日本シリーズ第1～3・6・7戦はU-NEXTでライブ配信！CMなしで完全ノーカット配信31日間無料トライアルで視聴

DeNA対ソフトバンクの中継予定

日本シリーズ2026のDeNA対ソフトバンクは、ネット『U-NEXT』が第1戦～第3戦・第6戦・第7戦をライブ配信する。U-NEXTでは31日間無料トライアルを利用でき、CMなしの完全ノーカット配信で視聴可能だ。

その他、第4戦は『Hulu』、第5戦は『ABEMA』がライブ配信。『TVer』でも全試合を配信予定となっている。

地上波では『TBS系列』が第1戦～第3戦・第6戦・第7戦、『日本テレビ系列』が第4戦、『テレビ朝日系列』が第5戦を生中継する。衛星放送では『NHK BS』が第2戦・第3戦を生中継予定だ。

チャンネル

形態

中継予定

U-NEXT

ネット

第1～3・6・7戦をライブ配信

Hulu

ネット

第4戦をライブ配信

ABEMA

ネット

第5戦をライブ配信

TVer

ネット

全試合ライブ配信

TBS系列

地上波

第1～3・6・7戦を生中継

日本テレビ系列

地上波

第4戦を生中継

テレビ朝日系列

地上波

第5戦を生中継

NHK BS

衛星放送

第2・3戦を生中継

※試合日程・中継局は変更となる場合があります。最新情報は各中継局および球団公式サイトよりご確認ください。

日本シリーズ第1～3・6・7戦はU-NEXTでライブ配信！CMなしで完全ノーカット配信31日間無料トライアルで視聴

日本シリーズ2026のおすすめ視聴方法

【U-NEXT】第1～3・6・7戦をライブ配信＆無料トライアルあり

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U-NEXT』では日本シリーズ2026の第1戦～第3戦、第6戦・第7戦(開催の場合)をライブ配信する。U-NEXTには31日間無料トライアルが利用可能。体験期間内にキャンセルすれば追加費用はかからない。

U-NEXTなら地上波とは異なりCMなし、終了まで完全ノーカットで配信するのでおすすめだ。

■U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

  1. U-NEXT公式「日本シリーズ第3戦」配信ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」を選択
  3. メールアドレスなど必要情報を入力して無料トライアル登録完了
  4. あとは試合配信ページから視聴を開始するだけ！
日本シリーズ第1～3・6・7戦はU-NEXTでライブ配信！CMなしで完全ノーカット配信31日間無料トライアルで視聴

【Hulu】第4戦をライブ配信！

Hulu LogoHulu

10月28日の第4戦は『Hulu』でもライブ配信を行う。

■Huluの登録方法

  1. Hulu公式サイトにアクセス
  2. 使用するメールアドレスを入力して確認コードを送信
  3. 氏名などの必要情報と決済方法を入力して登録完了！
【10/28】日本シリーズ第4戦はHuluでライブ配信！見放題作品多数今すぐ視聴

【ABEMA】第5戦をライブ配信！

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ABEMAプレミアム』とは、動画配信サービス『ABEMA』が展開する有料会員サービス。プレミアム会員になると、広告なしでビデオを再生したり、放送中の番組を最初で見ることや、PPV(ペイパービュー)コンテンツ、新作映画などのレンタル作品を割引価格で視聴できる。

無料会員でも十分楽しめるのがABEMAの良さだが、プレミアム会員の良さはなんといっても広告がないため、ストレスフリーだ。さらにプレミアム対象作品の視聴もできるなど、まさに“プレミアム”な体験を受けることができる。

なお、『ABEMA』では10月29日(木)の日本シリーズ第5戦をライブ配信予定だ。

■ABEMAの登録方法

  1. 公式サイト左上のメニューから「アカウント・設定」を選択
  2. 「視聴プラン」の「登録/解約する」を選択
  3. 「おすすめプラン」から登録したいプランを選択
  4. パスワードを入力した後、決済手段を選択して登録完了！
【10/29】ABEMAで日本シリーズ第5戦をライブ配信！プレミアム登録で広告なし

プロ野球日本シリーズ2026の関連情報

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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