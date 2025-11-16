「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025」で、侍ジャパン(野球日本代表)が韓国代表と対戦する。
本記事では、侍ジャパンvs韓国の試合日時や放送予定を紹介する。
侍ジャパンの韓国戦はいつ？何時から開始？
侍ジャパンvs韓国は、2025年11月15日(土)・16日(日)に東京ドームで開催。プレイボール時刻は、15日(土)の第1戦が18:30、16日(日)の第2戦が19:00予定となっている。
■ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 第1戦
- 対戦カード：侍ジャパン(日本代表) vs 韓国代表
- 開催日：2025年11月15日(土)
- プレイボール時刻：18時30分
- 会場：東京ドーム
■ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 第2戦
- 対戦カード：侍ジャパン(日本代表) vs 韓国代表
- 開催日：2025年11月16日(日)
- プレイボール時刻：19時00分
- 会場：東京ドーム
※日本チームはすべての試合において1塁側ベンチを使用。
侍ジャパンの韓国戦の放送・配信予定
侍ジャパンの韓国戦は、第1戦、第2戦ともにネット『Amazon Prime Video(30日間無料体験あり)』でライブ配信を予定。テレビ放送は第1戦が地上波『テレビ朝日系列』、第2戦が地上波『TBS系列』で生中継予定だが、第2戦は衛星放送『BS-TBS』とのリレー中継となる。
|第1戦(11/15)
|第2戦(11/16)
|11/15(土)
18:30
|【テレビ】
18:30～ テレビ朝日系列
【ネット】
18:00～ Prime Video
|11/16(日)
19:00
|【テレビ】
19:00～20:54 TBS系列(リレー中継)
20:54～22:59 BS-TBS(リレー中継)
【ネット】
18:30～ Prime Video
※中継予定は変更の可能性あり。
※第2戦は地上波TBS系列とBS-TBSでリレー中継。
【無料体験あり】侍ジャパンの韓国戦の視聴方法アマゾンジャパン合同会社
『Amazon Prime Video』では、プライム会員であれば追加料金なく侍ジャパンvs韓国を視聴できる。
プライム会員には30日間の無料体験期間があり、期間中も対象作品の視聴が可能。無料体験期間終了後は、キャンセルしない限り月額600円(税込)で自動更新となるが、解約した場合は料金が発生しない。
- Amazon Prime Videoの公式サイトから「30日間の無料体験を開始する」を選択
- 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
- 登録完了後、すぐに視聴可能！
