「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025」で、侍ジャパン(野球日本代表)が韓国代表と対戦する。

本記事では、侍ジャパンvs韓国の試合日時や放送予定を紹介する。

侍ジャパンの韓国戦はいつ？何時から開始？

侍ジャパンvs韓国は、2025年11月15日(土)・16日(日)に東京ドームで開催。プレイボール時刻は、15日(土)の第1戦が18:30、16日(日)の第2戦が19:00予定となっている。

■ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 第1戦

対戦カード：侍ジャパン(日本代表) vs 韓国代表

開催日：2025年11月15日(土)

プレイボール時刻：18時30分

会場：東京ドーム

■ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 第2戦

対戦カード：侍ジャパン(日本代表) vs 韓国代表

開催日：2025年11月16日(日)

プレイボール時刻：19時00分

会場：東京ドーム

※日本チームはすべての試合において1塁側ベンチを使用。

侍ジャパンの韓国戦の放送・配信予定

侍ジャパンの韓国戦は、第1戦、第2戦ともにネット『Amazon Prime Video(30日間無料体験あり)』でライブ配信を予定。テレビ放送は第1戦が地上波『テレビ朝日系列』、第2戦が地上波『TBS系列』で生中継予定だが、第2戦は衛星放送『BS-TBS』とのリレー中継となる。

※中継予定は変更の可能性あり。

※第2戦は地上波TBS系列とBS-TBSでリレー中継。

【無料体験あり】侍ジャパンの韓国戦の視聴方法

『Amazon Prime Video』では、プライム会員であれば追加料金なく侍ジャパンvs韓国を視聴できる。

プライム会員には30日間の無料体験期間があり、期間中も対象作品の視聴が可能。無料体験期間終了後は、キャンセルしない限り月額600円(税込)で自動更新となるが、解約した場合は料金が発生しない。

