エル・クラシコはいつ？スーペルコパ2026の日程・ライブ配信予定

2025-26シーズンのスーペルコパ・デ・エスパーニャ決勝で、バルセロナとレアル・マドリーが対戦する。

本記事では、“エル・クラシコ”の日程やライブ配信予定を紹介する。

エル・クラシコはいつ開催？

2025-26シーズンのスーペルコパでは、準決勝でバルセロナがアトレティック・クルブ、レアル・マドリーがアトレティコ・マドリーに勝利。ライバル同士による伝統の一戦、“エル・クラシコ”が決勝戦で開催されることとなった。

決勝のキックオフ時刻は、日本時間2026年1月12日(月)午前4:00予定となっている。

ラウンド：スーペルコパ・デ・エスパーニャ決勝

対戦カード：バルセロナ vs レアル・マドリー

キックオフ日時：2026年1月12日(月)午前4:00(日本時間)

エル・クラシコのライブ配信は？

2025-26シーズンのスーペルコパは、ネット『U-NEXT』が「サッカーパック」プランで独占ライブ配信。このため、その他のプラットフォームやテレビ局での中継は予定されていない。

『U-NEXT』では、午前3:30からライブ配信がスタート。中継では実況を倉敷保雄氏、解説を林陵平氏が務める。見逃し配信は、見逃し配信準備完了次第～1月26日(月)23:59まで視聴可能だ。

U-NEXTライブ配信情報

ライブ配信開始：2026年1月12日(月)午前3:30(キックオフは午前4:00予定)

見逃し配信期間：見逃し配信準備完了次第～1月26日(月)23:59

出演者：【実況】倉敷保雄 【解説】林陵平

※キックオフ日時・配信予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトでご確認ください。

スーペルコパ決勝｜エル・クラシコのおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述の通り、2025-26シーズンのスーペルコパ・デ・エスパーニャは『U-NEXT』が全試合独占で配信を行う。

スーペルコパの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックの登録手順

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

※本ページの情報は2026年1月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。