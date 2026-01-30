柏レイソルとジェフユナイテッド千葉によるJリーグプレシーズンマッチ「ちばぎんカップ2026(第30回ちばぎんカップ)」が、1月31日(土)に行われる。

本記事では、ちばぎんカップ2026のキックオフ時刻や試合方式を紹介する。

ちばぎんカップ2026は何時にキックオフ？

ちばぎんカップ2026は、2026年1月31日(土)14:00にキックオフを迎える。会場は三協フロンテア柏スタジアムで、開門は10:30予定だ。

大会：2026 Jリーグプレシーズンマッチ 第30回ちばぎんカップ

対戦カード：柏レイソル vs. ジェフユナイテッド千葉

日時：2026年1月31日(土)14:00キックオフ(10:30開門予定)

会場： 三協フロンテア柏スタジアム

ちばぎんカップ2026の試合方式は？

ちばぎんカップ2026は、リーグ戦同様に前後半各45分間、ハーフタイム15分間で実施。ただし、90分間で勝敗が決定しない場合はPK戦が行われ、勝利チームを決定する。交代人数は11名以内で、交代回数は制限されていない。

試合は、90分間（前後半各45分）の試合とする。

ハーフタイムは、原則として15分間とする。後半のキックオフ時刻は、前半終了時刻の15分後とする。

90分間で勝敗が決しない場合はペナルティーシュートアウト（PK戦）により勝利チームを決定する。

選手の交代人数は11名以内、交代回数は制限しない。なお、ゴールキーパーも含め、交代枠をすべて使用した後に脳震盪交代が発生した場合は、交代で退いた選手であっても交代して出場することができる。

ちばぎんカップ2026のテレビ放送・ネット配信予定

ちばぎんカップ2026は、テレビ放送が地上波『千葉テレビ放送』と衛星放送『スカパー！(スカパー！サッカーセット)』で生中継。ネットは『SPOOX(サッカーLIVE)』『スカパー！番組配信(スカパー！サッカーセット)』『サッカーLIVEライト(Amazon)』でライブ配信予定となっている。

試合日 キックオフ 対戦カード 生中継予定 2026年1月31日(土) 14:00 柏レイソル vs ジェフユナイテッド千葉 【テレビ放送】 ・千葉テレビ放送

(14:00- ※最大延長16:30) ・スカパー！サッカーセット

(14:00-) 【ネット配信】 ・サッカーLIVEライト(Amazon) ・スカパー！番組配信(スカパー！サッカーセット) ・SPOOX(サッカーLIVE)

※試合日時・中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は各クラブおよび放送・配信局公式サイトでご確認ください。

ちばぎんカップ2026のおすすめ視聴方法

Amazon

地上波ローカル局の『千葉テレビ放送』が視聴できる地域ではない場合、ちばぎんカップ2026は『サッカーLIVEライト(Amazon)』がおすすめだ。無料体験期間は設けられていないが、値段は最安値で登録も手軽。ネット環境さえあればスマホやPC、タブレットから出先でも視聴することができる。

『サッカーLIVEライト(Amazon)』の加入手順は以下の通り。

【手順1】ちばぎんカップ2026の配信ページにアクセス

「ライブで視聴」から「登録を開始する」をクリック。

すでにAmazonアカウントを所有している方はログイン。新たに作成する方はアカウント新規登録からすすめる。

【手順2】お支払い方法を登録

次にお支払い情報を登録しよう。

支払い方法は「クレジットカード」のほかに「デビットカード」、「ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済」、「あと払いペイディ」に対応している。

【手順3】あとはAmazon Prime Videoチャンネルで視聴するだけ！

これでサッカーLIVEライトへの加入が完了。

なお、サッカーLIVEライトの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。(※月額2,350円)

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

