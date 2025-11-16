武尊vsピューリックは何時から？試合開始予想時間、試合順、配信スケジュール

武尊の再起戦となるデニス・ピューリック戦が11月に「ONE173」で行われる。

本記事では、武尊vsピューリックの試合開始時間について予想する。

武尊vsピューリックの試合概要は？

武尊が再びビッグステージに立つ。2025年11月16日(日)に東京・有明アリーナで開催される『ONE173:スーパーボンVS野杁』で、武尊はカナダ/ボスニア・ヘルツェゴビナをルーツに持つベテランストライカー、デニス・ピューリックと激突する。豪華カードが並ぶ今大会の中で、武尊は第12試合に登場。再起をかけた重要な一戦がファンの注目を集めている。

この試合は、2025年3月のロッタン戦での敗北から立ち上がるための“リスタート”。ロッタンへの再戦を見据える武尊にとって、ここで勝利をつかまなければ道は閉ざされると言っても過言ではない。本人も「勝ってイメージを変えたい」と語り、強い覚悟を持ってリングに向かう。

一方のピューリックは40歳のベテランながら衰えを感じさせないタフさが武器。2022年のONE参戦以降、前に出る圧力と破壊力あるパンチで存在感を示し、とりわけ2024年の『ONE167』ではロッタンとフルラウンドの死闘を展開し評価を高めた。武尊も「強くてパワフル、精神面も強い完璧なファイター」と最大限の警戒を口にする。

大会自体は13:00開始(開場11:30予定)。全17試合というボリュームの中で、武尊の試合は中盤の山場を担う構成となっており、イベントの厚みを象徴する存在だ。今回の一戦は、技術・経験・意地がぶつかり合う国際戦。フライ級キックボクシング(3分3R)で実施される。

項目 詳細 試合名 ONE173:武尊vsデニス・ピューリック 日時 2025年11月16日(日) 大会開始13:00(開場11:30) 会場 東京・有明アリーナ 対戦カード 武尊(team VASILEUS/日本)

vs

デニス・ピューリック(カナダ/ボスニア・ヘルツェゴビナ) 試合区分 フライ級キックボクシング(3分3R) 第12試合

武尊vsピューリックの試合は何時から？

武尊の再起戦となるデニス・ピューリック戦は、2025年11月16日(日)に東京・有明アリーナで開催される『ONE173:スーパーボンVS野杁』の第12試合に設定されている。大会は13:00開始(開場11:30)。全17試合という破格のボリュームにより、試合順からおおよその開始時間を読み解くことができる。

ONE Championshipのイベントは1試合あたり約10～15分前後で進むのが一般的で、序盤はKO決着も多く比較的スムーズに進行する傾向がある。その流れを踏まえると、武尊vsピューリックがゴングを迎える時間帯は以下が最も現実的だ。

◆試合開始の予想時間 15:50〜16:30頃

もちろん、KO決着が続けば前倒し、フルラウンドが並べば後ろ倒しになる可能性もある。確実に見逃したくないファンは15:30頃には配信を視聴できる状態にしておくのが安心だ。ロッタン戦からの再起を懸けた武尊にとっても、ファンにとっても見逃せない一戦になる。

武尊vsピューリックのテレビ放送/ネット配信予定は？

武尊vsデニス・ピューリックが行われる『ONE173:スーパーボンVS野杁(Superbon vs. Noiri)』は、日本国内ではU-NEXTが大会全試合を独占PPVライブ配信する。他の動画サービスやテレビ放送では取り扱いがなく、視聴するにはU-NEXTのPPVチケットを購入する必要がある。

ライブ配信は2025年11月16日(日)13:00から大会終了までを予定。事前番組は12:00から開始され、日本語/英語実況のマルチチャンネル配信に対応している。見逃し配信は大会終了後から順次公開され、12月15日(月)23:59まで視聴可能となる。

PPVチケットは前売り・当日・アーカイブの3種類。U-NEXT会員は毎月付与される1,200ポイントが使えるほか、初回登録で600ポイントが付与されるため、チケットをお得に購入できる。

武尊vsピューリックのお得な視聴方法

武尊vsピューリックが行われる「ONE173」はPPV配信されるため、『U-NEXT』月額プランの見放題作品には含まれない。しかし、U-NEXTの31日間無料トライアルに登録することで、PPVチケットの購入に使える600円分のポイントが特典として付与される。これを利用することで、実質600円お得にPPV配信を視聴することが可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2025年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。