野杁正明vsスーパーボンは何時から？試合開始予想時間、試合順、配信スケジュール

『ONE173』のメインイベントとして、野杁正明vsスーパーボンの世界王座統一戦が行われる。

本記事では、野杁正明vsスーパーボンの試合開始時間を予想する。

野杁正明vsスーパーボンの試合概要は？

ONEキックボクシングの最高峰を決める大一番が、2025年11月16日(日)に東京・有明アリーナで実現する。『ONE173:スーパーボンVS野杁』のメインイベントでは、暫定王者・野杁正明が正規王者スーパーボンに挑むフェザー級世界王座統一戦が組まれており、世界中の格闘技ファンが注目する一戦となる。

2025年3月の『ONE172』でタワンチャイをTKOで破り暫定王座を獲得した野杁は、“真の王者”を決める統一戦を目前にし「必ずKOでベルトを巻く姿を見せる」と意気込みを語る。一方、スーパーボンは正確な蹴り技と超高精度のカウンターを武器に世界のトップを走り続ける技巧派ファイター。野杁も「タワンチャイ以上にパーフェクト」と最大級の警戒を示す絶対王者だ。

攻撃的な野杁と技巧派スーパーボンの異なるスタイルが激突するこの統一戦は、ONEフェザー級の歴史を塗り替える可能性を秘めている。大会は13:00開始(開場11:30)で、両者の対決は全17試合中の第17試合、メインイベントとして行われる。

試合名: ONE173:スーパーボンVS野杁(Superbon vs. Noiri)

日時: 2025年11月16日(日) 大会開始13:00(開場11:30)

会場: 東京・有明アリーナ

対戦カード: 野杁正明(暫定王者/team VASILEUS) vs スーパーボン(正規王者/タイ)

試合区分: ONEフェザー級キックボクシング世界王座統一戦(第17試合/メインイベント)

野杁正明vsスーパーボンの試合は何時から？

ONEキックボクシングの頂点を決める一夜が、ついに日本で幕を開ける。2025年11月16日(日)に東京・有明アリーナで開催される『ONE173:スーパーボンVS野杁』のメインイベントとして組まれた世界王座統一戦──それが野杁正明vsスーパーボンだ。大会は13:00開始(開場11:30)の超豪華17試合構成で、この統一戦は第17試合の大トリとして実施される。

ONE Championshipのイベントは1試合あたり10～15分前後で進行することが多く、序盤はKO決着が続いてスムーズに進む傾向がある。そうした大会の特徴を踏まえて全体の流れを分析すると、メインイベントが実際にゴングを迎える時間帯は以下の範囲になる可能性が高い。

◆試合開始の予想時間 18:00〜19:00頃

KOが連発すれば18:00前後、フルラウンドが続けば19:00以降にずれ込む場合もある。絶対に見逃したくないファンは、17:45頃までには視聴環境を整えておくのがベストだ。

野杁正明vsスーパーボンのテレビ放送・ネット配信予定は？

野杁正明vsスーパーボンがメインイベントとして行われる『ONE173:スーパーボンVS野杁(Superbon vs. Noiri)』は、日本国内ではU-NEXTが大会全試合を独占でPPVライブ配信する。テレビ放送やABEMAなど他の配信サービスで中継は行われず、全試合を視聴するにはU-NEXTでPPVチケットを購入する必要がある。

ライブ配信は2025年11月16日(日)13:00からフィナーレまで実施され、試合前の特別番組は12:00からスタート。実況は日本語版と英語版が用意されており、視聴者は好みのチャンネルを選択できる。大会終了後は見逃し配信が順次公開され、12月15日(月)23:59まで視聴可能となる。

販売されるPPVチケットは「前売り・当日・アーカイブ(見逃し)」の3種類。U-NEXT会員であれば毎月付与される1,200ポイントを利用でき、さらに初回登録時に付与される600ポイントを使うことで、実質的に割引価格で購入することも可能だ。

野杁正明vsスーパーボンのお得な視聴方法

野杁正明vsスーパーボンが行われるONE173はPPV配信されるため、『U-NEXT』月額プランの見放題作品には含まれない。しかし、U-NEXTの31日間無料トライアルに登録することで、PPVチケットの購入に使える600円分のポイントが特典として付与される。これを利用することで、実質600円お得にPPV配信を視聴することが可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2025年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。