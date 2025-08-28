MLSシーズンパスとは？料金・プラン・無料体験・登録方法まとめ

2025シーズンのMLS(メジャーリーグサッカー)は、『Apple TV』の「MLSシーズンパス(MLS Season Pass)」に加入することで視聴可能となる。

本記事では「MLSシーズンパス」の料金やプラン、登録方法、無料体験の有無などを紹介する。

MLSシーズンパスとは？

「MLSシーズンパス」とは、Apple TVで利用可能なサブスクリプションサービスのこと。登録することで、レギュラーシーズン、ポストシーズン、リーグカップの全試合をライブ視聴することが可能となる。

「MLSシーズンパス」のコンテンツはApple TVアプリから視聴することができ、iPhone、iPad、Mac、Apple TV、一部のスマートテレビやストリーミングデバイスでも視聴可能だ。

Apple TVではリーグ戦の全試合配信に加えて、毎週更新されるダイジェスト番組やリプレイ映像、戦術分析などのオリジナルコンテンツも提供されている。さらにApple TVの契約者は、MLSやリーグカップの注目試合を追加料金なしで視聴できる仕組みがあり、対象カードの一部は無料公開されることもある。

なお、『Apple』は2023年から10年間にわたるMLSの独占的な放映権を獲得しており、2025シーズンについても日本国内からMLSを視聴できる放送局・ストリーミングサービスはApple TVの「MLSシーズンパス」のみとなっている。

MLSシーズンパスのプラン・料金

「MLSシーズンパス(MLS Season Pass)」には「月額」と「シーズン(年間)」パスの2種類があり、いずれもApple TVサブスクリプションの加入者は割引価格で利用できる。

シーズン半ばの2025年7月からは期間限定価格7,000円(税込)と年間プランが約半額となったが、2026シーズンからは通常価格15,000円(税込)で更新される。なお、今年度もシーズン序盤以降から25％オフとなっていたほか、昨年度はシーズン終盤の9月から900円に値下げされるなど時期に応じて価格が変動していた。

また、「MLSシーズンパス」に無料体験期間は設けられていない。Apple TV(月額900円/税込)には7日間の無料体験期間があるが、「MLSシーズンパス」の加入にApple TVは必須ではない。

プラン 料金(税込) Apple TV加入者 シーズン 通常価格15,000円

→期間限定で7,000円！ 通常価格12,000円

→期間限定で6,000円！ 月額

［通常価格］ 2,300円 2,000円

※価格は変動する可能性があります。

※2026年シーズンは通常価格で更新されます。

MLSシーズンパスの登録方法