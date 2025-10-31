このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Amazonスマイルセールは何が安くなる？10月27日から11月4日まで開催中

Amazonスマイルセール10月で安くなるものは？家電・ファッション・日用品・アウトドア・ペット用品など注目の対象商品まとめ

2025年10月27日(月)9:00～11月4日(火)23:59まで開催！

日用品から家電、レジャー用品まで多数商品がセール対象に

Amazonスマイルセールが10月27日(月)9時から11月4日(火)23時59分まで開催される。

本記事では、Amazonスマイルセールで安くなる商品について紹介する。

Amazonスマイルセールの開催日程・キャンペーン内容は？

2025年秋の大型セールイベント「Amazonスマイルセール」は、10月27日(月)9時から11月4日(火)23時59分まで開催される。今回のテーマは「今欲しい秋モノ＆冬支度」。季節の変わり目に合わせて、家電・ファッション・アウトドア用品・ペット用品など、多彩なジャンルの商品がセール価格で登場する予定だ。

さらに、期間中は「最大12.5％ポイントアップキャンペーン」も同時開催。対象条件を満たすことで、いつもの買い物よりもお得にポイントを獲得できる仕組みとなっている。特にプライム会員やAmazon Mastercardユーザーは還元率が高く、条件を組み合わせることで効率的にポイントを稼ぐことが可能だ。

項目内容
セール名Amazonスマイルセール（SMILE SALE 2025）
開催期間2025年10月27日(月)9:00〜11月4日(火)23:59
テーマ今欲しい秋モノ＆冬支度
ポイントアップ
キャンペーン期間		2025年10月20日(月)12:00〜11月4日(火)23:59
ポイント付与時期キャンペーン終了後40日以内（有効期限：2026年1月31日まで）

最大12.5％ポイントアップの内訳

今回のポイントアップキャンペーンでは、以下の条件を組み合わせることで最大12.5％の還元が受けられる。特に「ペット用品」「スポーツ用品」「アウトドア用品」の3カテゴリーはフル還元対象となる。

条件ポイント還元率
プライム会員+1.5％
Amazon Mastercard決済+3.0％
ブランドセレクション対象商品購入+2.0％
dアカウント連携+0.5％
対象カテゴリー（ペット用品・スポーツ用品・アウトドア用品）+5.5％
合計最大+12.5％

なお、対象カテゴリー以外の商品は最大7.0％還元となるため、購入前にキャンペーンページから対象商品を確認しておくのがおすすめだ。エントリーは特設ページでワンクリックするだけで完了する。

Amazonスマイルセールでは何が安くなる？(事前公開品)

10月27日(月)9:00開始のAmazonスマイルセールに向けて、事前公開されているセール対象商品は以下の通り。

【Amazon製品】

6 amazon smilesale 1022Amazon Fire HD 10 タブレット - 10インチHD ディスプレイ 64GB ブラック 2 amazon smilesale 1022Kindle Paperwhite シグニチャーエディション (32GB) 7インチディスプレイ、明るさ自動調整、色調調節ライト、12週間持続バッテリー、広告なし、タリックジェード 3 amazon smilesale 1022Ring Spotlight Cam Plus, Battery (リング スポットライトカム プラス バッテリーモデル) ホワイト | センサーライト付き屋外カメラ、双方向音声、電球色LED | Ring Homeプラン30日間無料体験
4 amazon smilesale 1022Amazon Fire HD 8 タブレット - 持ち運びに便利な８インチ、外出先で動画もマンガも - 64GB ブラック 5 amazon smilesale 1022Ring Outdoor Cam Plus Battery (リング アウトドアカム プラス バッテリーモデル) | 高精細・広角、ワンランク上の屋外防犯カメラ | 進化したナイトビジョン | 取り外し可能なバッテリー | 平置き/壁取り付け/天井取り付け対応 | Ring Home プラン30日間無料体験付き - ブラック 99 amazon smilesaleRing Outdoor Cam Plus Plug-In (リング アウトドアカム プラス 電源アダプターモデル) | 24時間連続録画対応* のハイエンドモデル | 2K ビデオ 360万画素 高精細 | カメラ視野角対角160° | ナイトビジョン | Ring Home プラン30日間無料体験付き - ホワイト
1 amazon smilesale 1022Kindle Scribe Notebook Design - 10.2インチディスプレイ、16GBストレージ、ノート機能搭載、プレミアムペン付き、タングステン (2024年発売) 8 amazon smilesale 1022Amazon Kindle - 目に優しい、かさばらない、大きな画面で読みやすい、6週間持続バッテリー、6インチディスプレイ電子書籍リーダー、ブラック、16GB、広告なし 7 amazon smilesale 1022Ring Battery Doorbell (リング ドアベル バッテリーモデル) | ワンタッチ取り付け | ドア前防犯カメラ用途にも | スマホ対応ドアホン | 本体充電も簡単 | Ring Home プラン30日間無料体験付き - ベネチアンブロンズ

【生活家電、テレビ、イヤホン、パソコン】

9 amazon smilesale 10222022年発売 ユピテル ドライブレコーダー DRY-TW6000d 前後2カメラ HD＆Gセンサー＆GPS＆HDR搭載 電源直結モデル 20251025_Amazon_PC_1_2Xiaomi ゲーミングモニター G24i 23.8インチディスプレイ Fast IPS LCD 1msGTG高速応答 180Hz FreeSyncティアリング防止 sRGB99% HDR 低ブルーライト設計 Full HD 1920x1080 11 amazon smilesale 1022Acer Predator Vesta Ⅱ DDR5 6000MHz デスクトップPC用メモリ 32GB（16GB×2枚） RGB(発光型) シリーズ (PC5-48000) Intel XPM 3.0 準拠 AMD EXPOメモリキット ブラック BL.9BWWR.652
20251025_Amazon_PC_1_1【公式】オットキャストOttocast OttoAibox P3 新型 CarPlay AI Box HDMI出力 前席道案内 後席動画 車内でユーチューブ Netflix ABEMA Disney+観れる カープレワイヤレス化 マルチメディアプレーヤーレシーバー 8GBメモリ/128GBストレージ 10 amazon smilesale 1022CORSAIR DDR5-4800MHz ノートPC用 メモリ VENGEANCE DDR5 64GB [32GB×2枚] SO-DIMM CMSX64GX5M2A4800C40 (PC5-38400) ブラック 20251025_Amazon_PC_3_1サンワダイレクト 電動 シュレッダー 業務用 40L 750枚収容 30分連続使用 A4/20枚細断 ホッチキス対応 カード対応 メンテナンスオイル付き クロスカット 400-PSD029
12 amazon smilesale 1022【整備済み品】 Apple iPad mini (第５世代) Wi-Fi + Cellular 64GB スペースグレイ (整備済み品) 20251025_Amazon_PC_2_2K&F Concept カメラバッグ カメラリュック リュックサック 大容量 おしゃれ EVA耐衝撃 22L 16インチPC収納＆三脚収納可 一眼レフカメラバッグ 20251025_Amazon_PC_2_1サンワダイレクト ドッキングステーション Surface Pro(第11世代) / Pro10 / Pro9 / Pro8 / Pro7 /Pro7 Plus/Pro X/Go 3 / Go 2 /Go専用
20251025_Amazon_PC_3_3ウエスタンデジタル(Western Digital) WD Blue SATA SSD 内蔵 2TB 2.5インチ (読取り最大 560MB/s 書込み最大 520MB/s) 20251025_Amazon_PC_3_2【Amazon.co.jp限定】 ASUS ゲーミングノートPC TUF Gaming F17 FX707VV 17.3インチ RTX 4060 インテル Core i7 13620H メモリ 16GB SSD 1TB リフレッシュレート144Hz 20251025_Amazon_PC_2_3トランセンドジャパン Transcend ポータブルHDD 4TB 耐衝撃 スリムタイプ USB3.1 Gen1 PC/PS4対応
20251025_Amazon_PC_5_1K&F Concept カメラバッグ ショルダーバッグ スリングバッグ カメラショルダーバッグ おしゃれ カメラケース 20251025_Amazon_PC_4_2HUAWEI WATCH GT 5 46mm スマートウォッチ ゴルフナビ機能搭載 高精度GPS内蔵 高度なランニング体験 24時間健康管理 睡眠時呼吸乱れ検知 スポーツ用スマートウォッチ 20251025_Amazon_PC_5_3【Amazon.co.jp限定】 ロジクール MX MASTER3s アドバンスド ワイヤレス マウス 静音 MX2300GRd Logi Bolt Bluetooth Unifying非対応
20251025_Amazon_PC_4_1エレコム モニターアーム シングルアーム 17~32インチ対応 耐荷重:9kg ガス式 VESA規格対応 ブラック DPA-SS02BK 20251025_Amazon_PC_5_2COSORI スマホ対応機種 ノンフライヤースマートノンオイル フライヤー 最高温230℃ 日本語レシピ付き 揚げ物 ポテト 惣菜 料理 電気フライヤー 20251025_Amazon_PC_4_3サンワダイレクト ビデオキャプチャー デジタル保存 PC不要 USB/SD/HDD 保存 HDMIでテレビ出力 モニター付き

【食品・飲料・お酒・日用品・ペット用品】

9 amazon smile sale 20251024Schick(シック) ハイドロ5ベーシック 替刃(10個入) 髭剃り カミソリ 【Amazon.co.jp限定】 5 amazon smile sale 20251024グロング スーパー大麦 バーリーマックス 900g 大麦 押し麦 押麦 3種の発酵性食物繊維 4 amazon smile sale 20251024LUX(ラックス) ルミニーク シャンプー ダメージリペア 大容量 詰替 1kg ノンシリコン ビューティーセラム配合 ローズ&ピーチの香り
20251025_Amazon_food_2_3クレオワンデーUVモイスト 30枚 1箱 （1日使い捨て コンタクトレンズ ）【高含水】【BC】8.7 【PWR】-3.25 高含水 うるおい UVカット フィット感 20251025_Amazon_food_2_2花王(Kao) KAO 【大容量】 バスマジックリン SUPER泡洗浄 4.5L 業務用 浴室用 除菌 中性 プロフェッショナル・サービス 12 amazon smile sale 20251024[指定医薬部外品] by Amazon 栄養ドリンク リオパミンゼロ3000 100ml x 50本
6 amazon smile sale 20251024【松屋】（32食）牛めし＆人気焼肉2種（カルビ焼肉＆生姜焼き）セット ※人気No１『牛めしの具（プレミアム仕様）30個食、「牛カルビ焼肉」＆「豚生姜焼き」各1食 【牛丼 冷凍 詰合せ】 8 amazon smile sale 20251024NILE 濃密泡スカルプシャンプー メンズ アミノ酸シャンプー ノンシリコン (LAFRANCE（ラフランス）の香り) 7 amazon smile sale 20251024[Amazon限定ブランド]CCL 綾鷹 茶葉のあまみ ラベルレス ペットボトル 2LPET×8本
20251025_Amazon_food_3_3氷結 チューハイ350ml×24本 キリン 氷結 グレープフルーツ サワー 酎ハイ お酒 20251025_Amazon_food_3_2ルベル トリエ スプレー10 170g 単品 【BOOM original限定】 20251025_Amazon_food_4_1あしたを想う オールフリー 350ml 24本[ノンアルコール ビール サントリー]
20251025_Amazon_food_3_3氷結 チューハイ350ml×24本 キリン 氷結 グレープフルーツ サワー 酎ハイ お酒 11 amazon smile sale 20251024スーパードライ アサヒ ビール 350ml 24本 【新・辛口 生ビール】 111 amazon smile sale 20251024LUX (ラックス) スーパーリッチシャイン ダメージリペア シャンプー 詰め替え 大容量 1690g
20251025_Amazon_food_4_3クイックル 【まとめ買い】 トイレ つめかえ用 大容量 ミント 20枚入 × 6個 99%除菌 24時間抗菌 20251025_Amazon_food_4_2SAVAS(ザバス) MILK PROTEIN 脂肪0 キャラメル風味 200ml×24本 たんぱく20g 明治 ミルクプロテイン 20251025_Amazon_food_5_1NILE 濃密泡スカルプシャンプー メンズ アミノ酸シャンプー ノンシリコン 詰め替え用 250ml (LAFRANCE（ラフランス）の香り）
20251025_Amazon_food_3_1虫こないアース 玄関灯 外壁に 450ml 2本パック 害虫駆除スプレー 網戸 ベランダ 侵入防止 害虫 対策 屋外 忌避 カメムシ 蛾 コバエ 20251025_Amazon_food_5_2グロング GronG ホエイプロテイン100 スタンダード ココア風味 1kg 13 amazon smile sale 20251024コカ・コーラ アクエリアス 300mlPET×24本
15 amazon smile sale 20251024アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 不織布マスク プリーツ 大容量 120枚入 小さめサイズ 幅14.5センチ 耳が痛くならない ホワイト 白 【Amazon.co.jp限定】 14 amazon smile sale 20251024ピュリナ ワン 成犬用(1-6歳) ほぐし粒入り チキン 2.1kg(700g×3袋) [ドッグフード] 20251025_Amazon_food_7_1グロング プロテイン ホエイプロテイン 3kg ホエイ スタンダード チョコレート風味 ビタミン11種配合 アンチドーピング認証 国内製造 GronG
20251025_Amazon_food_5_3アサヒ飲料 ウィルキンソン タンサン レモン 500ml×24本 [炭酸水] 20251025_Amazon_food_6_2VALX バルクス ホエイ プロテイン 1kg ホエイプロテイン チョコレート 風味 プロテイン WPC チョコ ダイエット 山本義徳 監修 国内製造 20251025_Amazon_food_6_1十六茶 アサヒ飲料 ラベルレスボトル 630ml×24本 [お茶] [ノンカフェイン]
20251025_Amazon_food_7_3[指定医薬部外品] by Amazon 栄養ドリンク リオパミン3000 100ml x 50本 (SOLIMO) 20251025_Amazon_food_7_2ヒルズ サイエンス・ダイエット サイエンスダイエット ドッグフード シニアアドバンスド 小粒 13歳以上 チキン 6.5kg 高齢犬 20251025_Amazon_food_6_3[Amazon限定ブランド]CCL 綾鷹 茶葉のあまみ ラベルレス ペットボトル 2LPET×8本

【ホーム、キッチン用品、スポーツ、アウトドア用品】

20251025_Amazon_home_1_1【MONOQLO年間ベストバイ2024受賞】STEADY フィットネスバイク エアロバイク 家庭用 静音 折り畳み Designed in Japan 20251025_Amazon_home_1_2タンスのゲン 羽毛布団 シングル【コインランドリーで洗える！】ダウン93％ 増量1.2kg 日本製 W防ダニ 7年保証 22 amazon smile sale 20251024アイリスオーヤマ 取っ手のとれる 炒め鍋 26cm 深型 中華鍋 IH&ガス火対応 ダイヤモンドコートパン 耐摩耗性試験50万回クリア フライパン お手入れ簡単 アイボリー DCI-T26W
20251025_Amazon_home_1_3カワダ(Kawada)ナノブロック ポケットモンスター ライコウ デラックスエディション NBPM_107 7×28×21ｃｍ 12才以上 23 amazon smile sale 20251024[ニッセン] フロアクッション コンパクトに畳める体圧分散ウレタン入りごろ寝マット 24 amazon smile sale 20251024アイリスプラザ ラック 棚 収納 収納ラック 隙間収納 木製棚板スチールラック 幅90×奥行40×高さ85cm 3段 ブラウン×ブラック MSRK-3BNBK
20251025_Amazon_home_3_1アイリスオーヤマ 敷き布団 厚みたっぷり12.0cm 5層構造 プロファイルウレタン使用 抗菌防臭 防ダニ加工 ピーチスキン加工 シングル 20251025_Amazon_home_2_2スノーピーク(snow peak)チェア ローチェア30 カーキ/ブラウン/ブラック/リッチブラック/脚キャップ キャンプチェア アウトドア 20251025_Amazon_home_2_1アイリスオーヤマ チェスト ウッドトップチェスト 3段 頑丈設計(一体型フレーム) スリム サイドチェスト NSS-323WT 幅32.5×奥行39.1×高さ59.2㎝
27 amazon smile sale 20251024Dowinxゲーミングチェア/オフィスチェア/リクライニングチェア 腰の振動機能 新開発炭素繊維レザー 人間工学 伸縮可能のオットマン 調節可能ランバーサポート (ブラック) 26 amazon smile sale 20251024アイリスプラザ(IRIS PLAZA) ウッドアームチェア アイボリー Lサイズ WACN-L 20251025_Amazon_home_4_1サーモス 水筒 真空断熱ケータイマグ 500ml ミニー 飲み口外せてお手入れ簡単 軽量タイプ ワンタッチオープン ステンレス ボトル
20251025_Amazon_home_2_3PYKES PEAK (パイクスピーク) カラスよけゴミ箱 ゴミネット 屋外 外置き カラス除けゴミネット 折りたたみ カラス避け ゴミ箱 20251025_Amazon_home_3_2【Amazon.co.jp限定】真空断熱クーラーボックス モスグレー 大型 レジャークーラー アウトドア キャンプ スポーツ 各種サイズ 保冷剤セット 25 amazon smile sale 20251024アイリスプラザ(IRIS PLAZA) 座椅子 素材:ポリエステル スチール ウレタン, ポリエステル, ウレタンフォーム モスグリーン 幅約46×奥行約58×高さ約68cm リクライニング YC-601
20251025_Amazon_home_5_3コールマン(Coleman) クールスパイダープロ L ファン 29 amazon smile sale 20251024ブリタ 浄水器 ポット型 PFOS/PFOA除去試験済 ろ過水容量:1.26L(全容量:2.4L) 【日本正規品】スタイル エコ パウダーブルー マクストラプロ ピュアパフォーマンス カートリッジ 3個付 20251025_Amazon_home_3_3山善(YAMAZEN) パーテーション(4連)高さ148cm ダークブラウン SSCR-4(DBR)
20251025_Amazon_home_6_1コールマン(Coleman) キャリーカート アウトドアワゴン/ワンマイルチェア ストッパー付 コンパクト収納 20251025_Amazon_home_5_2アイリスオーヤマ カーペット ラグ クッションラグ 厚さ3㎝ 極厚 もっちり 185×240cm 滑り止め付き ホットカーペット対応 3畳 はっ水加工 遮音効果 20251025_Amazon_home_5_1タンスのゲン 羽毛布団 シングル【コインランドリーで洗える！】 W防ダニ ダウン90％ 充填量1.0kg 日本製 7年保証
20251025_Amazon_home_6_3【公式】トゥルースリーパー プレミアム シングル[ブラック] 【最大30日お試し対象は販売元Amazonのみ】 正規品 低反発 低反発マットレス 日本製 寝具 マットレス マット 厚さ5cm 20251025_Amazon_home_6_2créer バイクガレージ 3サイズ 【ロープ固定用ホール搭載】 【組立簡単設計】 ペグ・重石カバー付 耐水圧3500mm・難燃加工・両面開き 大型バイク対応 30 amazon smile sale 20251024【MONOQLO年間ベストバイ2024受賞】STEADY フィットネスバイク エアロバイク 家庭用 静音 折り畳み Designed in Japan 独自開発の非接触式airホイール サイクリングマシン
20251025_Amazon_home_8_1アイリスオーヤマ 鍋 22cm 深型 ガス火/IH対応 蓋付き ダイヤモンドコート 長持ち こびりつきにくい お手入れ簡単 DIS-P22D ブラウン 20251025_Amazon_home_7_2アイリスプラザ ソファ 2人掛け カウチソファ 幅110cm オットマン クッション2個付き かんたん組立 20251025_Amazon_home_7_1FLEXISPOT オフィスチェア デスクチェア C7 人間工学 エルゴノミクスチェア メッシュチェア 独立型ランバーサポート リクライニング可能 シンクロロッキング 座面奥行調整可能
20251025_Amazon_home_8_3koala (R) マットレス セミダブル 【オリジナルコアラマットレス】 ベットマットレス 寝具 厚さ21cm ウレタンフォーム 洗えるカバー 20251025_Amazon_home_8_2アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 食器セット一人暮らし 5点セット ブラック 食洗機 電子レンジ対応 MNW-5S 20251025_Amazon_home_7_3カワダ(Kawada)ナノブロック ポケットモンスター スイクン デラックスエディション NBPM_109 7×28×21ｃｍ 12才以上

【洋服・シューズ・バッグ】

20251025_Amazon_fashion_2_1[オカモト] 靴下サプリ 好きなときだけ! ふくらはぎ押し上げサポーター 638-975 レディース 20251025_Amazon_fashion_1_2[ミズノ] ランニングシューズ マキシマイザー 26 通勤 通学 ジョギング スニーカー スポーツ 運動 20251025_Amazon_fashion_1_1[スケッチャーズ] スニーカー トラック-デイタイム ドリーマー_150142 レディース
20251025_Amazon_fashion_2_3[ザ・ノース・フェイス] シェルジャケット ベンチャージャケット Venture Jacket メンズ 20251025_Amazon_fashion_2_2[コンバース] スニーカー チャイルド オールスター N Z HI (定番) キッズ 20251025_Amazon_fashion_1_3THE NORTH FACE 長袖 カットソー Tシャツロングスリーブバックスクエアロゴティー メンズ L/S Back Square Logo Tee
20251025_Amazon_fashion_3_1[アンダーアーマー] ゴルフポロシャツUAテック ポロメンズ 20251025_Amazon_fashion_3_2[ジェラート ピケ] 【ドラゴンクエスト】【メンズ】スリーピングモンスターワンポイントロンT PMCT255926 20251025_Amazon_fashion_3_3[ミズノ] バックパック チームバックパック 40 合皮 33JD3108

Amazonプライム会員ならさらにお得！特典一覧

スマイルセール期間中以外でも、Amazonプライム会員なら様々な会員特典が充実。各種サービスは以下の通りとなっている。

内容特典
(1)商品の無料配送対象商品のお急ぎ便、お届け日時指定便が無料
(2)特別取扱商品の取扱手数料が無料Amazonプライム対象商品は、一部特別取扱商品の取扱手数料が無料
(3)Prime Video会員特典対象の映画やTV番組が追加料金なしで見放題
(4)Prime Videoチャンネルスポーツ中継・エンタメなど月額定額料金で視聴
(5)Prime Music追加料金なしで1億曲の楽曲やアルバムを広告表示なしで聴ける
(6)Prime Reading対象のKindle本（雑誌、マンガ、Kindle Singlesなど）が読み放題
(7)Amazon Music Unlimitedプライム会員ならお得な割引料金プランを利用できる
(8)Prime GamingTwitch利用のプライム会員は、プライムアカウントと紐づけると、毎月Twitch.tvで無料ゲーム・コンテンツ、1件の無料チャンネル登録ができる
(9)Amazon PhotosAmazon Driveに思い出の写真を容量無制限で保存できる
(10)Amazonフレッシュ生鮮食品から日用品まで、まとめてお届けするサービス
(11)Prime Try Before You Buy服、靴、ファッション小物の対象商品が、購入する前に試着できる
(12)ベビー用おむつとおしりふきの15%OFF割引おむつとおしりふきが定期おトク便で10%OFFになる特典
(13)家族と使い放題プライム会員は、同居家族を2人まで追加でき、特典を共有可能
(14)プライム限定価格一部の対象商品を、プライム限定価格で購入可能

