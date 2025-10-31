Amazonスマイルセールは何が安くなる？10月27日から11月4日まで開催中

Amazonスマイルセールが10月27日(月)9時から11月4日(火)23時59分まで開催される。

本記事では、Amazonスマイルセールで安くなる商品について紹介する。

Amazonスマイルセールの開催日程・キャンペーン内容は？

2025年秋の大型セールイベント「Amazonスマイルセール」は、10月27日(月)9時から11月4日(火)23時59分まで開催される。今回のテーマは「今欲しい秋モノ＆冬支度」。季節の変わり目に合わせて、家電・ファッション・アウトドア用品・ペット用品など、多彩なジャンルの商品がセール価格で登場する予定だ。

さらに、期間中は「最大12.5％ポイントアップキャンペーン」も同時開催。対象条件を満たすことで、いつもの買い物よりもお得にポイントを獲得できる仕組みとなっている。特にプライム会員やAmazon Mastercardユーザーは還元率が高く、条件を組み合わせることで効率的にポイントを稼ぐことが可能だ。

項目 内容 セール名 Amazonスマイルセール（SMILE SALE 2025） 開催期間 2025年10月27日(月)9:00〜11月4日(火)23:59 テーマ 今欲しい秋モノ＆冬支度 ポイントアップ

キャンペーン期間 2025年10月20日(月)12:00〜11月4日(火)23:59 ポイント付与時期 キャンペーン終了後40日以内（有効期限：2026年1月31日まで）

最大12.5％ポイントアップの内訳

今回のポイントアップキャンペーンでは、以下の条件を組み合わせることで最大12.5％の還元が受けられる。特に「ペット用品」「スポーツ用品」「アウトドア用品」の3カテゴリーはフル還元対象となる。

条件 ポイント還元率 プライム会員 +1.5％ Amazon Mastercard決済 +3.0％ ブランドセレクション対象商品購入 +2.0％ dアカウント連携 +0.5％ 対象カテゴリー（ペット用品・スポーツ用品・アウトドア用品） +5.5％ 合計最大 +12.5％

なお、対象カテゴリー以外の商品は最大7.0％還元となるため、購入前にキャンペーンページから対象商品を確認しておくのがおすすめだ。エントリーは特設ページでワンクリックするだけで完了する。

Amazonスマイルセールでは何が安くなる？(事前公開品)

10月27日(月)9:00開始のAmazonスマイルセールに向けて、事前公開されているセール対象商品は以下の通り。

Amazonプライム会員ならさらにお得！特典一覧

スマイルセール期間中以外でも、Amazonプライム会員なら様々な会員特典が充実。各種サービスは以下の通りとなっている。

