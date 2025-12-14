ウェストハム植木理子が待望の今季リーグ戦初得点！ 長野風花フル出場のリヴァプールとドロー

ウェストハム・ユナイテッドの植木理子がリヴァプール戦で得点をマークした。

14日に行われたウィメンズ・スーパーリーグ第11節でウェストハムはホームでリヴァプールと対戦。ウェストハムの植木はセンターフォワードで先発し、遠藤優は右サイドバックでスタートからピッチに立った。リヴァプールの長野風花も先発出場した。

ここまでリーグ唯一の未勝利で最下位に沈むリヴァプールにいきなりアクシデントが発生。裏に抜け出そうとした植木を倒してジェマ・ボナーが19分に一発退場に。その後、ウェストハムが試合を優勢に進めるが、スコアレスで前半を終える。

後半になってもウェストハムがペースを握る中、57分についに均衡が破れた。57分にヴィヴィアン・アッセイが左からCKを蹴ると、ニアサイドで植木が頭で合わせ、ヘディングシュートはゴールネットに突き刺さった。なお、植木にとってこれが今シーズンのリーグ戦初得点となった。

しかし、わずか2分後の59分にリヴァプールがすかさず同点にする。試合再開直後にGKフェイ・カービーが前線にロングボールを送ると、ベアタ・オルソンが頭でそらし、これを受け取ったミア・エンダービーが冷静にシュートを沈めて試合は振り出しに。

68分にはウェストハムが勝ち越しゴールを奪う。左CKをニアサイドで植木が触ってフィオン・モーガンに落とし、同選手がシュート。ボールはアンナ・チキに当たってリードを取り戻した。しかし87分、敵陣で相手のパスミスを拾ったオルソンがGKとの1対1の場面でゴール左隅にシュートを突き刺して再び同点に。

試合はこのまま終わり、植木が得点を挙げたウェストハムはリヴァプールと2-2のドローで終わった。